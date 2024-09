Até Onde Uma Adaptação Pode Mudar O Material Original?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Com a confirmação da volta de Percy Jackson e os Olimpianos para mais um ano e o final da segunda temporada de House of the Dragon, as discussões sobre a fidelidade das adaptações voltaram à tona nas redes sociais. Mesmo com tantas obras literárias ganhando adaptações, poucas são amadas pelos fãs do material original.

Na internet, a ideia de que a adaptação, como o nome mesmo já diz, adapta a obra original para as telas e, por isso, não deve ser um copia e cola dos livros se tornou muito comum. A lógica é usada em partes para diminuir as críticas em volta da obra, porém é importante manter em mente que essa ideia não deve ser usada como aval para mudar completamente o material original, mas sim fazer mudanças pontuais que melhorem a história.

A adaptação dos livros de O Verão Que Mudou A Minha Vida, da autora Jenny Han, é um ótimo exemplo. A série trouxe mudanças que melhoram o desenvolvimento da história, deixando os fãs mais apaixonados pela adaptação do que pela obra original. A produção se mostrou capaz de fazer mudanças que agregam, sem alterar acontecimentos principais ou a essência dos personagens.

Outra adaptação conhecida pela semelhança com o original são os quatro primeiros filmes de Jogos Vorazes que adaptaram a trilogia de mesmo nome de Suzanne Collins. Para trazer essa história às telas, os produtores tomaram medidas comuns em adaptações ao cortarem cenas e personagens, mas mesmo assim, os filmes conseguiram manter os eventos principais e a essência da obra original.

Dupla personalidade

Com o remanejamento de cenas ao transformar livros em obras cinematográficas, alguns personagens acabam perdendo sua essência e até mesmo têm aspectos de sua personalidade alterados. A medida raramente agrada os fãs, como foi visto recentemente em House of The Dragon.

A série da HBO é inspirada no livro Fogo & Sangue, escrito por G. R. R. Martin, e tem desagradado os leitores pelas constantes e grandiosas mudanças em relação ao material original. Uma delas é a diferença na personalidade de Alicent Hightower.

As mudanças já vinham na primeira temporada quando os produtores decidiram criar uma amizade entre ela e Rhaenyra Targaryen. No começo, os fãs pensaram que essa relação deixaria a rivalidade futura das personagens ainda melhor, mas com a chegada da segunda temporada, isso mudou. Parte do público reclamou da falta de vilania da personagem, que constantemente se arrepende das suas decisões e parece presa a um manto de retidão que não combina com sua personalidade no livro.

Outra adaptação que sofreu com o mesmo problema foram os filmes de Harry Potter. Muitos personagens tiveram pontos de suas personalidades mudados, mas a situação de Rony Weasley foi um caso à parte. Várias falas do personagem foram realocadas para sua amiga Hermione Granger, o que gerou cenas cortadas e uma redução de sua personalidade a apenas o alívio cômico ao longo da adaptação.

Adaptação ou roteiro original

Os filmes de Percy Jackson são um ótimo exemplo de mudanças demais. Até hoje eles são tidos como uma das piores adaptações literárias para o cinema. O primeiro filme cortou pilares dos livros, como o relacionamento entre o protagonista e Luke Castellan, e personagens importantes para o desenvolvimento da história, como Ares, Sr. D e Clarisse La Rue.

Em resumo, os dois filmes se distanciam tanto da obra base que podem ser definidos como levemente inspirados em seu material de origem, tanto que, para muitos fãs da saga, os longas chegam a ser divertidos, mas é consenso de que não são nada do que o escritor Rick Riordan criou.

Adaptações que dividem os fãs

Com as constantes mudanças no material original, algumas adaptações acabam dividindo a opinião dos fãs. Às vezes as modificações são necessárias para que a história se adapte aos pensamentos da época em que a adaptação foi lançada, como é o caso da série Bridgerton.

A adaptação dos livros de Julia Quinn feita pela Netflix recebeu muitas críticas pelas mudanças no enredo original. A situação se intensificou quando, no final da terceira temporada, o par romântico de Francesca Bridgerton, que na adaptação será uma mulher, foi apresentado, algo bem diferente dos livros, onde a personagem só demonstra atração por homens.

Parte dos fãs ficaram chateados com a mudança, já que, para muitos, a história dessa irmã Bridgerton é a mais emocionante, e a mudança em seu par romântico afetaria diretamente a sua história. Por outro lado, muitos entenderam que essa modificação visa adicionar mais diversidade para a série, ideia que foi colocada em prática desde o começo da adaptação.

