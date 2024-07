Cinco destinos sustentáveis no estado de São Paulo que contribuem com a preservação do meio ambiente 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Viajar para destinos diferentes é sempre muito bom, e para lugares sustentáveis com uma preservação ambiental, é ainda melhor. Dentro do estado de São Paulo, encontramos diversos destinos de ecoturismo, que permitem o contato com a natureza, explorando desde cachoeiras, trilhas em florestas, até grutas e paisagens estonteantes, provenientes da Mata Atlântica.

É importante conhecer esses lugares, uma vez que são áreas que protegem a biodiversidade, garantindo a funcionalidade dos diversos ecossistemas, além de conscientizar seus visitantes acerca da importância da conservação ambiental, sem contar com a contribuição do contato direto com a natureza e diminuição do estresse humano. Por isso, a HC separou um guia com cinco destinos sustentáveis para conhecer nessas férias.

1- PETAR – PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA

Abrigando a maior porção de mata atlântica preservada do Brasil (35 mil hectares de floresta tropical), o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira é uma das unidades de conservação mais importantes do mundo. Localizado no sul do estado de São Paulo, entre Apiaí e Iporanga, o PETAR possui mais de 350 cavernas, trilhas e cachoeiras, e é considerado um patrimônio da humanidade, reconhecido pela UNESCO.

Criado em 1958 pelo governo do Estado de São Paulo, tornou-se um destino popular para aqueles que curtem esportes de aventura, oferecendo atividades como espelho turismo, rapel dentro e fora de cavernas, boiacross, cascading, caminhadas, além de oportunidades para educação ambiental, fotografia e observação da natureza.

O Parque se destaca por suas cavernas, desde as com enormes rios, para quem gosta de se aventurar, até cavernas com estruturas turísticas como escadas e passarelas, o parque oferece experiências para todos os tipos de visitantes.

Lembrando sempre de seguir as regras e normas do parque, incluindo o acompanhamento de um monitor ambiental local, uso de vestuário adequado (calça e camisa com manga comum) e equipamentos de segurança (tênis, capacete e lanterna).

Endereço: PETAR – Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – Rodovia SP-165, Km 156 s/n Zona Rural, Iporanga – SP, 18330-000

Hospedagem: Pousadas no Bairro da Serra – Iporanga: Pousada da Diva – Contato: (11) 99845-7044.

2- SOCORRO

A apenas 130 km da capital paulista, cercada pela Serra da Mantiqueira, Socorro oferece diversas opções de atividades de aventura, seja na terra, na água ou no ar. Há 15 anos, os visitantes procuram a região em busca de se aventurarem com o contato com a natureza, pelo clima ameno, ar puro e fontes medicinais. Socorro ficou famosa como destino, por ser um dos melhores locais do Brasil para a prática de boiacross, arvorismo, rafting, acquaride, canoagem, rapel e trilhas de quadriciclo, sem contar com a famosa descida de caiaque pelas corredeiras do rio do município.

O local é conhecido pelo ecoturismo e também por ser uma cidade histórica. Na Pedra da Bela Vista, por exemplo, o turista conhece o interior da gruta e pode descobrir sobre a história do município, que foi palco de importantes momentos da revolução de 1930.

Além de possuir vários pontos sustentáveis, Socorro possui ainda parques ecológicos que disponibilizam passeios guiados aos turistas, como o Parque dos Sonhos e o Campo dos Sonhos. A cidade merece destaque pelo cuidado, atenção e acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, inclusive idosos, crianças e gestantes. Praticamente todos os pontos e equipamentos turísticos da cidade foram ou estão sendo adaptados para permitir o acesso de pessoas que, usualmente, não poderiam participar das atividades ou visitar os atrativos. E, também, contam com iniciativas de reflorestamento, compensando os danos de exploração agropecuária, e incentivam projetos de educação ambiental e envolvimento da comunidade nas atividades turísticas.

Hospedagem: Hotel Fazenda Campo dos Sonhos – Estrada dos Sonhos, km 6 Bairro das Lavras de Baixo Socorro – SP

Contato: (19) 3895-3161

3- PARQUE ESTADUAL JARAGUÁ

O Parque Estadual Jaraguá fica localizado na zona norte da capital, abrigando um dos últimos remanescentes de mata atlântica da região metropolitana e contém 492 hectares.

Antigamente, o Parque era uma fazenda do ciclo do ouro, porém sua área foi adquirida pelo governo estadual em 1940 e modificada em parque estadual em 1961, visando proteger os recursos naturais da região, incentivar a pesquisa e promover a educação ambiental.

Já em 1994, foi considerado pela UNESCO um patrimônio da humanidade, integrante da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo.

