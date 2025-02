O que esperar de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O Brasil fez e ainda faz muita história no automobilismo. O esporte esteve na veia de torcedores brasileiros em épocas marcantes, como a era de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa e outros nomes que fizeram com que a nossa bandeira fosse levada ao lugar mais alto do pódio. Foram 33 pilotos brasileiros desde o início da Fórmula 1 até agora.

Mesmo com toda sua bagagem no esporte, o país passou por um momento complicado: sete anos sem pilotos titulares na categoria, desde o encerramento da passagem de Felipe Massa. Mas, após anos em queda, entre idas e vindas, teremos o 33º brasileiro na Fórmula 1: o jovem Gabriel Bortoleto.

QUEM É GABRIEL BORTOLETO?

Nascido em Osasco, Gabriel vem de uma família ligada ao automobilismo. Seu pai, Licoln Oliveira, é um dos principais incentivadores do esporte no país, sendo acionista do Grupo Veloci, que controla a Stock Car. Desde pequeno, Gabriel já sonhava com a Fórmula 1 e sempre teve o apoio de toda a família para seguir carreira no automobilismo. Inclusive do irmão, Enzo, também piloto, que renunciou à própria carreira para a família poder focar no desenvolvimento do irmão mais novo.

Gabriel Bortoleto fez história em categorias que antecedem a Fórmula 1, sendo campeão de estreia na Fórmula 3 e na Fórmula 2. O piloto de 20 anos será um dos titulares da equipe Kick Sauber, ao lado do alemão Nico Hülkenberg, que estreou na categoria em 2010, ao lado de outro brasileiro, Rubens Barrichello. O anúncio foi feito em 6 de novembro de 2024, pelo perfil oficial da Fórmula 1.

AS EXPECTATIVAS PARA A TEMPORADA DE 2025

A equipe será chefiada por Mattia Binotto, ex-chefe de equipe da Scuderia Ferrari. Em 2026, a Sauber pensa em um grande desenvolvimento do carro com o apoio da Audi, que também acredita no crescimento da estrutura da mesma. Na temporada de 2024, o desempenho da equipe não foi um dos melhores, pontuando somente dois pontos no campeonato. Com a mudança de regulamento em 2026, surge uma mudança na relação de forças entre as equipes, com chances de a Sauber-Audi realizar uma boa temporada.

Bortoleto chega com boas expectativas na Fórmula 1. O atual campeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen, defendeu a contratação de Bortoleto antes de ser divulgada durante uma coletiva de imprensa no Grande Prêmio de São Paulo de 2024.

“Se eu fosse a Sauber, já o teria contratado. Especialmente pensando para o futuro, jovens pilotos e a grande mudança de regulamento para 2026, é sempre bom se acostumar com a equipe por um ano, podendo cometer erros aqui e ali, se integrar bem, conhecer o carro. Você sempre se sente muito mais preparado e confortável quando 2026 começar”, afirmou o piloto holandês.

Além de Verstappen, outro grande piloto, Oscar Piastri, também elogiou Bortoleto: “Ele está fazendo um trabalho impressionante”, disse Piastri em entrevista para a mídia.

Gabriel Bortoleto é o grande destaque entre as cinco novas promessas que estão no grid de 2025, sendo o que mais teve sucesso nas categorias anteriores. Serão cinco novatos que geram expectativa de uma ótima temporada na Fórmula 1. O campeonato começa em menos de um mês, no dia 16 de março, na Austrália. Mas os testes de pré-temporada já acontecem agora no fim de fevereiro, nos dias 26, 27 e 28.

