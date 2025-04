YOU: A última temporada entregou o que estávamos esperando?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

ATENÇÃO: Esse texto contém spoilers!

Na lista dos lançamentos mais esperados para 2025, a série YOU, com certeza, ocupava um dos primeiros lugares. A tão aguardada quinta temporada chegou à Netflix no dia 24 deste mês com dez novos episódios, com todos os suspenses e revelações que estávamos com saudade.

Os caminhos que o fim da série poderiam tomar eram tantos que as expectativas dos fãs só cresceram cada vez mais, e então, será que eles conseguiram entregar o que estávamos esperando?

Identificação e abandono

Apesar de todas as reviravoltas da última temporada, YOU sempre nos mostra que nenhum caso é perdido, principalmente se o caso for a vida de Joe (Penn Badgley). Mais uma vez, o protagonista sai ileso de suas ações, e agora melhor do que nunca: bilionário e com seu filho Henry (Frankie DeMaio) de volta.

A série relaciona ações agressivas de Henry com o abandono sofrido por ele, da mesma forma que Joe teria sofrido em sua infância. Essa identificação com o filho faz com que Joe tema a criação de um homem violento e cheio de traumas, novamente, assim como ele.

A forma como fizeram um paralelo relacionando os traumas no passado de Joe com o medo do que a criança se tornaria foi uma boa escolha, querendo ou não, essa curiosidade foi causada em quem assistiu à terceira temporada, ao ver dois sociopatas sendo pais.

Joe também continua tentando justificar seus comportamentos agressivos, procurando a todo momento um culpado que não seja ele. Nesta temporada, o complexo de vítima se mostrou mais uma vez, nos fazendo acreditar que o personagem, mesmo depois de três anos sem matar, ainda não se encontrou, e pior, agora aceitou que gosta do que faz.

Gêmeas Lockwood

A quinta temporada direcionou atenção à família de Kate (Charlotte Ritchie). Além do conhecimento do pai, novos personagens como as irmãs gêmeas Reagan e Maddie (Anna Camp) e seu irmão Teddy (Griffin Matthews) foram importantes para a trama.

O péssimo relacionamento entre pessoas da mesma família causou estranhamento em quem assistia. A rivalidade entre irmãos, construída principalmente entre Kate e Reagan, é muito forte. É normal esperar por um ponto em que irmãs, ainda que rivais, sintam empatia, porém, isso não ocorre.

A personalidade de Reagan é completamente insuportável e sem noção, deixando qualquer um que assiste irritado. Nomeada até mesmo como gêmea do mal, ela representa a mentalidade e os comportamentos que uma pessoa adulta nunca deveria ter.

No entanto, a personagem teve um fim rápido. Depois das desconfianças, acusações e até mesmo da falha no plano de Joe, sua história chega ao fim com uma reviravolta incrível, diria até mesmo que a melhor da temporada. Quebrando a expectativa de quem assistia, a morte de Reagan pela irmã gêmea é a última coisa que esperávamos, e ainda mais do que isso, vimos a manipulação sofrida por Maddie a partir do plano de Joe para que enfim tivesse a vida perfeita com o marido da irmã e sua filha.

A atuação de Anna Camp ao se passar por Reagan foi sensacional, mostrando partes em que a mesma se perdia em seus dois papéis e entregava um show de atuação, com personalidades, expressões e maneiras de falar completamente diferentes.

De volta ao passado

Depois de tantos chutes sobre quem voltaria para a temporada, diversos personagens nos reencontraram. Entre eles podemos destacar Ethan (Zach Cherry), Paco (Luca Padovan) e Dottie (Saffron Burrows) em rápidos takes, ou até mesmo aparições de peso, como Marianne (Tati Gabrielle) e Nadia (Amy-Leigh Hickman).

Falando sobre flashbacks, Beck (Elizabeth Lail) esteve em várias cenas. Para os que tinham perdido as esperanças em ver Elizabeth Lail em YOU novamente, a personagem não só apareceu, como foi um dos focos da temporada.

Mas como nem tudo é perfeito, não encontramos Love Quinn (Victoria Pedretti) nos últimos episódios. Henry ter voltado nos fez ter a certeza de rolar pelo menos uma cena com a personagem, o que, infelizmente, não passou de menções.

Outros personagens icônicos, como Ellie (Jenna Ortega) e Theo (Dylan Arnold), que tiveram as saídas da série deixadas completamente em aberto, poderiam ter retornado para a temporada. A produção perdeu uma grande oportunidade de fazer com que rostos que não vemos há muito tempo retornassem.

Uma nova obsessão

Para quem achou que nosso protagonista havia parado com as obsessões, sinto muito em informar, mas você errou. Bronte, ou Louise (Madeline Brewer), é a nova paixão de Joe.

A construção da personagem foi confusa, nunca dando para entender de qual lado ela realmente estava. É difícil imaginar que uma pessoa dedicada por anos a estudar o caso de Beck para se vingar, mude de opinião tão facilmente.

Depois de mudar de ideia diversas vezes, Louise decide ir para uma casa no meio do nada para acabar com Joe. Mesmo depois de tantas oportunidades, é uma loucura, e é impossível assistir a isso e achar que vai dar certo, quando nem Kate, com tudo nas mãos, conseguiu colocar um fim.

Joe ser preso era o esperado. Com toda a repercussão dos casos, era impossível que não acontecesse nada, ainda mais agora que não fazia mais parte da família Lockwood. O que incomoda é a forma como foi feito, perdendo mais uma vez a oportunidade de colocar um personagem marcante do passado para solucionar todo o caso, deixando escapar um final que poderia ser épico.

Por fim, Joe Goldberg ficou sem o filho, que lutou tanto para que Kate não levasse e que tentou proteger a todo custo, e sem o amor verdadeiro que tanto procurava.

“Talvez o problema não seja eu. Talvez, seja você.” O último pensamento de Joe Goldberg sobre seus novos fãs lunáticos, servindo como crítica também a todos que assistem à série e acabam, pelo menos por algum momento, torcendo por alguém tão ruim.

