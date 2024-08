La Magia De Los Nuevos Comienzos

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Es cierto que ya va más de medio año y aún así llega agosto y sentimos que puede ser un nuevo comienzo, como una nueva temporada en aquella serie interminable. El inicio de un nuevo semestre siempre trae consigo nuevas resoluciones y metas tanto para aquellos que comienzan este estrepitoso viaje que supone la universidad como para aquellos que van a mitad de camino.

Es un momento crucial donde se cierran ciclos a la vez que comienzan a florecer nuevas oportunidades en varios aspectos de la vida. Muchas veces es difícil organizarse, establecer un plan de acción o incluso cogerle el ritmo al semestre. El estrés con la ansiedad puede llegar a revolucionar todo a su paso causando que sintamos como los cimientos que llevamos construyendo a lo largo del tiempo amenazan con derrumbarse.

Pero, ¡Que no cunda el pánico! Todos tenemos nuestro proceso de adaptación y es completamente normal, así que no compares el tuyo con el de las personas que te rodean.

Prioridades

Establecer tus prioridades te ayudará a mantener los pies en la tierra. Tendrás una mejor perspectiva de lo que necesitas para lograr aquello que deseas. Organiza tu tiempo, entre las clases, el tiempo para tí y tu vida social. Es la oportunidad perfecta para reinventarte, limpiar tu cuarto o apartamento y crear la rutina que mejor se acomode a tus necesidades. Estas siempre son buenas opciones para un primer paso. Una de mis actividades favoritas para el inicio del semestre es crear vision boards ya sea por mi cuenta o en una reunión de amigas ya que es sencillo y sumamente divertido; Si quisieras intentar esta idea, puedes encontrar los pasos fácilmente de forma online.

Tú eres tu mayor prioridad

Puede suceder que con el paso tan rápido de la vida nos olvidemos que tomar una pausa para darnos la atención que merecemos. Ya sea un día o unas horas al día es importante que despejes tu mente para evitar sobrecargarla y darte ese respiro que muchas veces nos cura el alma.

Es tu momento de brillar al máximo, haz todo lo que siempre has deseado intentar. Hay quienes dicen que no debes adelantarte a las cosas pero yo te digo que es tu momento que comerte el mundo. Vibra alto y desenvuélvete en los aspectos que te interesan ya sea académicamente, formando parte de alguna asociación o involucrándote en una actividad extracurricular.

Aquí dejamos la procrastinación en la gaveta

Todos somos culpables de la procrastinación, tenemos que aceptarlo…

Momento de parar. Mete mano a esas clases y dalo todo para que al final veas tu trabajo recompensado. No te pierdas de las oportunidades que se presenten y no te quedes esperando a que estas lleguen, intenta buscarlas por tí mismx también.

El miedo y la tentación a quedarte en tu comfort zone siempre estarán ahí, nadie ha dicho que sería fácil comenzar a construir una vida pero siempre hay quienes te acompañan en este camino animándote y dándote apoyo.

En fin, hay muchos aspectos de la vida en los cuales podemos experimentar la magia de los nuevos comienzos, cada uno de diferentes maneras. La universidad no es la excepción, hay de todo, para todo y con todo; recuerda que vas a tu paso y no es una carrera con los demás, nadie mejor que tú para determinar el paso al que cumples tus metas.