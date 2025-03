The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A temporada de 2025 da Fórmula 1 promete ser emocionante e um dos motivos é a quantidade de novatos na categoria. A última vez em que se viram tantos rookies – termo usado no mundo do esporte para se referir a atletas que estão fazendo sua primeira temporada como titulares pela categoria – de uma só vez foi em 1994.

Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes) e Jack Doohan (Alpine) são os novos nomes do grid.

Vem conhecer um pouco mais sobre nossos rookies de 2025:

gabriel bortoleto

Piloto de 20 anos, Bortoleto nasceu em Osasco e fará sua estreia na Fórmula 1 pela equipe Sauber. É o primeiro brasileiro em sete anos a competir em uma temporada da F1 (e merece muito nossa torcida!). Bortoleto começou no kart em 2012 e conquistou bons resultados em campeonatos nacionais e mundiais. Estreou em monopostos – veículo para apenas uma pessoa – em 2020, na Fórmula 4 Italiana, e terminou a temporada em quinto lugar na classificação geral.

Em 2021, estreou na Fórmula Regional Europeia (FRECA), terminando em décimo quinto. No ano seguinte, foi o sexto colocado. Ainda em 2022 , Bortoleto se juntou à equipe de gestão do bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso, na empresa A14.

Em 2023, disputou a Fórmula 3 pela Trident e se sagrou campeão na sua temporada de estreia. Após o título, assinou com o Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. No ano passado, disputou a Fórmula 2 e também foi coroado campeão na primeira temporada na categoria, reafirmando sua pilotagem consistente e veloz.

oliver bearman

Bearman é um britânico de 19 anos que chega à Haas para pilotar ao lado de Esteban Ocon. Ele começou no kart aos oito anos, acumulando títulos nas categorias júnior e sênior. Fez sua estreia nos monopostos em 2020, quando participou das Fórmula 4 italiana e alemã.

Em 2021, Bearman competiu na ADAC Fórmula e na F4 Italiana, conquistou o título nas duas competições e foi chamado para participar da Ferrari Driver Academy – programa de jovens talentos da Ferrari. Em 2022, disputou a Fórmula 3 e ficou em terceiro lugar.

Em 2024, terminou a Fórmula 2 (e teve Antonelli como companheiro de equipe) em sexto lugar e foi nomeado piloto reserva da Ferrari e da Haas. Nesse mesmo ano, teve três participações na Fórmula 1: pela Ferrari, quando substituiu Carlos Sainz Jr. no GP da Arábia Saudita e pela Haas, substituindo Kevin Magnussen no GP do Azerbaijão e no GP de São Paulo. Apesar de já ter tido essas experiências, Bearman é considerado rookie pois não participou como titular.

isack hadjar

O francês de 20 anos fará sua estreia na Fórmula 1 pela equipe Racing Bulls, substituindo Liam Lawson, que foi promovido à Red Bull Racing no lugar de Sergio Pérez.

Hadjar começou no kart aos 11 anos em competições nacionais. Em 2019, fez sua estreia em monopostos no Campeonato Francês de Fórmula 4, terminando na sétima posição e em 2020 foi terceiro colocado. Passou pela Fórmula 3 Asiática em 2021 e estreou na Fórmula Regional Europeia, finalizando em quinto como melhor estreante do ano. Além disso, passou a fazer parte da Red Bull Junior Team – programa de jovens talentos da Red Bull.

Em 2022 voltou à Fórmula 3 Asiática e também disputou a Fórmula 3 da FIA. No ano seguinte, disputou a Fórmula 2 pela equipe Hitech e se transferiu para a equipe Campos Racing para disputar a temporada de 2024. Chegou a liderar, mas terminou com o vice-campeonato, perdendo o título para Gabriel Bortoleto.

kimi antonelli

Andrea Kimi Antonelli, italiano de apenas 18 anos, chega na Mercedes para ocupar o lugar de Lewis Hamilton – que está de mudança para a Itália – e vai correr ao lado de George Russell.

Antonelli começou no kart aos sete anos e venceu diversos campeonatos. Aos 13 entrou para o programa de desenvolvimento da Mercedes e em 2022, aos 16, foi campeão da Fórmula 4 italiana, vencendo 13 das 22 corridas. Em 2023, competiu no Campeonato de Fórmula Regional Europeia pela Prema Racing e garantiu o título.

Com o apoio da Mercedes, pulou a Fórmula 3 e foi direto disputar a Fórmula 2 em 2024 pela equipe Prema. Muito devido ao baixo desempenho de sua equipe, o piloto italiano terminou o ano em sexto, mas com o apoio de Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, garantiu a vaga na equipe alemã para a F1.

jack doohan

O australiano de 22 anos é filho de Mick Doohan – pentacampeão da MotoGP – e estreará na F1 pela Alpine ao lado de Pierre Gasly.

Doohan começou no kart aos 12 anos e conquistou dois campeonatos nacionais. Em 2018, foi para os monopostos, participando do Campeonato Britânico de Fórmula 4 e da ADAC Fórmula 4 e conseguiu uma vaga no Red Bull Junior Team. Em 2019, fez sua primeira aparição no Campeonato Asiático de Fórmula 3, e terminou vice-campeão, o que também aconteceu em 2020. Disputou a Fórmula 3 da FIA nesse mesmo ano e não pontuou.

Em 2021, conquistou o vice-campeonato na F3 e correu em algumas etapas da Fórmula 2, substituindo Richard Verschoor. Saiu do programa de jovens talentos da Red Bull e assinou com o da Alpine (Alpine Academy). Participou da F2 em 2022 e 2023, quando foi anunciado como piloto reserva da Alpine.

Foi contratado como piloto oficial da Alpine para 2025, mas teve sua estreia antecipada para dezembro de 2024, depois que Esteban Ocon e Alpine rescindiram o contrato antes do fim da temporada. O australiano terminou o GP de Abu Dhabi de 2024 em penúltimo lugar.

Para conhecer mais dos estreantes do ano, a Fórmula 1 lançou o documentário Rookies, que acompanha a jornada de Bortoleto, Bearman, Hadjar, Antonelli e Doohan desde as categorias de base até a elite do automobilismo mundial. A produção está disponível na F1TV.

E está chegando a hora de ver os rookies na pista. A temporada 2025 da Fórmula começa no próximo dia 16 de março, na Austrália, com transmissão da Band e Bandsports.

