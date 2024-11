A chegada do Projeto Verão: motivação ou restrição?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O ano está acabando, e é nessa época que podemos perceber uma movimentação diferente entre as pessoas: as academias ganham muitos clientes, as refeições começam a ser controladas e as dicas de blogueiras fitness começam a aparecer cada vez mais.

Esse é o famoso projeto verão. Conhecido pela maioria dos brasileiros, este projeto estimula as pessoas a emagrecer para que possam aproveitar as férias. Mas até em que momento ele passa de uma motivação para uma restrição exagerada?

Muitas pessoas deixam para correr atrás do corpo desejado em novembro, e, muitas vezes, cometem imprudências para realizar essa meta o quanto antes. A ideia de se cuidar é muito importante, mas o problema é querer concentrar a meta de um ano todo em dois meses e pensar que isso será concluído rapidamente.

De acordo com a nutricionista Elisângela Mendonça, muitas pessoas a procuram para realizar o projeto para o verão: “Principalmente nessa época do ano, as pessoas vêm com uma meta para o Natal e Ano-Novo, depois vem a meta do Carnaval, praia e tudo mais, então é muito comum”. As pessoas chegam realmente querendo um milagre, em dois a três meses pensando em perder de 10 a 15 quilos, às vezes até mais”, complementa.

Esse projeto possui uma grande importância para motivar as pessoas a cuidarem mais de si mesmas e manter uma rotina mais saudável. Mas para que isso aconteça, é necessário determinar metas possíveis e procurar um profissional: “O recomendado é que as pessoas procurem um nutricionista, para que ele possa fazer uma avaliação adequada e montar uma dieta balanceada, seguindo as necessidades individuais do paciente. Também é importante conciliar a boa alimentação com a prática de exercícios físicos, o que auxilia ainda mais o paciente a chegar no corpo desejado.”

Eu vejo muitas pessoas chegarem aqui com a ideia de seguir dietas que elas veem online, dieta da sopa, dieta da lua. Todas essas são passadas por pessoas que normalmente não são formadas na área, o que prejudica o trabalho dos profissionais e pode trazer inúmeros prejuízos à saúde. Elisângela Mendonça

Está cada vez mais comum se deparar com pessoas compartilhando dietas pela internet, sem levar em consideração as necessidades de cada indivíduo e seus objetivos, tratando todos como se fossem exatamente iguais, o que gera problemas sérios de má nutrição e de restrição exagerada.

“Um dos casos mais complicados que eu atendi foi de uma paciente que desenvolveu um transtorno alimentar por conta da restrição. Ela seguia uma dieta rigorosa durante o dia, o que a deixava muito ansiosa e fez com que ela desenvolvesse uma compulsão. Nesses casos, o tratamento deve ser feito com a ajuda de um profissional da psicologia, assim, em conjunto, podemos ajudar essa paciente a desmistificar os medos que ela adquiriu da comida e tratar os transtornos adquiridos”, conta a nutricionista.

Também tem acontecido de blogueiras fitness darem dicas de como evitar certos alimentos para perder peso facilmente, Elisângela também destaca o problema nisso: “Toda vez que vejo vídeos de pessoas praticando o terrorismo nutricional, demonizando o glúten e a lactose ou dando dicas sem fundamento, para parar de comer doces, por exemplo, fico muito triste. As pessoas possuem muitas informações, pena que muitas delas estejam erradas e passam uma ideia contrária do que realmente é o nutricionismo.”

O projeto verão possui um lado positivo, alimenta a ideia de que devemos nos manter saudáveis e incentiva a prática de exercícios físicos, e também um lado negativo, quando se torna uma obsessão e faz com que a pessoa esteja disposta a realizar qualquer coisa para atingir o corpo desejado.

Para que esses dois lados não entrem em conflito, procure um profissional que te auxilie a alcançar as metas desejadas da melhor maneira possível!

