Como JFK Jr. e Carolyn Bessette viraram a obsessão da mídia americana nos anos 90?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Se os Estados Unidos tivessem uma família real, essa família com certeza seriam os Kennedys. Nasceram para o estrelato da grande mídia americana e John F. Kennedy Jr. era o príncipe dessa realeza. E como todo bom príncipe foi também um dos homens mais cobiçados dos anos 80 e 90, e seguindo o roteiro de filme, a até então desconhecida, Carolyn Bessette “fisgou” o coração do filho mais velho do ex-presidente americano JFK.

Eles rapidamente se tornaram um dos casais mais fotografados dos anos 90, tudo neles instigava o olhar do público, principalmente o estilo casual e sofisticado combinado ao lifestyle nova-yorkino. Mas, infelizmente, essa história terminou de maneira trágica.

Quem é JFK jr? E quem é Carolyn Bessette?

John Fitzgerald Kennedy Junior nasceu em Washington D.C nos anos 60 e sua infância foi marcada por uma tragédia. Seu pai, John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos na época, foi assassinado enquanto passeava de carro no Texas. Desde então Jackie Kennedy, a primeira-dama mais icônica de todos os tempos, se tornou mãe solo. A vida de JFK Jr, era repleta de luxos e responsabilidades impostas pela sociedade, ser filho de um ícone da política era uma espécie de “peso”.

Carolyn Bessette, nasceu em Nova York e em contraste da família de seu esposo, sua família era mais reservada e de certa forma, mais modesta que os Kennedys. Estudou em escolas particulares, frequentou a Boston University e logo após ingressou na Calvin Klein. E de vendedora se tornou relações públicas, em um dos cargos de maior prestígio da marca.

O começo do casal

Há muitas discordâncias e teorias, quando o assunto é “como eles se conheceram”, e não há nada confirmado, mas tem os que acreditam que o próprio Calvin Klein os apresentou e outros, que acreditam que Carolyn lidava “sem espanto” com a fama e isso fez com que Klein permitisse a jovem a apresentar peças ao JFK Jr.

Entretanto, o “príncipe da américa” vinha de um relacionamento de idas e vindas com a atriz Daryl Hannah, e após o suposto término oficial que Carolyn e ele começaram a sair e, logicamente, serem fotografados. Em 1994, eles são considerados oficialmente um casal, terminam brevemente, e depois reataram o relacionamento.

Em 1995, Kennedy Jr. pede Bessette em casamento, ela, por sua vez, demorou três semanas para aceitar o pedido. E, finalmente, em 1996, após paparazzi os encontrarem durante uma acalorada briga no meio do Central Park, eles se casam de maneira simples e ultrassecreta em uma ilha da Geórgia. O vestido de casamento foi desenhado por Narciso Rodriguez, e se tornou icônico pela “simplicidade” aparente da peça, mesmo sendo feito de crepe de seda.

Após o casamento, a perseguição de paparazzi se tornou ainda mais constante. Carolyn, que não estava nenhum pouco acostumada, começou a parar de sair de casa para tentar evitar as câmeras que a rodeavam. Em 1998, o primo e amigo mais próximo de Kennedy Jr, Anthony Radziwell faleceu de um tipo raro de câncer, essa perda foi irreparável para ele e acabou fortalecendo seu relacionamento com Bessette.

Porém, segundo biógrafos, o relacionamento se degradou em 1999 após uma série de desentendimentos.

Final Trágico

Em 16 de julho de 1999, JFK Jr pilotava o avião em que estava sua esposa e sua cunhada, eles iriam para um casamento quando de repente ele perdeu o controle da aeronave. Os três morreram imediatamente e seus corpos só foram achados seis dias após o acidente.

Legado fashionista

A morte precoce do casal mais icônico e fotografado dos anos 90, abalou a sociedade americana. Mas seu legado continua vivo, o estilo único do casal é reproduzido e vangloriado há anos.

JFK Jr marcou misturou o estilo esportivo e casual com o estilo Old Money que corria em suas veias. Um dos itens que marcou seu estilo pessoal, foi o uso das boinas de couro, que com ele carregava um ar de autoconfiança e estilo.

Mas falar de moda sem falar de Carolyn Kennedy é impossível. Ela é a dona do estilo minimalista dos anos 90 e seus looks são tão atemporais que são reproduzidos até hoje. O seu estilo era carregado de cores neutras, formas sólidas e até mesmo peças garimpadas. Joias e logos, eram quase totalmente banidos de seu guarda-roupa. Todo esse minimalismo e a “falta” de esforço para se tornar elegante, a tornou nesse ícone fashion que conhecemos.

_________________

O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!