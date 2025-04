Tendências da SPFW: O que vai sair da passarela e ir direto para as vitrines?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A maior semana de moda da América Latina, SPFW, comemora seus 30 anos em 2025. Com duas edições – a N59, em abril, e a N60, em outubro -, as marcas prometem inovar as tendências do mercado de moda nacional.

A primeira edição do ano aconteceu entre os dias 6 e 11 de abril, com desfiles espalhados por diferentes locais da capital paulista, como o JK Iguatemi e o Estádio do Pacaembu. O lineup contou com marcas renomadas da moda brasileira, como Herchcovitch; Alexandre, Reptilia e MNMAL. Um dos destaques foi o “comeback” da Piet às passarelas com um desfile icônico de encerramento.

Com o crescimento da produção de conteúdo digital nas redes sociais, o surgimento de tendências não precisa mais de um evento de moda para acontecer, elas vêm e vão o tempo todo. Entretanto, a semana da moda segue como uma potente vitrine de referência – mesmo que, apenas uma pequena parcela da população tem acesso às grifes. Mas o que será que estará em alta nos próximos meses? Confira nossas apostas:

TONS NEUTROS: DO PRETO AO VERMELHO CEREJA, O BÁSICO NUNCA SAI DA MODA!

Clássicos nunca saem de moda e foram destaque nesta edição do evento! O preto, o branco, o rosa, os tons de marrom e de vermelho marcaram presença nas passarelas, e provavelmente não sairão de cena tão cedo, afinal, são cores atemporais, capazes de tornar qualquer look versátil e elegante.

View this post on Instagram A post shared by São Paulo Fashion Week (@spfw) Ana Luisa Fernandes transforma o “circo” da moda brasileira em espetáculo autoral. A coleção Malabares, da Aluf, estreia em uma tenda montada no Bom Retiro e celebra o equilíbrio entre leveza e estrutura — no tecido e na vida.

View this post on Instagram A post shared by São Paulo Fashion Week (@spfw) Na estreia de Leandro Castro no SPFW N59, “Linha” é um manifesto silencioso feito de resíduos e referências — do construtivismo de Kandinsky aos códigos da moda japonesa.



SAIAS VOLUMOSAS: A EXTRAVAGÂNCIA QUE É SEMPRE BEM-VINDA!

Quem nunca curtiu uma saia com mais volume, não é? A queridinha dos anos 2000 voltou com tudo!

O estilo balonê e os babados, com certeza, foram tendências que marcaram gerações. Com as saias ainda em alta, os tules, as franjas e as barras assimétricas foram destaque e as tornaram ainda mais autênticas! E, claro, não é o tempo frio do inverno que impedirá que elas brilhem – até porque uma meia-calça sempre dá um toque especial!

ALFAIATARIA E SUAS VARIAÇÕES: É ÓBVIO QUE MISTURAR O CLÁSSICO COM O MODERNO DARIA SUPER CERTO!

Todos nós sabemos que a alfaiataria é aquele clássico que sempre vai bem, mas, nos últimos anos, suas variações têm surpreendido cada vez mais.

Neste caso, os cortes retos da alfaiataria tradicional, combinados com sobreposições e peças despojadas do estilo oversized, desafiam os padrões e resultam em looks confortáveis e descontraídos.

View this post on Instagram A post shared by São Paulo Fashion Week (@spfw) Na estação Júlio Prestes, João Pimenta reconstrói os códigos da alfaiataria masculina no desfile “Em Construção”, a técnica da moulage se desloca do feminino para moldar uma nova ideia de masculinidade – feita de volumes, detalhes e memória.



LENÇO: O ACESSÓRIO MAIS VERSÁTIL E ESTILOSO

Os lenços são acessórios usados durante todo o ano – e em suas mais diversas versões. Podem ser usados como tops, como cintos, amarrados em bolsas, no cabelo ou no pescoço.

Foram tendência no verão passado e ainda prometem continuar em alta por um bom tempo!

CROCHÊ: O “FAÇA VOCÊ MESMO” MAIS ÚTIL DE TODOS OS TEMPOS!

O crochê foi destaque no verão, mas suas peças não perdem a utilidade nunca!

Sobreposições e bolsas de crochê ganharam evidência, principalmente no desfile da Led. É uma tendência que nunca sairá de moda. Até porque, existe algo mais autêntico e único do que algo feito à mão?

ANIMAL PRINT: DO BÁSICO AO FASHIONISTA

As estampas de onça, zebra e cobra carregam personalidade e ousadia. Elas podem ser combinadas tanto com peças básicas quanto com roupas e acessórios coloridos. Criar looks sofisticados com essas estampas é bem mais fácil do que parece!

COURO: JAQUETAS, CALÇAS E BOLSAS

Com modelagens inovadoras e um material que nunca sai de moda, as jaquetas, calças e bolsas de couro ganharam a cena. Por ser um material com alta durabilidade, peças de couro podem ser um bom investimento, além de serem estratégicas para criar combinações incríveis!

O SPFW continua sendo um palco fundamental para as tendências e inovações do universo da moda brasileira. A cada edição, o evento reafirma seu papel de vanguarda, trazendo à tona peças que se tornam atemporais e influenciam diretamente o consumo e a produção da moda no país.

__________

O artigo acima foi editado por Sophia Claro.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!