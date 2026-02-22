Como JFK Jr. e Carolyn Bessette viraram a obsessão da mídia americana nos anos 90?

Se os Estados Unidos tivessem uma família real, essa família com certeza seriam os Kennedys. Nasceram para o estrelato da grande mídia americana e John F. Kennedy Jr. era o príncipe dessa realeza. E como todo bom príncipe foi também um dos homens mais cobiçados dos anos 80 e 90, e seguindo o roteiro de filme, a até então desconhecida, Carolyn Bessette “fisgou” o coração do filho mais velho do ex-presidente americano JFK.
Eles rapidamente se tornaram um dos casais mais fotografados dos anos 90, tudo neles instigava o olhar do público, principalmente o estilo casual e sofisticado combinado ao lifestyle nova-yorkino. Mas, infelizmente, essa história terminou de maneira trágica.
Quem é JFK jr? E quem é Carolyn Bessette?
John Fitzgerald Kennedy Junior nasceu em Washington D.C nos anos 60 e sua infância foi marcada por uma tragédia. Seu pai, John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos na época, foi assassinado enquanto passeava de carro no Texas. Desde então Jackie Kennedy, a primeira-dama mais icônica de todos os tempos, se tornou mãe solo. A vida de JFK Jr, era repleta de luxos e responsabilidades impostas pela sociedade, ser filho de um ícone da política era uma espécie de “peso”.
Carolyn Bessette, nasceu em Nova York e em contraste da família de seu esposo, sua família era mais reservada e de certa forma, mais modesta que os Kennedys. Estudou em escolas particulares, frequentou a Boston University e logo após ingressou na Calvin Klein. E de vendedora se tornou relações públicas, em um dos cargos de maior prestígio da marca.
O começo do casal
Há muitas discordâncias e teorias, quando o assunto é “como eles se conheceram”, e não há nada confirmado, mas tem os que acreditam que o próprio Calvin Klein os apresentou e outros, que acreditam que Carolyn lidava “sem espanto” com a fama e isso fez com que Klein permitisse a jovem a apresentar peças ao JFK Jr.
Entretanto, o “príncipe da américa” vinha de um relacionamento de idas e vindas com a atriz Daryl Hannah, e após o suposto término oficial que Carolyn e ele começaram a sair e, logicamente, serem fotografados. Em 1994, eles são considerados oficialmente um casal, terminam brevemente, e depois reataram o relacionamento.
Em 1995, Kennedy Jr. pede Bessette em casamento, ela, por sua vez, demorou três semanas para aceitar o pedido. E, finalmente, em 1996, após paparazzi os encontrarem durante uma acalorada briga no meio do Central Park, eles se casam de maneira simples e ultrassecreta em uma ilha da Geórgia. O vestido de casamento foi desenhado por Narciso Rodriguez, e se tornou icônico pela “simplicidade” aparente da peça, mesmo sendo feito de crepe de seda.
Após o casamento, a perseguição de paparazzi se tornou ainda mais constante. Carolyn, que não estava nenhum pouco acostumada, começou a parar de sair de casa para tentar evitar as câmeras que a rodeavam. Em 1998, o primo e amigo mais próximo de Kennedy Jr, Anthony Radziwell faleceu de um tipo raro de câncer, essa perda foi irreparável para ele e acabou fortalecendo seu relacionamento com Bessette.
Porém, segundo biógrafos, o relacionamento se degradou em 1999 após uma série de desentendimentos.
Final Trágico
Em 16 de julho de 1999, JFK Jr pilotava o avião em que estava sua esposa e sua cunhada, eles iriam para um casamento quando de repente ele perdeu o controle da aeronave. Os três morreram imediatamente e seus corpos só foram achados seis dias após o acidente.
Legado fashionista
A morte precoce do casal mais icônico e fotografado dos anos 90, abalou a sociedade americana. Mas seu legado continua vivo, o estilo único do casal é reproduzido e vangloriado há anos.
JFK Jr marcou misturou o estilo esportivo e casual com o estilo Old Money que corria em suas veias. Um dos itens que marcou seu estilo pessoal, foi o uso das boinas de couro, que com ele carregava um ar de autoconfiança e estilo.
Mas falar de moda sem falar de Carolyn Kennedy é impossível. Ela é a dona do estilo minimalista dos anos 90 e seus looks são tão atemporais que são reproduzidos até hoje. O seu estilo era carregado de cores neutras, formas sólidas e até mesmo peças garimpadas. Joias e logos, eram quase totalmente banidos de seu guarda-roupa. Todo esse minimalismo e a “falta” de esforço para se tornar elegante, a tornou nesse ícone fashion que conhecemos.
O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.
