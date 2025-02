4 DOCUMENTÁRIOS INDICADOS AO OSCAR QUE VOCÊ DEVERIA ASSISTIR

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A categoria de Melhor Documentário foi introduzida pela primeira vez no Oscar em 1943. A Academia considera aptos à indicação longas metragens – filmes de longa duração – de não-ficção, que retratam a realidade. Com um vasto repertório para explorar, essa categoria sempre surpreende com tantas histórias diversas e, por vezes, emocionantes.

Para entrar no clima da premiação, cuja 97°edição acontecerá no dia dois de março, aqui vão dicas de 4 documentários indicados ao Oscar que você com certeza deveria assistir:

No Other Land (2024)

Vencedor do prêmio de melhor documentário e do prêmio do público no Festival de Berlim, No Other Land entra no cerne da guerra entre Israel e Palestina, explorando a conexão entre os dois lados do conflito pela visão de um ativista palestino e um jornalista israelense. Está na fila dos possíveis vencedores do Oscar 2025.

Onde assistir: MUBI

Searching for Sugar Man (2013)

Searching for Sugar Man é uma história envolvente sobre dois sul-africanos, fãs de um cantor aparentemente desconhecido, que parece ter feito sucesso apenas na África do Sul. Juntos, eles iniciam uma busca por Sixto Rodríguez, um músico que todos acreditavam estar morto. Indicado ao Oscar de 2013, Searching for Sugar Man virou um favorito do público e conquistou uma estatueta.

Onde assistir: Prime Video

20 Dias em Mariupol (2023)

Dirigido e roteirizado pelo ucraniano Mstyslav Chernov, 20 Dias em Mariupol acompanha um grupo de jornalistas sitiados em Mariupol, na Ucrânia, tentando documentar a invasão russa. Com momentos tensos e, definitivamente, históricos, o documentário mostra o lado dos profissionais que permaneceram firmes em meio ao caos da guerra em prol do jornalismo.

Onde assistir: Netflix

Summer of Soul (2021)

Você já ouviu falar no Harlem Cultural Festival, de 1969? Eu aposto que não, e é sobre exatamente isso que Summer of Soul retrata, um festival que reuniu os melhores cantores que o soul music já viu, mas foi empurrado para debaixo do tapete, tendo suas filmagens arquivadas por anos. Além do Oscar, Summer of Soul foi indicado ao Grammy de Melhor Filme Musical.

Onde assistir: Disney+

