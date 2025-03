“Branca de Neve” (2025): todos os looks incríveis usados por Rachel Zegler na press tour

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O novo live action da Disney, Branca de Neve, chega aos cinemas dia 20 de março e promete fazer uma “releitura” da obra original de 1937. Com as renomadas atrizes Rachel Zegler e Gal Gadot como protagonistas, os eventos de divulgação do longa vêm ocorrendo por todo o mundo.

Assim como outras grandes artistas como Ariana Grande, Jenna Ortega e Zendaya, Zegler aposta em uma técnica conhecida como method dressing, na qual ela carrega as características e a essência da personagem mesmo fora da produção. Esse método é usado como estratégia de divulgação e, quando feito da forma correta, pode favorecer muito o marketing do filme.

Mesmo rodeada de polêmicas – devido ao desentendimento entre Gal Gadot e Rachel Zegler, que por ironia interpretam a Rainha Má e a Branca de Neve, respectivamente -, a press tour de Branca de Neve passou pelo Japão, logo depois pela Espanha, até chegar, enfim, nos Estados Unidos.

Entretanto, os outfits de Rachel atraíram a atenção do público por serem característicos de um estilo mais moderno do que o esperado. O criador de conteúdo de moda e entretenimento Luke Xavier comenta: “Eu achei que quando elas fossem fazer a divulgação de Branca de Neve, elas iriam utilizar uma moda um pouco mais ‘de princesa’. Acho que a Rachel está utilizando vários vestidos, mas não acho que é um vestido tão princesa. É uma versão um pouco mais modernizada”.

Para ele, a estratégia, mesmo que diferente, é legal. Além disso, ele fala sobre a importância dos eventos para divulgar o longa: “Eu acho que essa divulgação é muito importante pra gente ver aquele universo do filme antes mesmo de assistir o filme. E ver como esse marketing é utilizado. Eu gosto muito quando os atores utilizam a roupa para remeter a personagem”.

A responsável pelos looks de Rachel, há alguns anos, é a estilista Sarah Slutsky. No geral, elas têm apostado em looks com laços e com cores que lembram a princesa, como vermelho e amarelo. Além disso, grandes marcas, como a Dior, marcaram presença em grande parte das produções de Zegler.

Confira os últimos looks usados por Rachel Zegler nos eventos de divulgação do live action:

EVENTO DE DIVULGAÇÃO EM NOVA YORK

Para essa ocasião, o vestido escolhido por Rachel é um Coach amarelo, que remete à personagem justamente pela cor, que é uma das mais marcantes usadas pela princesa.

OSCAR

O vestido Dior customizado pela designer Maria Grazia Chiuri foi a escolha de Zegler para a sua aparição no Oscar. O look da atriz remete ao vestido usado pela Branca de Neve em 1993, quando, pela primeira vez, uma animação apresentou uma categoria do Oscar.

Entretanto, alguns detalhes a mais deixariam a referência mais óbvia, assim como Luke pontua: “Tem um detalhe na parte do busto, que o vestido da Branca de Neve pega os ombros, enquanto o da Rachel não. Eu acho que esses pequenos detalhes conseguiriam deixar aquele vestido mais parecido, mesmo em uma versão modernizada”.

EVENTO DE DIVULGAÇÃO NO JAPÃO

Outfit 1: Dessa vez, um aspecto mais meigo é adotado pela artista. Rachel aparece no primeiro dia de evento no Japão usando vestido e sapatos Thom Browne. Em tons mais claros e com pequenos detalhes em vermelho e azul escuro, a referência a princesa segue sendo sucinta e subentendida.

Outfit 2: “Coberta” por Dior, da cabeça aos pés, a atriz aparece com um look todo vermelho. O vestido curto e com o estilo mais “princesa” traz a referência, desta vez mais clara, à Branca de Neve. A foto publicada por Sarah Slutsky faz qualquer um que olhe pensar na princesa.

Outfit 3: Ainda com um vestido curto e delicado, Rachel impressiona mais uma vez o público. Vestindo um Nina Ricci, ela aposta em brilho e em algo beeem “princesa”: Laços! O laço preto no busto do vestido faz diferença e deixa o look ainda mais encantador. Mais uma vez, a referência à princesa de 1937 não é tão clara, mas a atriz não deixa de ser fascinante!

Outfit 4: Para a performance, o vestido escolhido foi um belíssimo Paolo Sebastian customizado. Com detalhes em cristais Swarovski, o vestido faz referência à caixa que a Rainha Má dá para o caçador para colocar o coração de Branca de Neve na versão original da história, além de ter sido feito com detalhes que lembram pedaços do espelho. Rachel fez uma performance excepcional e resgatou toda a essência da princesa de 1937.

Luke ainda comenta que o coração do vestido o faz lembrar alguma cena em que a Branca de Neve usa um colar em formato de coração, que possivelmente seria de sua mãe. Contudo, esse com certeza foi um look de destaque de Rachel!

EVENTO DE DIVULGAÇÃO NA ESPANHA

Outfit 1: Para uma segunda performance, ocorrida em em frente ao castelo Segóvia, o qual teria inspirado o clássico castelo de Walt Disney, Zegler apostou em um longo Elie Saab com detalhes em branco. Mas, o ícone dessa produção com certeza é a bolsa em formato de maçã!

Outfit 2: “Acho que faz referência à Rosa Vermelha. Havia boatos de que ela faria parte do filme, mas acho que com mudança de roteiro essa parte acabou ficando como um rascunho inicial”, assim como o criador de conteúdo, muitos fãs apostam que a segunda escolha de Rachel teria relação com um conto dos irmãos Grimm, onde Branca de Neve teria uma irmã chamada Rosa Vermelha. Usando um macacão incrível de Carolina Herrera, ela conquista os olhares de todos.

Outfits 3 e 4: A terceira escolha de Zegler na Espanha foi um conjunto branco Ceren Ocak, enquanto a quarta foi um vestido Giambattista Valli Paris. A atriz segue apostando tanto em tonalidades mais claras, quanto em cores mais escuras.

“SPECIAL PROJECT”

Em um vídeo publicado no perfil de Sarah Slutsky, Rachel Zegler aparece usando um vestido Shrimpton Couture para um projeto especial até então não revelado. Entretanto, os fãs apostam em um vídeo musical.

PRÉ ESTREIA de Branca de Neve EM LOS ANGELES

Nessa ocasião, o look escolhido foi um vestido Dior customizado por Maria Grazia Chiuri. Com um estilo bem “princesa”, o vestido com detalhes em formato de flores, assim como a bolsa, faz referência a uma versão rosa da roupa original de Branca de Neve. Para complementar, Rachel usou acessórios prata.

EXIBIÇÃO ESPECIAL EM LOS ANGELES

O look Dior fez sucesso na exibição em Los Angeles! Zegler apareceu toda de preto. A estilista, Sarah Slutsky, comenta na legenda de sua postagem no instagram “evil songbird energy for Snow White special screening”.

“Eu vejo que a Disney tá fazendo algo bem pensado, mas em questão da moda, eu acho que ela tá tentando surpreender de uma forma que não é tão óbvia”. Todos os looks de Rachel Zegler foram um sucesso durante os eventos de divulgação do novo filme. E mesmo que não estejam trazendo referências tão óbvias, como Luke comentou, a estratégia funciona e atrai olhares de todos!

