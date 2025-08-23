Rotina de volta: como equilibrar estudos, trabalho e vida pessoal pós férias?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Voltar à rotina após as férias pode ser um verdadeiro desafio. No entanto, com algumas estratégias simples, é possível encontrar um equilíbrio saudável entre estudos, trabalho e vida pessoal.

A HC trouxe algumas ideias e dicas que podem ajudar a facilitar essa transição:

1.Crie um cronograma

Utilize uma agenda ou aplicativo para planejar suas atividades diárias e semanais. Isso ajuda a visualizar suas obrigações e a evitar surpresas, afinal, o 2º semestre é sempre o mais corrido em relação a entrega de trabalhos e atividades.

Classifique suas tarefas por urgência e importância. Não deixe o que parece “menos” importante para o final, pois um dia isso também pode se tornar crucial, e tudo que fazemos no fim das contas torna-se importante. Além disso, faça revisões regularmente para garantir que está no caminho certo, para ajustar seu planejamento conforme necessário.

2.Reserve tempo para você

Priorize o seu bem-estar e não se esqueça de incluir atividades que você realmente gosta na sua rotina. Seja indo na academia, passando um tempo de qualidade com a família, lendo um bom livro, fazendo uma skincare ou passeando em um parque. Essas atividades são fundamentais para que você se sinta melhor. Cuidar de si mesmo é essencial para manter a energia e a motivação ao longo do dia.

3.Adapte-se ao novo normal

Dê tempo ao tempo! Após as férias, seu corpo pode estar habituado a uma rotina diferente. É normal sentir dificuldade em voltar a dormir e acordar cedo, assim como voltar à correria do dia a dia. Mas calma! A sua mente e o seu corpo vão conseguir conciliar, basta aceitar o processo de todas as tarefas com tranquilidade. Talvez a melhor solução para o cansaço ou o desgaste em se acostumar com a rotina, seja um banho bem quente e um ambiente relaxante, com certeza sua mente aceitará isso de uma forma bem tranquila.

4.Experimente novas abordagens

Caso ainda esteja difícil entrar na rotina e seu corpo ainda não se acostumou novamente com o dia a dia agitado seja flexível com o seu corpo.

Experimente formas que façam com que sua mente e seu corpo se acostumem, como reservar pelo menos 30 minutos antes de dormir para atividades relaxantes, ler um livro, meditar,ouvir músicas suaves ou até mesmo um chá de camomila ou erva-doce pode ajudar a relaxar e preparar o corpo para o sono.

5.Faça uma revisão das férias

Reserve um tempo para refletir sobre suas férias, anotando o que você mais gostou e as experiências que teve. Essa reflexão ajuda a valorizar o tempo de descanso e pode te inspirar a novas metas e atividades para o semestre, assim, ao identificar os aspectos positivos, uma volta à rotina pode se tornar mais energizada e positiva.

Bônus: como eu me adaptei a minha rotina pós férias?

Voltar à rotina foi um desafio para mim. Acredito que um dos maiores problemas no pós-férias foi acordar cedo e pegar o trem lotado para a faculdade. Afinal, meu corpo estava acostumado com horários irregulares – como ir dormir e acordar muito tarde. No entanto, descansar a mente por cerca de 30 minutos antes de dormir foi crucial para que eu conseguisse me adaptar à rotina novamente.

Outro ponto muito importante, que me ajudou na rotina, foi continuar indo ao pilates, umas duas vezes na semana, pelo menos. Essa prática me permitiu distrair ainda mais a mente e o corpo, o que me ajudou a manter a disposição para realizar outras atividades no fim do dia e principalmente a ficar com o corpo mais relaxado para encarar um novo dia.

Em relação aos estudos, tento me organizar todos os dias para que nada fique para trás e para que eu consiga conciliar tudo tranquilamente no 2º semestre. Por fim, mas não menos importante, uma das melhores coisas a se fazer é reservar um tempo de qualidade com minha família e aqueles que amo. Sinto que isso traz um equilíbrio emocional muito importante para nós, que vivemos sempre na correria do dia a dia.

