Sabrina Carpenter e sua influência fashion na Geração Z

Dona de sucessos como “Espresso”, “Nonsense” e “Please, Please, Please”, a atriz e cantora norte-americana Sabrina Carpenter vem ganhando cada vez mais holofotes na mídia. No auge de sua carreira, a artista é, hoje, um nome muito presente em inúmeras playlists e uma fonte de inspiração para diversos jovens.

Em menos de cinco dias, seu sexto e e mais recente álbum, Short n’ Sweet, já contava com mais de 2 bilhões de streams no Spotify. Além disso, espera-se que com sua nova turnê, já esgotada nos Estados Unidos, a loirinha continue criando cada vez mais tendências e se mantenha fiel a sua essência marcante – que já conquistou esferas artísticas, econômicas e sociais.

Podemos dizer que, aos 25 anos, Carpenter não apenas impacta a indústria musical, mas também as tendências fashion que dominam as redes sociais. Seu estilo retrô, com referências da moda pin-up, franjas, plumas, plataformas, e peças com detalhes super divertidos e femininos, como laços, mini saias, rendas, cut-outs em formatos de coração e pérolas, chamam bastante atenção e viralizam facilmente nas plataformas digitais.

No final de 2023, a norte-americana se tornou uma referência e uma ídola fashionista após fazer os shows de abertura da The Eras Tour, da aclamada Taylor Swift, na América Latina. O vestido com um decote em formato de coração, assinado pela marca ucraniana FROLOV, gerou US$ 22,8 milhões equivalentes em engajamentos em onze postagens da cantora no Instagram.

Outro fator importante para tamanho sucesso, foi seu corte de cabelo. Além de seu loiro espetacular, a combinação das curtain bangs com os fios volumosos e cheios de movimento, completam a personalidade da cantora. Segundo a estrela pop e seu time, o visual é inspirado na Brigitte Bardot, uma das maiores modelos dos anos 50. Ao apresentar uma estética nostálgica e 100% girly, tanto em suas produções, publicações e clipes, quanto em suas capas de discos e singles, Sabrina faz com que a juventude queira participar desse seu mundo.

