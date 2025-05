31 anos sem Senna: Conheça 4 produções audiovisuais sobre o piloto

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

É impossível falar de automobilismo brasileiro sem mencionar Ayrton Senna. O piloto, que conquistou três campeonatos mundiais e sempre levantava com orgulho a bandeira do Brasil, conquistou o público mundial tanto por sua personalidade carismática quanto por seu talento nas pistas.

Senna pilotava pela Williams no Grande Prêmio de Ímola, em 1º de maio de 1994, quando ocorreu o acidente fatal. Aquele fim de semana já havia sido marcado por outras duas tragédias: Rubens Barrichello sofreu um grave acidente durante os treinos, e o austríaco Roland Ratzenberger perdeu a vida durante a classificação. A Williams, equipe de Senna na época, enfrentava dificuldades técnicas.

O piloto vinha de desempenhos abaixo do esperado nas corridas anteriores, e decidiu correr mesmo sentindo um mau pressentimento. Durante a prova, Senna sofreu uma forte batida na curva Tamburello. O brasileiro foi atingido na cabeça por uma peça do carro, uma tragédia que, até hoje, é lembrada como um dos momentos mais tristes da história do esporte, especialmente no Brasil.

Trinta e um anos após sua morte, Ayrton Senna continua sendo uma referência de paixão, dedicação e patriotismo no automobilismo. Sua memória continua viva todos os anos, com homenagens que reafirmam o enorme carinho que fãs de todo o mundo ainda nutrem por ele.

Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão

Lançado em 2010 e disponível na Netflix, o documentário Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão foca, assim como a maioria das produções sobre o piloto, em sua trajetória na Fórmula 1. Para a alegria dos fãs, o documentário dá um destaque especial a dois momentos muito importantes da carreira de Ayrton Senna: sua rivalidade com o piloto francês Alain Prost e sua relação, no mínimo complicada, com Jean-Marie Balestre, dirigente da FIA na época.

Outro ponto essencial da vida de Senna que não poderia ser deixado de fora é sua passagem pela Williams e, consequentemente, o acidente fatal em Ímola. O documentário se encerra com o acidente de 1° de maio de 1994, mostrando toda a comoção que sua morte causou no mundo do esporte e no Brasil.

Senna por Ayrton

A série documental lançada em 2024, ano que marcou os 30 anos da morte do piloto, foi produzida pela Globo – e está disponível no Globoplay. Ao longo de três episódios, a série reconta a história de Ayrton Senna sob uma nova perspectiva: através dos olhos do próprio piloto. Assim como outros documentários, a produção revisita sua carreira desde os tempos do kart até a consagração na Fórmula 1, passando por seus títulos mundiais e suas rivalidades com outros pilotos.

O diferencial da série está na forma como a narrativa é construída. Utilizando imagens de arquivo e entrevistas históricas. Os acontecimentos são contados em primeira pessoa, transmitindo ao público o ponto de vista de Senna, o que proporciona uma experiência mais íntima e emocionante para os fãs.

Brasil na Pista

Diferente de outros documentários que focam exclusivamente na vida de Ayrton Senna, a série documental Brasil na Pista amplia o olhar e conta a história de diversos pilotos brasileiros na Fórmula 1, incluindo, é claro, o próprio Senna. Através de depoimentos de figuras conhecidas do automobilismo nacional, a produção aborda não apenas os momentos já conhecidos pelo público, mas também revela bastidores e situações vividas pelos pilotos ao longo de suas carreiras.

Essa é uma excelente recomendação para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória dos brasileiros na Fórmula 1 e entender melhor a importância deles no cenário mundial do automobilismo. Produzida pelo Canal Brasil, o documentário pode ser assistido pela Globoplay.

Senna

A série da Netflix lançada em 2024 chamada Senna, gerou bastante polêmica entre os fãs de Ayrton Senna. Apesar da expectativa alta, a produção acabou focando excessivamente nos relacionamentos pessoais do piloto, deixando de lado momentos-chave de sua trajetória nas pistas, que foram importantes para consolidar seu legado no automobilismo mundial.

Diferente dos documentários tradicionais, que se baseiam rigidamente em fatos históricos e na carreira esportiva de Senna, a série opta por uma abordagem mais dramatizada. A direção optou pela a “licença poética” – o que decepcionou parte dos admiradores e conhecedores da história real do piloto.

Ainda assim, é importante reconhecer o valor que a série pode ter para um público diferente. Para quem ainda não é íntimo do mundo da Fórmula 1 ou da história de Ayrton Senna, a produção serve como uma porta de entrada acessível. Ela introduz de forma leve quem foi esse grande nome do esporte e desperta a curiosidade para buscar mais informações, se aprofundar em sua carreira, suas conquistas e sua importância fora das pistas.

