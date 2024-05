The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Nesta segunda-feira, 6 de maio, ocorreu a noite mais aguardada do ano pelos fashionistas, o Met Gala. O baile de gala instiga o público por misturar o melhor da moda e do entretenimento em um só lugar. Nele, as celebridades mais comentadas do momento vestem criações exclusivas, estilizadas e confeccionadas pelas principais grifes. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para o The Costume Institute, setor do Metropolitan Museum of Art, que é dedicado às vestimentas e acessórios históricos.

A edição de 2024 do evento extravagante é inspirada em O Jardim do Tempo, um conto do autor britânico JG Ballard, publicado em 1962. A obra narra a história de um casal, a decadência da burguesia, dando destaque a beleza, superficialidade e a destruição causada pelo tempo. O tapete vermelho do Met Gala desse ano foi dominado por looks floridos.

Agora, confira os cinco melhores looks que passaram pelo escadão do museu:

O Met Gala de 2024 marcou mais uma vez o mundo da moda e da arte, com celebridades deslumbrando em looks ousados e inovadores. Esse evento icônico continua a ser uma vitrine de expressão, inspirando tendências e debates sobre cultura e estilo. Já escolheu seu look favorito?

