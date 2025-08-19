Xsports: Tudo sobre o mais novo – e único – canal 24 horas de esporte da TV aberta no Brasil

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O histórico prédio em São Paulo que já abrigou a MTV Brasil agora recebe uma nova ocupante: a Xsports, primeiro canal 24 horas de esportes na TV aberta do país.

Com estúdios modernizados, produção digital integrada e equipamentos de última geração, a emissora promete alcançar dezenas de capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. Até o fim do ano, cidades como Macapá, Rio Branco e Porto Velho também devem receber o sinal.

A programação da Xsports combina grandes eventos esportivos com conteúdos exclusivos e educativos. O canal possui direitos de campeonatos nacionais e internacionais, com destaque para o futebol europeu: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Liga Portugal, EFL Championship, Copa do Rei e Copa da Alemanha.

Mas o canal não se limita ao futebol, investindo também em atletismo, tênis, automobilismo, basquete, maratonas, esportes olímpicos e paralímpicos. Cerca de 40% a 50% da grade será composta por transmissões ao vivo.

Na estreia, que aconteceu no último sábado (16), a emissora transmitiu ao vivo: Tottenham x Burnley, Blackburn x Birmingham e Stuttgart x Bayern de Munique. Além da TV aberta, a Xsports terá presença nas redes sociais, como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e X, e parte da programação será disponibilizada online, com exceção das transmissões exclusivas em TV aberta.

O NASCIMENTO DO CANAL

O canal nasceu de uma parceria de sublicenciamento com a ESPN Brasil, garantindo acesso a ligas europeias, mas mantém uma linha editorial própria, com foco em acessibilidade, inovação, multicanalidade e conteúdo educativo. Um dos objetivos da Xsports é formar novos públicos, incentivar hábitos saudáveis e promover modalidades menos difundidas no país.

Entre os nomes de destaque do canal estão os narradores Milton Leite e Mauro Beting. Outro integrante de peso é o locutor José Neto, que compartilhou sua visão sobre o projeto:

“Eu acredito que não é um elemento novo na forma de narrar ou transmitir esportes, mas a Xsports, como canal de televisão aberta, vai atingir muitas camadas da sociedade. A linguagem didática é essencial, explicando cada modalidade e sua importância. Isso ajuda a democratizar o acesso ao esporte, seja futebol, vôlei, basquete, automobilismo ou qualquer outra modalidade que teremos cobertura.”

O locutor também contou sobre sua motivação para integrar o canal: “Quando recebi o convite, ainda na rádio Craque Neto, fiquei muito feliz. A confiança no meu trabalho e potencial foi um diferencial para aceitar, especialmente pelo estilo da Xsports, que acompanha a nova geração do jornalismo esportivo. Muitas pessoas novas estão recebendo essa oportunidade, o que é grandioso para a carreira de todos”.

Para José Neto, o grande diferencial da emissora é justamente a diversidade e democratização do esporte. Ele diz que o canal não se baseia apenas no futebol, como muitos veículos de comunicação, e dá importância ao vôlei, basquete, atletismo e automobilismo, tratando todas as modalidades com cuidado e atenção.

O DIFERENCIAL

E não para apenas em transmissões ao vivo, o canal investe em conteúdo analítico, programas de entrevistas, documentários e reportagens sobre o universo esportivo. A ideia é aproximar o público dos bastidores das competições e apresentar histórias de atletas, equipes e modalidades de forma envolvente.

A Xsports funciona sob a gestão do Grupo Kalunga, marcando o retorno do conglomerado ao setor televisivo após experiências anteriores com a Ideal TV e a Loading (encerrada em 2021). O CEO José Roberto Garcia afirma que o canal buscará direitos de torneios nacionais assim que surgirem oportunidades, reforçando o compromisso com uma programação diversificada, gratuita e de alta qualidade técnica.

