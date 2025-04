Para além de um fan-service, “Amanhecer na Colheita” nos faz lembrar quem é o verdadeiro inimigo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Jogos Vorazes fez parte não só da minha adolescência como da de muitas pessoas, e serviu como instrumento de transformação da relação de muitos jovens com a leitura. Voltar para essa narrativa após tantos anos enche o peito de anseios e expectativas, mas garanto que o livro conseguiu ultrapassar todas elas. Após lê-lo, garanto: Amanhecer na Colheita é essencial para compreensão da visão que temos de Panem nos jogos da Katniss e a relação construída de Haymitch com esse mundo.

Um dos lançamentos mais aguardados do primeiro semestre de 2025, Amanhecer na Colheita, o prelúdio de Jogos Vorazes centrado no personagem Haymitch Abernathy,vai muito além de um simples fan-service.

A HISTÓRIA DE HAYMITCH

Suzanne Collins retorna ao universo de Jogos Vorazes para narrar a história de Haymitch durante o Segundo Massacre Quaternário, edição na qual o personagem foi vitorioso. Os quaternários vem com o intuito de celebrar a derrota dos distritos na guerra e relembrá-los de sua impotência perante a Capital de Panem. A fim de tornar sua segunda edição mais mortal e emocionante, os distritos são obrigados a fornecer o dobro de tributos para os jogos, o que culmina na sentença de Haymitch à arena para representar o Distrito 12.

O personagem é então enviado aos jogos, deixando para trás sua mãe, irmão, namorada e amigos. Sua jornada a partir deste momento é narrada em companhia de outros três jovens de seu distrito: Louella, uma quase irmã para Haymitch, Maysilee Donner, descrita como a garota mais arrogante da cidade, e Wyatt, o garoto que lida com chances e apostas.

As conexões criadas entre o protagonista e as personagens já conhecidas dos livros lançados a quase 18 anos atrás, trouxeram um ar intimista para a narrativa, aproximando o leitor da história. Em contrapartida, os novos personagens que apresentados, como Lenore Dove, mantiveram o livro em constante renovação, trazendo mais movimento para a leitura. Cá entre nós, o melhor dos dois mundos: o conforto da familiaridade e o entusiasmo pelo novo.

De qualquer forma, o lançamento pode-se consolidar como um dos livros mais devastadores da franquia, e grande parte disso se dá pelo contraste entre quem Haymitch foi em sua juventude e o Haymitch que conhecemos em Jogos Vorazes. A crueldade e a compreensão de que não há forma de sair vitorioso dos jogos é o fator crucial na construção do personagem, buscando explicar a brusca mudança para o papel que executa posteriormente como mentor de Katniss e Peeta.

Além disso, Suzanne traz a ficção como uma forma de espelho do que vivenciamos na realidade. Nas mãos da autora, a fantasia se tornou uma forma de exemplificar um sistema que lucra em cima de sofrimento e violência, além do poder que o controle midiático detém perante os cidadãos. Ao utilizar como base pensamentos filosóficos de George Orwell, William Blake e David Hume, Collins trabalha o conceito da manipulação política de informação criticamente, impactando a perspectiva de mundo do leitor. Amanhecer na Colheita veio como um lembrete: “lembre-se de quem o verdadeiro inimigo é”.

haymitch, as telonas e o fancasting

Ao pensar em uma adaptação para o cinema, é entusiasmante informar que esta já está confirmada. Agora, o que gera intriga entre os fãs é: quem será escalado para trazer vida a esses personagens tão queridos?

Meu palpite? Não há melhor ator para interpretar o protagonista Haymitch do que Tom Glynn Carney.

Já Sophie Thatcher brilharia como Maysilee Donner (e bonûs, sua irmã Ellie Thatcher poderia interpretar a gêmea de Maysilee, Merrilee Donner).

Taylor Russell seria magestral ao dar vida à Lenore Dove, o grande amor da vida de Haymitch.

Em todo caso, as expectativas para a adaptação são altíssimas e ela já tem até previsão para ser lançada. De acordo com Lionsgate, estúdio responsável pela produção dos demais filmes da franquia,o filme chegará às telonas em 20 de novembro de 2026, dirigido por Francis Lawrence, diretor de Em Chamas, A Esperança” (parte um e dois) e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes .

