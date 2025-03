Donatella Versace deixa direção criativa da Versace: relembre seus melhores momentos!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Após 28 anos como diretora criativa da Versace, Donatella Versace decidiu retirar-se do cargo e tornar-se embaixadora-chefe da marca. A estilista será substituída por Dario Vitale, ex-diretor de design e imagem da Miu Miu, do grupo Prada.

A designer assumiu a marca em 1997 após seu irmão, Gianni Versace, fundador da grife, ser assassinado. Donatella foi responsável por expandir a presença global da Versace e, desde então, proporcionou eventos memoráveis e icônicos no mundo da moda, além de ter criado uma estética ousada, luxuosa e sensual.

Donatella Versace se tornou uma referência quando o assunto é moda. Ao assumir o cargo que posteriormente era de seu irmão, disse que continuaria o seu legado, mas, ao mesmo tempo, acabou criando o seu próprio legado e identidade na grife. Pensando nisso, a Her Campus Cásper Líbero selecionou alguns dos melhores momentos da estilista na Versace para relembrarmos!

1. Outono/Inverno 1998

Esse foi o primeiro desfile de alta-costura apresentado pela modista após a morte de seu irmão. Nele, como forma de homenagem, estavam presentes todas as modelos que eram consideradas musas por Gianni, como Naomi Campbell, Shalom Harlow e Amber Valletta.

O desfile aconteceu no dia 8 de julho de 1998, um ano e três dias após a morte do irmão de Donatella. Sua estreia marcou o início de uma nova era. De acordo com a Folha de S. Paulo, Donatella entende de alta-costura e sabe deixar uma mulher maravilhosa com decotes inesperados.

2. Jungle Dress

Vestido responsável pela criação do Google Imagens, o Jungle Dress foi criado sob medida para Jennifer Lopez usar no Grammy dos anos 2000. A vestimenta fez muito sucesso e chamou atenção pelo seu decote, fazendo com que as pessoas quisessem ver mais do vestido.

Acontece que, nessa época, não havia Google Imagens (ferramenta facilitadora para a busca de registros fotográficos), apenas o Google Texto que conhecemos. Mesmo assim, naquele dia, o assunto mais pesquisado eram as fotos da Jlo com o vestido, impulsionando o aplicativo a desenvolver, em 2001, a função de fotos.

Na coleção de Primavera/Verão 2020, a cantora desfilou com um vestido inspirado no famoso Jungle Dress. Antes dela desfilar, a estilista fez uma introdução relacionada ao Google, onde a voz do aplicativo anunciaria o verdadeiro vestido.

3. Butterfly Dress

O “Butterfly Dress” é da coleção de Outono de 2002 e se tornou um dos looks mais emblemáticos de Britney Spears, que o usou no desfile de Primavera/Verão da Versace em Milão, Itália. O vestido ficou muito conhecido por suas lantejoulas em tons do arco-íris e sua configuração remetendo às borboletas, entrando em alta novamente quando a atriz Blake Lively o usou em agosto de 2024, na estreia do filme É Assim Que Acaba.

4. Primavera/Verão 2003

A coleção ficou conhecida por dar origem ao vestido que marcou não só muitas adolescentes, mas também a cultura pop. A simbólica vestimenta de Jenna (interpretada por Jennifer Garner), personagem do filme De repente 30 é mais uma das criações de Donatella. Sua primeira aparição foi em 2003 no desfile de Primavera, mas sua popularização se deu em 2004 após o lançamento do filme.

5. Primavera/Verão 2018

Em 2018, a coleção criada pela Versace foi uma homenagem à Gianni. Todas as roupas foram inspiradas em designs antigos que o artista havia criado, resgatando seu legado. A trilha sonora também deixou bem claro o tributo, quando chama o estilista de gênio e o agradece dizendo que tudo isso é para ele.

E não para por aí! A então diretora criativa voltou reunir as “musas” de seu irmão para um grand finale, as cinco supermodelos, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Christensen e Carla Bruni, entram na passarela com vestidos dourados metálicos e se juntam a Versace caçula para encerrar o desfile e a homenagem, consolidando um dos momentos mais marcantes e emocionantes da história fashion.

6. Met Gala

Não é novidade que Donatella é um nome extremamente presente nos eventos anuais do Met Gala e toda edição há alguma criação sua que se destaca. Em 2018, por exemplo, o tema Corpos Celestiais: Moda e Imaginação Católica fez Donatella destacar-se nos modelos.

Seu nome esteve extremamente presente nas criações dos famosos, como: Kim Kardashian, Gisele Bundchen, Gigi Hadid (seu vestido foi inspirado nos vitrais das igrejas), Katy Perry (estava vestida de anjo), Zendaya (com roupa foi inspirada em Joana d’Arc) e Chadwick Boseman.

Entretanto, o maior destaque da noite foi Blake Lively, que apostou no vestido da grife em tom de vinho, branco e dourado, cores que os padres usavam em cerimônias. O look foi eleito pela CNN um dos 10 mais icônicos do Met Gala.

Já em 2019, com o tema Acampamento: Notas sobre Moda, o realce foi para as irmãs Jenner. Kylie e Kendall Jenner chamaram atenção por seus vestidos coloridos.

Na edição América: Um Léxico da Moda, em 2021, quem roubou a cena foi o cantor Lil Nas X, que não vestiu um, nem dois, mas sim três figurinos da Versace. O primeiro visual é uma capa de veludo bordada; o segundo uma armadura dourada metálica e, sob a armadura, no seu terceiro look, um macacão brilhante em tons marrons e dourados.

Em 2022, sob o tema Na América: Uma Antologia na Moda, Blake Lively novamente atraiu as atenções para seu visual. Um vestido que a priori é no tom cobre e representa a estátua da liberdade, posteriormente transforma-se em partes azul, simbolizando a oxidação da estátua da liberdade.

Por último, mas não menos icônico, a marca proporcionou um vestido que exala poder, riqueza e sofisticação no Met Gala de 2023. O tema era Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza e quem evidenciou-se foi Anne Hathaway.

7. Cantoras Pop

Donatella já vestiu diversas celebridades, mas suas collabs com as musas pop são um dos seus maiores feitos. Beyoncé, Lady Gaga e Dua Lipa são alguns desses nomes.

Em diversos shows, Bey ostentou vários looks do Atelier e, no clipe de “Crazy In Love”, o vestido laranja usado pela rainha do pop é da coleção de Primavera/Verão 2003 do Atelier.

Já na coleção de Primavera/Verão de 2014, Lady Gaga foi a musa da campanha, saindo do seu personagem extravagante e mostrando-se em uma skin sofisticada. A cantora também usou outro figurino Versace, em seu show no Super Bowl.

Por fim, Dua Lipa se juntou a Versace na campanha La Vacanza, onde foi vestida para o filme Barbie. A cantora ainda usou um vestido também denominado “Butterfly Dress” para o Grammy de 2021 e participou do desfile de Primavera/Verão de 2022.

