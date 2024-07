Entenda a origem do conflito entre Israel e Palestina

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Na última semana de maio, uma imagem gerada por inteligência artificial viralizou nas redes sociais. Com a escrita All Eyes On Rafah (Todos Os Olhos em Rafah, em português), a campanha visava chamar a atenção das mídias ao bombardeio israelense em Rafah, localizado no sul da faixa de Gaza (território palestino), no dia 26 de maio. O massacre no campo de refugiados matou 45 pessoas.

Mesmo com mais de 40 milhões de compartilhamentos e tanta repercussão do conflito, ainda existe a dúvida: o que está acontecendo entre Israel e Palestina?

ORIGEM

No início do século XIX o sionismo se espalhou pela Europa. O movimento tem como objetivo criar um Estado para todos os judeus do mundo, a fim de acabar com os anos de perseguição e exílio.

Apesar de considerarem diversos lugares do globo como opção para consolidação do sionismo, a Palestina – localizada entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão – foi a região definida.

Porém, existiam alguns impasses para a criação do Estado judeu. O lugar era sagrado não somente para o judaísmo, como para os cristãos. Além disso, já era ocupada por árabes muçulmanos, do Império Otomano. Dessa forma, a região era o centro das três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo.

Contudo, a Primeira Guerra Mundial mudou completamente o cenário conhecido, afinal, houve grandes mudanças no mapa europeu, bem como na distribuição dos povos pelo continente.

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E SEUS IMPACTOS

No final da Grande Guerra, em 1918, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. Assim, as potências europeias vencedoras – França, Império Russo e Reino Unido -, dividiram os território palestino entre si.

Em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes, foi determinado que a parte do Oriente Médio onde está a Palestina estaria sob tutela britânica. Assim, os ingleses defenderam, pela primeira vez, a criação de um lar nacional para o povo judeu naquela região através da Declaração de Balfour. A carta deixava claro que os direitos civis e religiosos de não-judeus deviam ser assegurados.

Nas décadas seguintes, houve grande êxodo de judeus para a região. Contudo, ainda representavam menos da metade da população árabe naquele momento, aumentando a tensão entre as duas comunidades.

EM BUSCA DE SOLUÇÕES

Buscando uma melhor convivência entre os povos, em 1947, a ONU (Organização das Nações Unidas) propôs a criação de dois Estados: um árabe e outro judeu, ambos sob comando britânico.

A proposta foi aceita pelos judeus, mas recusada pelos palestinos, que se negavam a ceder seu território.

O plano foi aprovado, mas nunca foi implementado e, em 1948, o Mandato Britânico sob o território palestino se encerrou.

O INÍCIO DE UMA SÉRIE DE CONFLITOS

Ainda em 1948, líderes judeus proclamaram o Estado de Israel.

A decisão revoltou os palestinos. No dia seguinte, cinco países árabes vizinhos declaram guerra ao recém-criado país e invadem o novo Estado judeu. Deu-se, então, início à Guerra Árabe-Israelense.

No fim das batalhas, Israel não somente vence a guerra, como expande seu território. Por outro lado, os palestinos continuam sem um país e a guerra foi considerada o “Nakba” (“catástrofe”, em árabe).

OUTROS CONFRONTOS

Com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel conquistou uma porção de territórios; entre eles, a Faixa de Gaza – área que diplomaticamente pertence a Israel, mas é ocupado e dominado pelo Hamas.

As condições dos árabes no país não eram favoráveis. Perseguições, massacres, superlotações, tensões e confrontos entre o exército israelense a população palestina deram origem a conflitos conhecidos como Intifadas (“Levantes”, em árabe).

PAZ? OS ACORDOS DE OSLO

Em 1993, os Acordos de Oslo trouxeram uma nova mudança no status das fronteiras: Israel cedeu certa autonomia aos palestinos; enquanto isso, a Autoridade Palestina reconheceu a existência do Estado de Israel. Esse acontecimento foi o mais próximo que o povo palestino teve de ter uma organização própria reconhecida..

Contudo, não aceitando os tratados estabelecidos pelos Acordos, a região começou a ter reações de grupos extremistas de ambos os lados: ataques e bombardeios do Hamas, pela Palestina, e oposição violenta pela direita israelense.

HEZBOLLAH E HAMAS

Com as seguidas derrotas árabes, um sentimento de vingança era instaurado. Por esse motivo, grupos de guerrilheiros muçulmanos criaram, em 1985, o Hezbollah.

Ao mesmo tempo que é considerado por palestinos e muçulmanos como um grupo legítimo de luta contra Israel, o mundo ocidental encara o Hezbollah como terroristas.

Ainda nesse cenário, em 1987, surge o Hamas. O grupo tem como objetivo a libertação dos palestinos, o fim de Israel, mas contra a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

A partir de 1995, o Hamas começa uma série de ataques contra civis israelenses, gerando respostas violentas e novos conflitos armados.

Em 2005, o grupo passa a controlar o governo palestino, criando um clima ainda mais tenso na região.

E NA ATUALIDADE?

Ainda nos dias de hoje, a Palestina não é reconhecida como um país pelas Nações Unidas, mesmo que 143 dos 193 dos países-membros da Organização a reconheçam.

Um governo estável e eficaz com território definido e capaz de conduzir relações com outros países, tendo apoio internacional, são alguns critérios para o reconhecimento de um Estado pela ONU. Não estar sujeito a qualquer outro poder também é um importante fator.

A criação de um novo país não é simples, muito menos rápida. O conflito palestino-israelense se estende por longos anos, o que dificulta ainda mais esse processo.

Briga por territórios; por recursos limitados (como fontes de energia, terras e água), conflitos nacionalistas e religiosos ainda criam uma atmosfera instável na região.

Enquanto isso, milhares de inocentes são vítimas de ataques, bombardeios e massacres das autoridades israelenses e palestinas. Grupos extremistas de ambos os lados submetem pessoas de todas as idades a um ambiente de caos, guerra e, consequentemente, sem paz.

