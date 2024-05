A Segunda Temporada De Heartbreak High Valeu A Pena? 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Heartbreak High chegou à Netflix em 2022, retratando o dia a dia e a vivência dos jovens no ensino médio, uma fase em que tantos desafios como amizades, sexo e drogas são enfrentados. A comédia dramática é um reboot da série de 1994, da Network Ten.

A série australiana aborda temas muito sensíveis e importantes, porém não possui o reconhecimento necessário. A trama se desenrola à medida que Amerie, a protagonista, junto de sua melhor amiga, Harper, desenham um “mapa do sexo”, expondo os relacionamentos amorosos de alunos do Colégio Hartley. No entanto, no final da primeira temporada, as duas deixam de se falar após uma festa conturbada.

Cash e Darren

A série conta com a participação de dois importantes personagens, uma vez que o casal enfrenta problemas no relacionamento. Darren tenta suprir suas necessidades sexuais, porém Cash não o corresponde nesse quesito. Isso é evidenciado quando Darren manda uma foto íntima para seu parceiro, e o mesmo o deixa sem respostas. Além de ter se frustrado várias vezes na tentativa de iniciar uma relação com Cash, visto que ele sempre recuava.

Darren acredita ser o problema, porém ao conversar com Cash, seu namorado esclarece não sentir atração sexual. No decorrer da série, os dois encontram um jeito de ficarem bem que funcione para os dois. No entanto, após alguns episódios, Cash termina com Darren ao ficar sabendo que estava sendo difícil para ele se abster de relações sexuais.

No final da segunda temporada, Darren entra para um grupo da escola que prega o celibato a fim de não sentir mais desejo sexual e conseguir ficar sem sexo. Ele ressalta que isso será melhor do que perder seu amado. Nota-se ao longo de toda relação que um está disposto a mudar pelo outro para ficarem juntos.

O caso de Harper

A segunda temporada se inicia com Harper e Amerie não se falando, antes melhores amigas e agora inimigas. Amerie tenta entender diversas vezes o que aconteceu, e no decorrer da série vai tendo flashes da festa em que tudo aconteceu. A dupla foi ao evento juntas, mas acabam se perdendo em meio à quantidade de pessoas, então Harper fica sozinha e bebe muito.

A melhor amiga de Amerie acorda, sendo assediada por alguns membros da gangue de Cash, em um carro que ele estava dirigindo. Disfarçadamente, Cash abre a porta do carro para ajudá-la e Harper consegue correr, fugindo para a floresta a fim de se esconder.

Naquela mesma noite, ela vai à casa de sua melhor amiga, entretanto, Amerie finge que não está em casa por estar se relacionando com um cara de quem ela se envergonha.Depois disso, Harper fica muito mal pelos traumas enfrentados e muda totalmente, deixando de falar com a agora ex melhor amiga. Porém, com o tempo, Harper tenta superar os traumas, mudar seu foco e viver sua vida.

Trisal

Enquanto Amerie e Malakai estão juntos, Harper continua com Dustin, até que após uma festa, Malakai é agredido por um policial. Amerie grava a cena e divulga instantaneamente em suas redes sociais, o que deixa seu namorado extremamente chateado.

Após ter uma crise e sair correndo, o outro casal vai atrás dele para ajudá-lo. Os três vão para casa e começam a se relacionar, evento que depois causa muito alvoroço.

Dustin fica com ciúmes de Harper e Malakai, enquanto que os outros dois chegam a um acordo de que Amerie nunca poderia saber do ocorrido, uma vez que estavam vulneráveis e alterados. No entanto, em pouco tempo Amerie descobre a situação e se aborrece com todos os envolvidos.

Por fim, Harper se irrita com o comportamento de Dustin e termina com ele em público, reforçando o quão babaca ele é.

Amizade de Amerie e Harper

Após diversas situações, Amerie tenta mostrar para Harper o quanto sente sua falta e que quer voltar ao que era antes, mas é várias vezes rejeitada. Ao descobrir que está com uma IST, ela tenta impedir Amerie de se envolver com Dustin.

Até então Amerie não sabe o motivo pelo qual sua amiga fez isso, mas quando fica sabendo, entende que a amiga de infância estava tentando protegê-la. À procura de Harper, ela vai correndo até sua casa, onde a vê toda ensanguentada por ter agredido seu pai que durante um surto tentou atacá-la.

Após a situação, a dupla de amigas se entende e esclarece tudo o que havia acontecido, voltando com a amizade mais forte que antes.

Sexualidade

A série explora muito a sexualidade, começando por Malakai que sempre se relacionou com garotas, mas percebe um novo sentimento após se envolver com Harper e Dustin, o qual se intensifica logo em seguida com Rowan. Assim, reconhece sua bissexualidade.

Missy e Rowan também são personagens bissexuais na série. Sem contar com personagens gays como Cash e Darren, e ainda Quinni e Sasha represesentando a comunidade lésbica. Além de trazer à tona a assexualidade de Cash e a demissexualidade de Spider.

Quinni

Esta é uma personagem que marcou forte presença no enredo da segunda temporada. Além de sua vida autêntica e de descobrir quem era o assassino do pássaro, Quinni é um forte exemplo de companheirismo, mas acaba se cansando ao perceber que as pessoas se importavam mais consigo mesmas do que com sua amizade.

Então, uma nova fase começa em sua vida, marcada pela autovalorização. Além de mostrar a todos que independente de ser neurodivergente, consegue fazer tudo o que quiser e ainda melhor do que acham. Por fim, seus amigos percebem o erro que foi deixá-la ir e reatam os laços de amizade.

Masculinidade tóxica

A série conta com uma matéria eletiva chamada de PTS, consequência do mapa do sexo e popularmente conhecida como “putas”, na qual a professora Obah ensina sobre educação sexual.

Ao longo da segunda temporada, os meninos, liderados por Spider, se irritam e alegam que não aprenderam nada, abandonando a disciplina. Em seguida, o professor de educação física, Timothy Voss, funda o “machos”, em oposição ao PTS. Nessa nova disciplina, os alunos afirmam e reafirmam o comportamento característico da masculinidade tóxica, enfatizando que homem deve ser bruto e que educação sexual é “mimimi”.

Com o decorrer da série, Spider se apaixona por Missy e passa a querer mudar seu comportamento. Porém, afirma que ela não é o único motivo de tal desejo. Ele planeja mostrar que só agia daquela forma, pois sua própria mãe dizia ser impossível existir um homem decente, além de declarar ter medo do próprio filho. Assim, Spider revela ser alguém diferente do que mostrou ao longo da segunda temporada.

A segunda temporada de Heartbreak High trata sobre assuntos de extrema importância, trazendo a diversidade e a representatividade LGBTQAI+, além de explorar a sexualidade de várias maneiras e questões reais enfrentadas pelos jovens.

Heartbreak High dividiu opiniões por deixar resquícios da primeira temporada para trás e trazer um novo foco, com o enredo voltado para o “psicopata do pássaro”, diferente da primeira. Apesar disso, a série evidencia seu potencial mais uma vez, retratando a vida simples, ou nem tão simples assim, do adolescente e revelando a cada episódio novidades sob diferentes perspectivas acerca de cada personagem.

Portanto, a segunda temporada valeu muito a pena, ao mostrar com um excelente “desenrolar” como cada um do Colégio Hartley lidava com suas lutas internas, equilibrando temas sérios e humor.

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Giuliana Miranda.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!