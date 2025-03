Arte com “a” maiúsculo: O que esperar da 21ª SP-Arte 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A floresta de pedras paulistana terá um toque de arte e cor no início de abril, graças à 21ª SP-Arte – a principal feira de arte da América Latina, realizada anualmente por cinco dias no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Este ano, o evento acontecerá do dia 02 a 06 de abril.

Durante esse período, o Parque Ibirapuera reunirá galerias de arte e estúdios de design que transpassam a estética contemporânea à exatidão histórica dos séculos 20 e 21. Além de outras dinâmicas características que englobam editoras, revistas, museus, instituições e espaços autônomos.

A SP-Arte serve como ponto de convergência para a comunidade artística, fomentando a circulação das artes visuais e a promoção de negócios para admiradores que realmente valorizam e financiam o fazer artístico. A feira também é responsável por inserir o mercado nacional no circuito de arte global, dessa forma, a cultura brasileira finalmente foge dos estereótipos e é capaz de exportar brasilidade “nua e crua”.

Neste ano, a SP-Arte promete atrair cerca de 200 atrações, incluindo galerias de arte, estúdios de design, expositores culturais e editoras. Tamanha diversidade é capaz de refletir a riqueza do mercado de arte nacional, além de conectá-lo em âmbito global, possibilitando a conexão, não apenas com profissionais consolidados, mas também com novas vozes, cores e formas que alavancam o cenário artístico mundial.

A vigésima primeira edição também trará como novidade a inserção do “Palco SP-Arte”, um novo ambiente que expandirá a programação do evento. Localizado no terceiro andar do Pavilhão, o palco abrigará conversas com artistas renomados e debates sobre temas relevantes do mercado de arte, proporcionando um espaço de reflexão e aprendizado que é inerente ao dia-a-dia coletivo.

O evento se destaca, justamente, pela diversidade de expositores presentes, criando um ambiente imersivo para todos os visitantes, que podem transitar entre as galerias mais tradicionais, como Almeida & Dale, ou também novas iniciativas de arte contemporânea, como Flexa, Galatea e Gomide&Co. Demonstrando a capacidade da SP-Arte em não apenas conservar a tradição, mas também de valorizar a inovação e a criatividade.

Além das galerias brasileiras, o evento também contará com a presença de grupos internacionais de destaque, como Continua da Itália, Galería SUR e Piero Atchugarry, ambas do Uruguai, e outras da Bolívia e México, funcionando como meios de conexão com o mercado global. As galerias estrangeiras são de suma importância material e simbólica ao evento, de forma que possibilitam uma experiência enriquecedora aos visitantes e alavancam a arte nacional a outros patamares.

O setor do design segue sendo uma vertente crescente no circuito da SP-Arte. Neste ano, a feira mostrará a importância do design contemporâneo para a cultura brasileira, para isso, apresentará estúdios como o de Rodrigo Ohtake para Granistone, entre demais jovens designers com ideais inovadores e disruptivos.

A sustentabilidade, enquanto um dos temas mais relevantes que permeiam o debate atual, estará representada na exposição “Inteligência Material”, curada por Livia Debbane e Camilo Oliveira, que aborda a interação entre o designer e os materiais e enfatiza como essa relação é capaz de moldar a obra final, elevando o material como co autor criativo e fazendo uma crítica direta a originalidade no uso de recursos.

Para quem ficou curioso em conhecer mais sobre o circuito de arte paulistano deve se atentar às datas e horários, a SP-Arte está distribuída em horários distintos de acordo com a data, principalmente entre os dias 3 e 6 de abril.

Os ingressos podem ser adquiridos do local ou previamente pelo site oficial do evento, e os valores variam entre R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

__________

O artigo acima foi editado por Clara Rocha.

