5 tendências que você não pode ficar de fora no Carnaval 2025

O Carnaval é a época do ano mais esperada para quem ama cor, música e diversão! Falta uma semana para a folia e as tendências de 2025 estão com tudo, desde opções mais econômicas até mais luxuosas, afinal, o que vale é participar da festa.

Pensando nisso, a Her Campus Cásper Líbero separou cinco tendências para você que adora curtir o Carnaval e estar por dentro da moda!

1. Top de miçangas

Uma opção ousada e super estilosa para arrasar no Carnaval, e que está vindo com tudo, é o top de miçangas. Podendo ser utilizado junto com saias curtas, longas e até mesmo calças e shorts, é possível encontrar diversos vídeos ensinando a fazer sua própria peça. Já as que preferem não realizar trabalhos manuais podem encontrá-las prontas em lojas mais populares e até mesmo mais caras.

2. Customização e peças artesanais

Tendo em viés o top de miçangas que pode ser feito em casa, outra nova tendência é utilizar peças feitas por você mesma, como peças de crochê, franjas e transparências. Isso também inclui o clássico abadá de festas personalizado com recortes e aplicações!

3. Cores Metalizadas

Tons metalizados e holográficos estarão com tudo neste Carnaval. Essa estética, inspirada no futurismo e na alta moda, pode aparecer em roupas, maquiagens e joias. Apostas certeiras são o prateado e o dourado.

4. Maquiagem com strass e glitter

Pedrarias no rosto, delineados gráficos e muito glitter são essenciais para arrasar nesta época do ano. Para acompanhar, a opção perfeita é uma boca “glossy” – aquele acabamento brilhante e molhado – para dar um efeito de destaque.

5. Acessórios exagerados

O minimalismo pode esperar, porque em 2025 os acessórios chegaram com tudo! Óculos coloridos, tiaras extravagantes, brincos maximalistas e muitos colares são itens indispensáveis. Os queridinhos que voltaram a moda são as pochetes, meia calça arrastão e cintos de correntes.

__________

