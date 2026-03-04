O que esperar do campeonato brasileiro 2026? Conheça os favoritos

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O Campeonato Brasileiro, mais conhecido como Brasileirão, teve início no dia 28 de janeiro de 2026. Antes de analisarmos as principais apostas e possíveis favoritos ao título, é fundamental entender como funciona a competição.

Desde 2003, o torneio é disputado no sistema de pontos corridos; como assim? Os 20 clubes participantes se enfrentam em turno e returno, ou seja, cada equipe joga duas vezes contra as demais, totalizando 38 rodadas. A pontuação segue o padrão internacional: três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota. Ao final das 38 rodadas, o clube que somar o maior número de pontos é o campeão. Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são, respectivamente, número de vitórias e saldo de gols.

Além da disputa pelo título, o campeonato também garante vagas para outras competições. Os quatro primeiros colocados garantem classificação direta para a Copa Libertadores, uma das competições mais prestigiadas da América do Sul. Enquanto o quinto e o sexto colocados asseguram vaga na fase preliminar do torneio, conhecida como Pré-Libertadores.

As equipes que terminam na sequência da tabela se classificam para a Copa Sul-Americana, outro importante campeonato organizado pela Conmebol – Confederação Sul-Americana de Futebol. Já na parte inferior da tabela, os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série B. Em contrapartida, os quatro melhores times da Série B conquistam o acesso à Série A na temporada seguinte.

Diante desse modelo de disputa e considerando o cenário atual das equipes – março de 2026 -, estes são os 5 favoritos ao título do Campeonato Brasileiro de 2026.

Flamengo

Fundado em 1895, no Rio de Janeiro, o time construiu uma trajetória marcada por diversas conquistas ao longo de sua história. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma 8 títulos, sendo o mais recente conquistado em 2025. O elenco atual conta com jogadores experientes e decisivos.

No Brasileirão, o time tem altas chances se manter a consistência e a eficiência ao longo da temporada, há uma possibilidade alta do time brigar diretamente pelo título em 2026.

Palmeiras

Fundado em 1914, na cidade de São Paulo, o Palmeiras tem uma trajetória marcada pelo protagonismo no cenário nacional. Atualmente, é o maior campeão do Campeonato Brasileiro, com 12 títulos, sendo o mais recente conquistado em 2023.

O elenco alviverde combina jovens de grande potencial e atletas experientes, garantindo equilíbrio e competitividade ao longo da temporada. Por isso, o clube aparece com um dos principais candidatos ao troféu do Brasileirão 2026.

Fluminense

Fundado em 1902, no Rio de Janeiro, o Fluminense é conhecido por momentos de superação e conquistas importantes. No Campeonato Brasileiro, o tricolor soma quatro títulos conquistados em 1970, 1984, 2010 e 2012.

Historicamente reconhecido por revelar talentos, como Marcelo e Thiago Silva,e por apostar em um futebol técnico, o clube costuma montar elencos equilibrados, com qualidade suficiente para disputar posições de destaque e até mesmo o título.

bahia

Fundado em 1931, em Salvador,o Esporte Clube Bahia é um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino e possui papel histórico relevante no cenário nacional. Foi o primeiro clube a conquistar o título nacional em 1959, quando a competição ainda levava o nome de Taça-Brasil.

Ao longo de sua trajetória, o Bahia se destacou pela sua força e pela capacidade de competir em alto nível, mesmo diante de orçamentos inferiores em comparação aos grandes centros do país. Para a temporada de 2026, o Bahia surge como uma possível surpresa na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão.

são paulo

Fundado em 1930, na capital paulista, o São Paulo Futebol Clube é um dos clubes mais tradicionais e respeitados do futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro, soma seis títulos, sendo o mais recente conquistado em 2008.

No campeonato, o tricolor paulista possui lideranças consolidadas no elenco, se conseguir manter regularidade e eficiência ao longo da competição, o clube pode surpreender e entrar na briga pelo título.

