Quem é Chloe Malle, sucessora da Anna Wintour na Vogue?

Anna Wintour passou o bastão! Após mais de 30 anos ditando o rumo editorial da Vogue, a editora-chefe mais icônica da moda abre espaço para uma nova voz: Chloe Malle. Mas afinal, quem é a mulher que assume o posto mais desejado do jornalismo fashion?

Chloe Malle, de 39 anos, é formada em História pela Brown University, uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos. É casada desde 2015 com Graham Albert, que atua no mercado financeiro, e é mãe de dois filhos, Arthur e Alice.Vem de uma família conhecida, filha da atriz Candice Bergen e do cineasta Louis Malle, esse fato fez com que muitos a rotulassem como uma nepo-baby… e de fato ela é, mas no melhor sentido possível, já que diferente dos pais que focaram na arte e cinema, Chloe construiu sua trajetória no mundo da moda e está na Vogue há mais de uma década.

Sua jornada começou em 2011, quando atuava como editora do site da Vogue e também apresentava o podcast The Run-Through da marca. Além disso, Malle foi editora de vários livros para a Vogue, sendo que de 2016 a 2023, foi editora colaboradora da revista, escrevendo artigos, organizando projetos especiais e sendo editora de sessões. Ela também tem artigos publicados em prestigiados jornais como The New York Times, The Wall Street Journal e Architectural Digest.

Mesmo assim, Chloe evita comparações com Anna Wintour. Afinal, estamos falando de uma editora que ficou 37 anos no comando da Vogue americana, moldando o cenário do mundo da moda, mas também se revelando uma grande ícone por si só, já que a mesma foi a musa inspiradora para a criação de Miranda Priestly de O Diabo Veste Prada, interpretada por Meryl Streep.

“A verdade é que ninguém vai substituir Anna”, explicou Chloe ao The New York Times. Para ela, Wintour é uma grande mentora e pretende seguir com o seu legado e auxílio, afinal, por mais que esteja deixando o cargo, Anna segue como diretora editorial global da Vogue e diretora de conteúdo global da Condé Nast. A própria Anna reforçou a confiança na sucessora: “Quando chegou a hora de contratar alguém para editar a Vogue americana, permitindo que eu voltasse minha atenção mais intensamente para o crescimento multifacetado da Vogue em seus públicos globais, publicações e eventos como o Met Gala e o Vogue World, eu sabia que tinha uma chance de acertar”, explicou para a imprensa.

Por sua vez, Chloe Malle se vê pronta e entusiasmada para assumir o novo cargo, mantendo os valores e tradições da revista, mas também trazendo um novo olhar:

Adoro o título, adoro o conteúdo que criamos e adoro os editores que o criam. A Vogue já moldou quem eu sou, agora estou animada com a perspectiva de moldar a Vogue. Chloe Malle

Agora, o mundo da moda observa de perto. Não se trata apenas de uma troca de cargos, mas do início de um novo capítulo em uma das revistas mais influentes do planeta. Porque quando a Vogue vira a página, todo o resto acompanha.

