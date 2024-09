The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Veio aí um dos comebacks mais inesperados – mas nem tanto assim- de uma das bandas mais bem-sucedidas do Reino Unido: o Oasis. Formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher em 1991, na cidade natal deles, Manchester, a banda conquistou um enorme sucesso e dominou as paradas musicais, tornando-se uma das mais populares do Reino Unido e do mundo. Com hits como “Wonderwall”, “Champagne Supernova” e “Don’t Look Back in Anger”, o Oasis se destacou como uma das principais bandas de rock dos anos 90, misturando britpop com elementos do rock alternativo e pop.

O Britpop é um gênero musical que surgiu no Reino Unido no início dos anos 1990. Caracterizado por uma forte influência do rock britânico dos anos 60 e 70, ele é conhecido por seu som distintivo, que mistura elementos do rock alternativo com uma abordagem mais melódica e acessível.

Após 15 anos de hiatus desde o último show em 2009, a banda voltou para uma turnê pelo Reino Unido e Irlanda, com várias datas já esgotadas.

Término da banda

Não é novidade para quem acompanha o mundo da música, que os irmãos Gallagher nunca tiveram uma relação estável. As brigas entre eles eram constantes e resultaram na separação da banda.

No dia 28 de agosto de 2009, o Oasis iria se apresentar no festival Rock en Seine, em Paris. No entanto, o show foi cancelado após uma briga feia nos bastidores. Mesmo o Oasis sendo um dos headliners do festival, a apresentação não aconteceu.

Tudo começou quando os jornalistas ouviram gritos e um som de estrondo vindo do camarim, e logo viram um dos organizadores do festival correndo pela área VIP, o que levantou suspeitas sobre o cancelamento do show.

Diante da situação, Salomon Hazot, um dos diretores do festival, subiu ao palco e anunciou o fim da banda: “Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam.”

No site do Oasis, Noel deixou o seu anúncio oficial, decretando o fim de uma era: “É com um pouco de tristeza e grande alívio que digo que estou deixando o Oasis. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas é impossível continuar trabalhando com Liam por mais um dia. Minhas desculpas a quem comprou ingressos.”

Sobre as especulações envolvendo a briga que levou ao fim da banda no festival, um dos diretores afirmou que não sabia o motivo inicial do desentendimento.

Por curiosidade, o barulho de estrondo que os jornalistas escutaram foi causado pela guitarra de Noel, quebrada por Liam naquela noite. Essa guitarra foi leiloada em 2022 e vendida por 385,5 mil euros.

Melhores Momentos

Apesar das brigas e dos momentos de tensão que a banda enfrentou ao longo de sua trajetória, também houve muitos momentos bons e históricos, dignos de recordação. Vamos focar nas coisas boas. A seguir, cito os 5 melhores momentos da banda, na minha opinião:

Festival de Glastonbury – 1994

O festival de Glastonbury é um dos mais famosos e populares do Reino Unido, apresentando tanto artistas consagrados quanto novos talentos. Em 1994, foi o primeiro ano que os irmãos se apresentaram no festival, no Pyramid Stage, onde se tornaram ícones daquele palco – o qual não era o principal do festival-, mesmo com apenas um único single lançado.

O palco onde eles estrearam no Glastonbury em 1994 era muito menor em comparação ao palco onde se apresentariam no ano seguinte, quando foram headliners do festival.

The Word – 1994: Debut do Oasis na Televisão

O programa The Word foi um sucesso nos anos 90, voltado para a juventude da Grã-Bretanha. Nele, eram exibidas performances ao vivo e sem censura da cena alternativa e do rock da época. A apresentação do Oasis em 1994 marcou a estreia televisiva da banda e deu uma prévia do sucesso que os irmãos Gallagher iriam se tornar, além de fornecer uma ideia do impacto que o gênero britpop – que ainda estava em crescimento – iria causar.

The Whiskey A Go-Go – 1995

Após se tornarem um dos maiores nomes da música britânica, os irmãos Gallagher buscaram o sucesso nos EUA. Aproveitando o êxito do álbum Definitely Maybe, eles fizeram shows em Los Angeles, incluindo uma apresentação na casa de shows The Whiskey A Go-Go.

