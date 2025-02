“Ainda Estou Aqui” está revolucionando o cinema brasileiro – e o mundo já entendeu isso!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O cinema brasileiro sempre surpreendeu o mundo com sua criatividade e autenticidade. Mas, de tempos em tempos, surge uma obra que vai além, rompendo barreiras e redefinindo o que significa contar histórias no audiovisual.

Ainda Estou Aqui é exatamente esse tipo de filme. Com uma proposta inovadora, uma estética marcante e um enredo profundo, a produção vem conquistando não apenas o público nacional, mas também a crítica e os espectadores internacionais – e isso está sendo mostrado pelas indicações e grandes premiações.

Entendendo a história

O filme dirigido por Walter Salles é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva que narra a emocionante trajetória de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, uma mulher que enfrentou a ditadura militar brasileira com coragem e determinação.

Após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, Eunice se viu sozinha, cuidando dos filhos e enfrentando a repressão do regime. Sem respostas, transformou sua dor em luta. Sob vigilância e ameaças, tornou-se uma voz ativa na defesa dos direitos humanos, denunciando os abusos da ditadura e exigindo justiça.

Ao dar voz a Eunice Paiva, Fernanda Torres reforça a importância da memória e do compromisso com a democracia. Ainda Estou Aqui nos lembra que a liberdade e os direitos conquistados precisam ser protegidos todos os dias.

Reconhecimento internacional

Desde sua estreia, Ainda Estou Aqui vem colecionando prêmios, indicações e elogios. O filme foi reconhecido com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como Melhor Atriz, além de sua performance ser destacada no Satellite Award, onde levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama.

No Festival de Veneza, o roteiro do longa também foi premiado e, recentemente, levou o troféu de Melhor Filme Ibero-Americano no prêmio Goya. Além disso, a produção ainda coleciona diversas outras indicações em prêmios menores.

O filme fez história ao alcançar três indicações ao Oscar. Ainda Estou Aqui tornou-se a primeira produção brasileira a ser indicada como Melhor Filme, e Fernanda Torres segue os passos de Fernanda Montenegro com sua indicação como Melhor Atriz. Além disso, a indicação de Melhor Filme Internacional também reforça o reconhecimento global da força do cinema brasileiro. As votações do Oscar começaram no dia 11/02 e nós, brasileiros, estamos confiantes que o filme vai trazer um prêmio para casa!

Impacto cultural e relevância histórica

O sucesso de Ainda Estou Aqui não se resume apenas a prêmios e indicações. O filme está gerando discussões importantes sobre a memória histórica do Brasil e a necessidade de refletir sobre o passado para garantir um futuro mais justo e democrático. Escolas, universidades e instituições culturais têm promovido debates e sessões especiais, destacando o impacto educacional da obra.

Além disso, o filme também se destaca pela sua direção impecável, trilha sonora envolvente e fotografia marcante; elementos que contribuem para tornar o longa uma experiência cinematográfica inesquecível. O filme já está sendo considerado um marco do cinema nacional e uma referência na representação de histórias reais que precisam ser contadas.

