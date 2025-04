Os looks icônicos de Jennie na turnê ‘Ruby Experience’

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Desde sua estreia no BLACKPINK, Jennie Kim se consolidou como um dos maiores ícones fashion do K-pop. Agora, em sua primeira turnê solo, The Ruby Experience, ela reafirma sua influência com looks deslumbrantes que misturam alta-costura, streetwear e peças personalizadas. Até o momento, a cantora se apresentou em apenas quatro cidades.

Los Angeles

A turnê começou com tudo em Los Angeles, e Jennie já chegou causando com um look que dividiu opiniões. O visual incluía um body branco com decote profundo, que chamou a atenção dos fãs internacionais, mas gerou controvérsia entre os coreanos.

Após críticas, ela ajustou o figurino, apostando em um top vermelho com corset e detalhes sensuais, combinado com shorts estampados com a bandeira dos EUA. A mudança agradou e destacou sua confiança no palco.

O sutiã, Madonna Bra, desenhado em um estilo futurista e ousado, fez referência ao clássico figurino de Madonna criado por Jean Paul Gaultier. Jennie combinou a peça com uma jaqueta cropped estruturada e uma saia de vinil, trazendo uma estética poderosa e retrô ao palco. A escolha desse look reflete a forte identidade visual que Jennie tem cultivado em sua carreira solo, explorando inspirações da moda pop dos anos 80 e 90.

Nova York

Em Nova York, Jennie optou por um visual que mesclava elementos clássicos e modernos. Destaque para um colete de alfaiataria azul-marinho da Alexander McQueen, usado sobre um casaco de estampa falsa em preto e branco. A peça foi combinada com shorts de alfaiataria pinstripe, meia-calça azul e sapatos vermelhos de verniz JW Pei, garantindo uma estética sofisticada e poderosa.

Seoul

Um dos looks mais comentados foi um conjunto vermelho brilhante, que refletia perfeitamente a estética do conceito “Ruby”. O figurino destacou-se pelo corte elegante e pelos detalhes que reforçam sua imagem icônica no cenário do K-pop. Além disso, Jennie também apostou em peças monocromáticas e acessórios marcantes, criando uma identidade visual icônica para o show.

Paris

Na cidade da moda, Jennie não decepcionou e desfilou, surpreendendo o público com mudanças de figurino que destacaram sua personalidade fashionista:

O look mais comentado foi o corset vermelho Miaou “Campbell” e micro shorts pretos. Para os acessórios, botas over-the-knee e um impressionante colar com rubi de 48,9 quilates.

O colete Alexander McQueen e o casaco estampado ressurgiram, reforçando a identidade da turnê.

Para um momento mais descontraído, Jennie surgiu com uma camiseta branca com sua própria foto, calça jeans e tênis Adidas “Ozelia”, mostrando que consegue equilibrar casualidade e estilo com maestria.

Com sua presença marcante e escolhas de moda impecáveis, Jennie mais uma vez provou por que é uma das maiores influências do mundo da moda e do entretenimento. Seus looks no The Ruby Experience em Paris não apenas destacaram sua elegância, mas também reafirmaram sua habilidade de unir o estilo clássico com um toque moderno, trazendo ousadia para o visual. A recepção calorosa dos fãs e da mídia reforça seu impacto global, mostrando que, além de estrela da música, ela continua a brilhar como um verdadeiro ícone fashion.