Apesar de ser uma apresentação importante, com a presença de pessoas influentes na plateia, a maioria da banda ficou quase 24 horas sem dormir e estavam em condições precárias para se apresentar, além de terem usado substâncias antes do show.

A banda começou a tocar a música “Rock ‘n’ Roll Star” – música de abertura – duas vezes. Após esses e outros incidentes, a noite se transformou em um caos generalizado, acabando em uma das histórias mais conhecidas de conflitos entre os irmãos. Liam lançou um pandeiro em direção a Noel, acertando sua cabeça.

MTV Unplugged – 1996

MTV Unplugged foi um programa de grande sucesso na MTV, oferecendo uma visão mais íntima e autêntica dos artistas. O programa se tornou muito influente e icônico na história da música e da televisão, apresentando bandas como Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, entre outros.

O Oasis que sempre foi conhecido pelo drama entre os irmãos não deixou passar quando foi a vez deles se apresentarem no programa. Noel tocou sozinho, pois Liam apareceu apenas três vezes durante as duas semanas de ensaio para a apresentação no programa, sempre com a mesma roupa e sem conseguir ao menos cantar direito. No final, Liam desistiu de cantar, e Noel alegou dizendo que seu irmão estava com dor de garganta.

Noel se apresentou sozinho, enquanto Liam o assistia do camarim, bebendo, fumando e vaiando o irmão quando ele cantava suas partes.

V Festival at Weston Park – 2009

Não poderia deixar de mencionar o último show dos irmãos juntos como banda. No dia 22 de agosto de 2009, o Oasis realizou sua última apresentação.

O show foi literalmente memorável, pois acredito que nem os próprios irmãos e nem seus fãs sabiam que seria a última performance da banda. Foi no show seguinte, no qual eles iriam se apresentar no dia 28 de agosto de 2009, que se deu o estopim do desentendimento dos irmãos , no qual levou ao término da banda e a saída de Noel.

Comeback

A especulação sobre a volta do Oasis e a reconciliação dos irmãos Gallagher ficou ainda maior depois que um reels foi postado no Instagram oficial da banda, com uma data e um horário misteriosos.

A confirmação oficial do comeback veio também por meio de um post no Instagram na madrugada do dia 27 de agosto (terça-feira), no qual os irmãos Gallagher anunciaram 14 shows em 2025. As vendas foram feitas online pelos sites ticketmaster.co.uk e ticketmaster.ie , e já deram sold out.

Confira as datas:

4 e 5 de julho – Cardiff (País de Gales), Principality Stadium.

11, 12, 19 e 20 de julho – Manchester (Inglaterra), Heaton Park.

25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto – Londres, Wembley Stadium.

8 e 9 de agosto – Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium.

16 e 17 de agosto – Dublin (Irlanda), Croke Park.

A internet foi à loucura com o anúncio do comeback, a ponto de o site de vendas de ingressos ficar congestionado devido ao alto número de pessoas tentando comprar. Com o grande sucesso, os irmãos decidiram adicionar mais 3 datas extras – que também já estão esgotadas.

Datas extras:

16 de Julho – Manchester (Inglaterra), Heaton Park.

30 de agosto – Londres, Wembley Stadium

12 de Agosto – Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium

Quais serão os próximos capítulos na história dos irmãos Gallagher e do Oasis? Será que, na primeira música do show do comeback, Liam jogará um pandeiro na cabeça de Noel, ou eles terão que recomeçar a tocar “Rock ’n’ Roll Star” novamente? Não podemos prever o futuro, mas com certeza esse comeback dará o que falar, e os irmãos Gallagher farão história novamente com o Oasis, ultrapassando gerações e trazendo recordações para muitos fãs da banda.

Como fã do Oasis, fico por aqui, nostálgica e animada para o retorno dos irmãos, torcendo para que eles realmente tenham se entendido. Para você que não conhece a discografia da banda ou quer relembrar suas músicas, deixo aqui o perfil da deles no Spotify.

