Florence Pugh: Entenda por que ela é uma das melhores atrizes da atualidade

Atriz britânica de 28 anos, Florence Pugh ficou muito conhecida ao interpretar Amy March em Adoráveis Mulheres, e Yelena Belova em Viúva Negra. Após o lançamento de seu novo filme ao lado de Andrew Garfield, Todo o Tempo Que Temos, Florence voltou a surpreender o público com sua incrível atuação.

Carreira

Em 2016, a atriz foi a protagonista do filme Lady Macbeth, baseado na novela russa Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, de Nikolai Leskov. A produção independente conta a história de Katherine Lester, personagem interpretada por Florence, que vive um casamento infeliz com um homem muito mais velho e em busca de liberdade, começa a ter um caso extraconjugal. A vida de Katherine muda ainda mais quando vários assassinatos começam a acontecer. A atuação intensa de Florence no papel foi amplamente elogiada, marcando o início de sua ascensão.

Nos anos seguintes, ela assumiu diversos papéis, mas foi quando participou do filme Adorável Mulheres, de 2019, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar como Melhor Atriz Coadjuvante. Desde então, a britânica tem ganhado cada vez mais destaque ao participar de grandes filmes como Viúva Negra do Universo Cinematográfico Marvel, Duna: Partes Dois, Oppenheimer, produção que recebeu 7 estatuetas do Oscar, e Não Se Preocupe, Querida.

Críticas

Para entender por que Florence é uma das atrizes mais amadas de Hollywood, é importante observar os comentários sobre a sua atuação. Desde seu primeiro grande sucesso em 2016, a atriz britânica é muito elogiada por conseguir transmitir muito bem os sentimentos de suas personagens para o público, seja como a irmã mais nova birrenta de Adoráveis Mulheres ou a dor de uma adulta com trinta anos que está prestes a perder a vida para o câncer como em Todo o Tempo Que Temos. Ela também não tem problema em mudar drasticamente sua aparência para interpretar seus personagens e mostrou isso ao raspar seu cabelo para o novo filme com Andrew Garfield.

Outro ponto que cativa muito os fãs da atriz são suas roupas. Tanto em premiações quanto em sua vida privada, Florence constantemente é vista usando tecidos mais leves e transparentes que deixam seu corpo mais à mostra. Mesmo já recebendo ataques por causa de seu estilo, a atriz não fez questão nenhuma de mudar a maneira que se veste, afinal ela quer mostrar a todos que conhece muito bem o seu corpo e que não tem nenhum problema com ele.

Florence Pugh é consagrada como um grande nome no mercado cinematográfico, pois consegue cativar a crítica e os fãs com o seu talento na atuação e, além disso, possui uma personalidade marcante.

Vale notar que os fãs não são os únicos que foram conquistados pela atriz, uma vez que seus colegas de elenco também parecem bem à vontade perto dela. David Harbour, que contracenou com ela em Viúva Negra e volta a trabalhar com Florence em Thunderbolts, comentou durante o evento da D23 no Brasil que estava muito animado em atuar novamente com Pugh e que ela é uma das pessoas com que ele mais gosta de atuar no mundo.

