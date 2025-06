A importância da vivência universitária através do esporte

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A vida universitária é cercada de novas experiências e o esporte universitário entra como uma das partes mais importantes dessas vivências. Muitos vestibulandos usam vídeos da atlética da faculdade dos sonhos para se motivarem.

Carlos Filipe, estudante de medicina da Unicamp, revela que sempre teve o desejo de entrar no esporte universitário. “Fiz 3 anos de cursinho, então eu ficava idealizando muito tudo que eu ia vivenciar na faculdade. Quando estava estudando, eu via a atlética e me chamava muita atenção, eu gostava bastante.”

ESPORTE COMO ALICERCE DA SAúDE MENTAL

A atlética nas universidades cumpre um papel fundamental de fomentar o esporte e mostrar que a vivência universitária vai além da sala de aula. O esporte, além de trazer benefícios físicos, também traz saúde mental. De acordo com uma análise de 2023, conduzida por universidade australianas, sobre diversas pesquisas, o ato de realizar exercícios físicos em equipe proporciona melhorias na socialização e autoestima dos participantes, consequentemente garantindo saúde mental. Cássio Cardoso, estudante de medicina da USP, é um exemplo. Ele comenta que sem o esporte universitário ele não aguentaria a carga horária da faculdade e que o atletismo entrou na vida dele como uma válvula de escape.

“Eu acho que sem o esporte eu não teria saúde mental para lidar com qualquer coisa que esteja relacionado com a faculdade. É uma carga muito grande. Quando você vive uma coisa que é o esporte, que é totalmente diferente da faculdade, isso acaba ajudando muito na saúde mental.”

A preparação até as competições requer muita garra, mas, principalmente, muita união. Todos os atletas possuem o mesmo objetivo: ter o nome marcado na história da faculdade. Treinos na madrugada, falta de recursos, conciliar estudos e a prática esportiva não é uma tarefa fácil, mas o amor pelo esporte ultrapassa essas barreiras.

IMPACTO DO ESPORTE UNIVERSITÁRIO

Isabella Lutiano, estudante de jornalismo da Cásper Líbero, comenta sobre a união dos atletas e o sentimento de ter conquistado um título no JUCA (Jogos Universitários de Comunicações e Artes). “Foi muito importante para mim ter ganhado dentro de quadra, mas fora de quadra também foi muito importante. A conexão que você cria com o seu time e com os atletas, um torcendo um pelo outro. Só atletas sabem o que nós passamos.”

O esporte entra como peça chave para enfrentar os anos da faculdade, é por meio dele que novas amizades chegam, novos desafios são superados e a vida acadêmica se torna mais leve. Gabriel Tavares, estudante de publicidade e propaganda da USP, afirma que o impacto do esporte universitário na vida dele foi muito grande. “Nós tivemos momentos bem divertidos e que fazem eu ficar feliz de fazer parte de um time de esporte universitário. Quando saímos para comemorar depois de algum jogo e fazemos churrasco com o time”, ele conta.

O sentimento de pertencimento na faculdade é desenvolvido ao longo do tempo e o esporte universitário é um dos caminhos para ajudar nesse processo. Clara Matos, estudante de publicidade e propaganda da Cásper Líbero, incentiva os universitários a entrarem nas diversas modalidades e revela o quanto foi importante ter entrado. “Vai! Mesmo que você ache que não é bom o suficiente ou que está começando tarde.” Ela conclui que o “esporte universitário não é só sobre ser atleta, é sobre fazer parte, aprender com os outros, crescer. É onde você vai viver momentos que não acontecem em sala de aula, vale muito a pena.”

