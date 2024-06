The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O Festival de Cannes é um evento festival de cinema criado em 1946 sediado na cidade de Cannes, na França, acontece anualmente no mês de maio durante 15 dias, tendo exibições de filmes e premiações, sendo a “Palma de ouro” o maior prêmio do festival. Ele é marcado por receber inscrições de produções ao redor do mundo e é um dos festivais mais importantes cinematográficos.

Neste ano, o evento aconteceu entre 14 e 25 de maio, mas já estamos ansiosos para o Festival de Cinema de Cannes de 2025. E, enquanto esperamos, a Her Campus Cásper Líbero separou os cinco melhores filmes já exibidos na história do festival.

Parasita (2019) O filme sul-coreano foi exibido na edição de 2019 e levou a Palma de Ouro, maior categoria da noite. Além desse prêmio, foi o primeiro longa de língua não inglesa a ganhar o Oscar de Melhor Filme. Dirigida por Bong Joon-ho e estrelado por Song Kang-ho, Cho Yeo-jeong,Choi Woo-shik e Park So-dam, a narrativa conta a vida de uma família sem condições financeiras e cada um acaba se infiltrando na vida de uma família rica. Bacurau (2019) O filme brasileiro exibido em 2019 ganhou o prêmio do “Júri”. A trama fala sobre uma cidade de pouquíssimos habitantes no Nordeste que recebe ataques de um grupo estadunidense enviado para matar a população. A produção foi dirigida por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho e no elenco os atores Sônia Braga, Udo Kier, Bárbara Colen, Thomás Aquino, Silvero Pereira e Wilson Rabelo. Close (2023) O filme traz temas como homofobia, luto e masculinidade tóxica, e arrancou lágrimas do público em Cannes após a sua exibição em 2022. A história se baseia na amizade de duas crianças que possuem uma grande intimidade até que esse laço é quebrado por uma tragédia. O filme, que levou o prêmio “Grand Prix”, foi dirigido pelo belga Lukas Dhont e estrelado por Eden Dambrine, Gustav De Waele e Emilie Dequenne. O Labirinto do Fauno (2006) Recordista no número de minutos de aplausos, o filme escrito e dirigido por Guillermo Del Toro se passa na Espanha em 1944, quando a protagonista Ofélia e sua mãe doente chegam ao posto de seu padrasto, um oficial facista que luta contra uma guerrilha local. Enquanto explorava um labirinto antigo, Ofélia encontra um labirinto que é uma passagem a um mundo de fantasia, entretanto a sua descoberta resulta em consequências para outros personagens. O filme é estrelado por Ivana Baquero, Sergi López e Doug Jones. A Crônica Francesa (2021) Um dos filmes mais aclamados da sua edição em 2021, A Crônica Francesa teve 9 minutos de aplausos. Dirigido por Wes Wenderson, o filme traz a trama de um jornal situado em uma cidade fictícia na França. Quando o editor morre subitamente, os repórteres precisam traçar três histórias a pedido do editor: a crônica sobre um artista que alcançou a fama mesmo preso por duplo homicídio, um protesto estudantil que se transformou em uma revolução e o perfil de um chef de cuisine que salvou o filho do comissário de polícia de um sequestro. O elenco traz grandes estrelas como Timothée Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody e Tilda Swinton.

