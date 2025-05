Antonelli e a Nova Geração da F1: Análise do Desempenho dos Rookies

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Ser um rookie na Fórmula 1 é um desafio imenso. Além de precisarem se adaptar rapidamente aos carros mais avançados, os novatos precisam mostrar resultados consistentes para garantir seu lugar nas temporadas seguintes. A pressão é constante e vem de todos os lados, torcedores, equipes e mídia.

Com sete provas já concluídas do calendário de 2025, é possível fazer uma análise inicial do desempenho desses estreantes. Enquanto alguns impressionam com sua velocidade e maturidade, outros enfrentam dificuldades para se destacar em meio à complexidade dos carros atuais. Fatores como a equipe, o nível de competitividade do carro e principalmente o psicológico sob pressão são determinantes.

Kimi Antonelli

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, estreou na Mercedes em 2025 como uma das maiores promessas da equipe para o futuro da Fórmula 1. Apesar de uma temporada difícil na Fórmula 2 e de um início turbulento com uma batida em seu primeiro treino livre no Grande Prêmio de Monza em 2024, Antonelli vem surpreendendo e se destacando como um dos melhores novatos do grid.

Com desempenho sólido em comparação aos demais rookies, o piloto já conquistou alguns feitos notáveis. Um dos principais destaques foi a pole position na classificação da corrida sprint em Miami. Até agora, ele completou a maioria das corridas da temporada, com exceção do GP de Ímola, quando enfrentou problemas no carro e precisou abandonar.

Mostrando consistência, o italiano já pontuou em cinco das sete corridas disputadas, o que reforça sua regularidade e potencial. Sua estreia no Grande Prêmio da Austrália, marcada por chuva e caos na pista, também rendeu elogios ao piloto, que conseguiu cruzar a linha de chegada em quarto lugar.

Oliver Bearman

Oliver Bearman chamou muita atenção ao substituir Carlos Sainz em 2024, pontuando já na sua primeira corrida em um carro de Fórmula 1. O jovem piloto britânico conquistou grande destaque e garantiu uma vaga na Haas para a temporada de 2025.

Bearman vem apresentando um desempenho sólido nas corridas, apesar de ter encontrado dificuldades para conseguir bons resultados nas classificações, algo que, por vezes, compromete seu desempenho nos finais de semana. Um dos pontos que impressiona no piloto da Haas é a sua capacidade de extrair o máximo possível do carro, mesmo quando as condições não são as ideais.

Oliver Bearman, que não conta com um dos carros mais competitivos da temporada, já somou seis pontos até o momento, ocupando a terceira colocação entre os novatos, atrás apenas de Kimi Antonelli e Isack Hadjar. Assim como Antonelli, o britânico também só abandonou uma das sete corridas que disputou até agora.

Isack Hadjar

Após terminar a temporada da Fórmula 2 atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar fez sua estreia na Fórmula 1 pela equipe secundária da Red Bull, a Racing Bulls, com expectativas moderadas. No entanto, o jovem piloto francês tem se destacado como um dos melhores novatos da temporada, ocupando a segunda posição entre os estreantes com mais pontos no campeonato de pilotos.

Apesar de não ter concluído a primeira corrida do ano, Hadjar tem mostrado consistência tanto nas classificações quanto nas corridas, superando até mesmo seu companheiro de equipe, Liam Lawson.

Gabriel Bortoleto

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 em 2024, conquistou uma vaga para correr pela Sauber na temporada de 2025. Contudo, desde o ano passado, a Sauber tem enfrentado dificuldades na temporada, o que tem dificultado para Bortoleto alcançar bons resultados.

Até o momento, Gabriel ainda não marcou pontos e não conseguiu completar duas das sete corridas disputadas nesta temporada.

Jack Dohan

O australiano Jack Doohan, piloto reserva da Alpine em 2024, ganhou a oportunidade de ser titular após a saída de Esteban Ocon da equipe. Desde o início da temporada, Doohan enfrentou muita pressão e os resultados abaixo do esperado acabaram culminando na substituição do australiano pelo argentino Franco Colapinto.

Após uma estreia difícil no Grande Prêmio da Austrália, em que abandonou a corrida logo no começo ao bater no muro, a situação de Doohan só piorou. Ele não pontuou nas etapas seguintes e ainda se envolveu em um toque com Liam Lawson no fim de semana em Miami, incidente sentenciou seu destino na equipe. Imediatamente, Franco Colapinto assumiu sua vaga na corrida seguinte.

Vale destacar que Flavio Briatore, uma das figuras à frente da Alpine, revelou em entrevista que Colapinto não tem um número fixo de corridas garantidas, ele correrá o necessário para provar seu valor. Caso não atinja as expectativas, uma nova substituição não está descartada. Após o desempenho ruim de Colapinto no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, muitos fãs começaram a especular sobre um possível retorno de Doohan no futuro próximo.

Avaliar um piloto apenas pelos resultados absolutos pode ser injusto quando não se considera o contexto de seu equipamento e equipe. Na Fórmula 1, o carro muitas vezes define até onde o talento pode se expressar.

Kimi Antonelli, com a Mercedes, conta com um dos melhores carros do grid, o que naturalmente facilita seu desempenho e lhe dá mais oportunidades de mostrar seu potencial. Ainda assim, ele tem aproveitado muito bem essas condições, mostrando maturidade e consistência para um rookie.

Por outro lado, pilotos como Isack Hadjar e Oliver Bearman, que estão em equipes com carros menos competitivos, têm se destacado justamente por extrair o máximo de seus carros e mostrar suas habilidades. Essa capacidade de ir além das limitações técnicas demonstra um talento promissor, e pode abrir portas para em equipes mais competitivas no futuro.

————————————————

The article above was edited by Malu Alcântara.

Liked this type of content? Check Her Campus Cásper Líbero home page for more!