O parque possui três trilhas, sendo elas: do Pai Zé, da Bica e do Silêncio. Nelas, é possível identificar espécies nativas de fauna e flora, como macaco-prego, tucano-do-bico-verde, bicho-preguiça, palmito-juçara, guapuruvus, ipê-amarelo, pau-d’alho, dentre outros. Entre os atrativos do parque, estão as montanhas que ultrapassam os 1.100 metros de altitude e podem ser vistas de várias partes da capital paulista, além da trilha do Pai Zé que leva o visitante ao Pico do Jaraguá, ponto mais alto do município de São Paulo, com 1.135 metros, onde é possível ter uma visão 360 graus da cidade e observar as rodovias Anhanguera, Bandeirantes e a Serra do Mar. Além das trilhas, a prática de ciclismo, rapel e escalada também é muito utilizada pelos visitantes, sem contar com playground, quadra poliesportiva, mirante, lago e uma área extensa para piquenique.



Endereço: Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 – Vila Chica Luísa, São Paulo – SP

Hospedagem: ibis Styles São Paulo Barra Funda – Av Marques De São Vicente 1619, São Paulo, Estado de São Paulo – Contato: (11) 3576-5500



4 – PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA

Criado por Decreto Federal em 1971, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, na região Sudeste do Brasil, abrange uma área de 134 mil hectares aproximadamente. Contando com uma grande biodiversidade, representada pelas inúmeras paisagens e diversos atrativos naturais como praias, piscinas naturais, rios, cachoeiras, picos e mirantes, além da riqueza de flora e fauna, típica da mata atlântica, pela grande variação de altitude.

O local também apresenta atrativos históricos e culturais, devido às trilhas de ouro, ainda da época dos tropeiros e a cultura caipira e caiçara conservada na porção serrana e litorânea.

A criação do segmento da serra do mar teve como objetivo a instauração de um escudo de vegetação nativa, nas escarpas da Serra do Mar como proteção de um eventual acidente nuclear nas usinas de Angra I e II.

A sede do parque fica na cidade de São José do Barreiro, no estado de São Paulo. Atualmente, é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O parque oferece uma série de atrações naturais, como a Cachoeira Santo Isidro, a Cachoeira das Posses e mais no interior do parque, a Cachoeira dos Veados. Além de possuir um dos pontos mais elevados do Estado de São Paulo: Pico do Tira o Chapéu, que alcança 2.088 metros acima do nível do mar.

Endereço: Rodovia Estadual Francisca Mendes Ribeiro, s/n SP-221 km 0, São José do Barreiro – SP.

Hospedagem: Pousada Encanto da Bocaína – Estrada Francisca Mendes Ribeiro (SP 221), km 7,5, S/N Serra da Bocaina, São José do Barreiro – SP.



5 – PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO (PEIC)

O Parque Estadual da Ilha do Cardoso, localizado no município de Cananéia, extremo sul do Estado de São Paulo, foi criado em 1962 e abrange uma área de 13.500 hectares. É a primeira área insular especialmente protegida e criada pelo Governo do Estado de São Paulo, abrigando a maior área contínua de Floresta Atlântica do Brasil e também é gerida pela Fundação Florestal. É ainda reconhecida como Sítio do Patrimônio Mundial Natural (UNESCO, 1999), Zona Núcleo da Reserva da Biosfera (UNESCO, 2005).

Sua grande diversidade de Mata Atlântica costeira inclui restingas, costões rochosos, praias, estuários, barras, lagunas, manguezais, rios, planície litorânea, ilhas e montanhas cobertas por florestas, se destacam pela Cachoeira Grande e piscinas da Laje.

Existem sete comunidades caiçaras residindo no Parque, totalizando 465 moradores, que tem o turismo de base comunitária e a pesca artesanal como as principais fontes de renda. Além disso, muitos sambaquis (sítios arqueológicos) são encontrados, marcando uma grande importância histórica.

No Núcleo Perequê, é possível avistar botos-cinza ao longo de toda a Praia do Itacuruçá/Pereirinha, percorrer roteiros de caiaque e stand-up paddle no Rio Perequê e percorrer trilhas. Além disso, o Parque conta com uma exposição permanente de ossadas de animais marinhos e animais taxidermizados, no centro de visitantes.

Endereço: R. Prof. Vladimir Besnard, s/n° – Morro São João, SP

Hospedagem: Pousada Villa de Cananea,Rua Tristão Lobo, 289, Cananeia – Contato: (13) 99641-4742

Os parques estaduais são fundamentais para a sustentabilidade, proteção dessas áreas, e também na conscientização ambiental, servindo como unidades de conservação, recebendo visitantes e promovendo o turismo sustentável. Há algum tempo, o Governo de São Paulo implementou o Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Mata Atlântica, fator que proporcionou melhorias significativas nas unidades de conservação do estado, incluindo reformas na infraestrutura para visitantes e treinamento para os residentes e administradores locais. Além disso, as ações não se limitaram apenas aos parques estaduais, mas também se estenderam às áreas próximas.

———————

O artigo acima foi editado por Mariana Cury

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Casper Libero para mais!