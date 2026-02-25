Além de “A Empregada”: conheça outras adaptações que chegarão aos cinemas em 2026

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Lançado em janeiro de 2026 nos cinemas, A Empregada foi um sucesso de faturamento, com uma bilheteria global de aproximadamente US$249,9 milhões. Com um elenco de peso, como Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, a adaptação do livro homônimo da escritora norte-americana Freida Mcfadden já era extremamente aguardada pelos fãs da obra antes mesmo da confirmação do longa.

A Empregada apenas abriu o caminho para um 2026 recheado de adaptações literárias ansiosamente esperadas pelos amantes da leitura.

Conheça abaixo outros filmes que chegam às telas dos cinemas neste ano!

O Morro dos Ventos Uivantes

Dirigido por Emerald Fennell, o filme conta a trágica história de amor de Heathcliff e Catherine na Inglaterra do século XVIII. Inspirado no livro de mesmo nome da escritora inglesa Emily Brontë, a obra gótica ganha novo enfoque nas mãos de Fennel – decisão criticada por muitos telespectadores. Com Jacob Elordi e Margot Robbie, o filme chegou aos cinemas no dia 12 de fevereiro.



Caminhos do Crime

Estrelado por Chris Hemsworth, Halle Berry e Mark Ruffalo e dirigido por Bart Layton, Caminhos do Crime é a adaptação de um conto do livro Broken, escrito pelo norte-americano Don Winslow. A trama acompanha um ladrão, famoso por cometer crimes na rodovia 101, que, ao conhecer uma corretora de seguros, vê a possibilidade de realizar o seu último grande golpe.

O filme chegou aos cinemas no dia 12 de fevereiro de 2026

Uma Segunda Chance

Uma Segunda Chance é a adaptação cinematográfica do livro da autora norte-americana Colleen Hoover. O enredo gira em torno da protagonista, Kenna Rowan, que, recém-libertada da prisão, tenta reaproximar-se de sua filha, mesmo com a recusa e os obstáculos impostos pelos avós da criança.

O romance chega aos cinemas em 1º de março de 2026.





Devoradores de Estrelas

Devoradores de Estrelas é a adaptação homônima do best-seller do The New York Times do autor norte americano Andy Weir, famoso por ter escrito Perdido em Marte, obra que também ganhou adaptação para as telas

No filme, o ator Ryan Gosling, no papel do professor de ciências Ryland Grace, é a última esperança da humanidade para deter a morte do Sol, impedindo, assim, a extinção na Terra.

Devoradores de Estrelas chega aos cinemas dia 19 de março.

As Dez Vantagens de morrer depois de você

Inspirado no livro brasileiro homônimo escrito por Fernanda de Castro Lima, As dez vantagens de morrer depois de você conta a história das amigas Julia e Gabi. Enquanto uma é extremamente extrovertida, a outra é cautelosa e tímida. No decorrer da narrativa, Julia morre em um acidente de carro deixando para trás dez cartas para sua melhor amiga, propondo desafios para que Gabi saia da sua zona de conforto.

O longa dirigido por Diego Freitas chega aos cinemas em 26 de março de 2026.

A Odisseia

O clássico poema épico grego chega aos cinemas sob a direção de Christopher Nolan. A história narra a viagem de Odisseu que, após o fim da Guerra de Tróia, retorna para casa como herói. Com Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Mia Goth, Anne Hathaway e Robert Pattinson, A Odisseia chega aos cinemas em 16 de julho de 2026.

O Diabo Veste Prada 2

A continuação do icônico filme de 2006 adapta o segundo livro da série da escritora norte-americana Lauren Weisberger. Nele, Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, trava uma disputa acirrada contra sua ex-assistente, Emily, agora executiva de uma revista de moda. Miranda e Andy, interpretada por Anne Hathaway, voltam às telonas em 1° de maio de 2026.



Razão e Sensibilidade

Livro escrito por Jane Austen, Razão e Sensibilidade ganha mais uma adaptação cinematográfica, agora sob a direção de Georgia Oakley. Com Daisy Edgar-Jones no elenco, o filme gira em torno da dinâmica social das irmãs Dashwood, Marianne e Elinor, equilibrando razão e emoção na tomada de decisões.

A obra chega aos cinemas no dia 11 de setembro.

Verity

Mais um livro da autora Colleen Hoover ganha vida na telona. Verity é um thriller psicológico considerado favorito dentro do mundo booktok. Com Anne Hathaway e Dakota Johnson, o filme conta a história de Lowen Ashleigh, ghostwriter convidada para terminar os livros da renomada escritora Verity Crawford que, após um acidente, acaba ficando paralisada. No entanto, ao se mudar para a casa da família, Lowen percebe que nem tudo é o que parece ser.

O filme está previsto para outubro de 2026.

Nárnia: O Sobrinho do Mago

Dirigido por Greta Gerwig e baseado no sexto livro de Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago conta a história das aventuras dos irmãos Digory e Polly no mundo encantado de Nárnia.

O filme chega aos cinemas em novembro de 2026.

O Amanhecer na Colheita

Após um ano do lançamento do livro homônimo, O Amanhecer na Colheita, da escritora Suzanne Collins, chega aos cinemas em 20 de novembro de 2026. O filme conta a história de Haymitch Abernathy, icônico personagem da saga Jogos Vorazes, participante da 50º edição dos Jogos (24 anos antes da história de Katniss Everdeen).



Duna: parte 3

Inspirado na série literária do autor Frank Herbert, o filme finaliza a saga Duna nos cinemas, adaptando o livro Messias de Duna. Com Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya e Robert Pattinson, “Duna: parte 3” chega aos cinemas em dezembro de 2026.

Por que os livros estão na mira das indústrias cinematográficas para futuras produções?

As adaptações literárias para os cinemas não são novidade. Grandes sagas, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, por exemplo, marcaram gerações que não só leram, mas como assistiram aos filmes.

Entretanto, o aumento do interesse por obras contemporâneas e o crescimento de fandoms, impulsionados pelas redes sociais, transformaram as adaptações em um “espaço seguro” para diretores e produtores. Isso porque há cerca de 53% a mais de faturamento nos filmes que são adaptações em relação aos longas de roteiros originais, segundo dados divulgados pela CNN Brasil.

Além disso, com a efervescência da audiência por mais conteúdos literários, as vendas desse setor são impulsionadas por aqueles que querem reler a obra ou ainda ler pela primeira vez para assistir ao filme adaptado. Um benefício direto para ambas as indústrias.

_________________

O artigo acima foi editado por Maria Eduarda Goulart.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!