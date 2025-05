Mês das Noivas: qual a origem da data e como impacta a vida das mulheres?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Maio é delas. Ou pelo menos, foi feito para ser. O “mês das noivas” vem de tradições europeias, interesses religiosos e, recentemente, de um âmbito comercial. Por trás de buquês e vestidos brancos, existe uma longa trajetória significativa que ainda pesa nos ombros femininos. Afinal, será que o sonho de muitas noivas é espontâneo?

Maio ainda é o mês das noivas? De onde veio essa história?

Sem dúvidas, há diversos boatos e histórias que explicam a origem dessa data feminina. No hemisfério Norte, por exemplo – por conta do intenso frio – os noivos esperavam meses mais quentes para festejar, sendo maio o principal deles. No caso do Brasil, que é um país católico, justificativas apontam que é o Mês de Maria (mãe de Jesus), ou seja, muitos dos casais católicos escolhem maio para se casar, principalmente em igrejas.

A produtora e especialista em assessoria de eventos, Claudia Montemor, aponta que maio já foi o mês dos casamentos, hoje nem tanto. “As noivas têm procurado mais o mês de setembro que inicia-se a primavera, mais opções de flores e clima mais agradável”, diferente de países do hemisfério Norte.

IDEALIZAÇÃO E REALIDADE DO CASAMENTO

De certo, são geradas milhares de expectativas sobre o grande dia que um casal se une, e quem recebe a maior ansiedade geralmente é a noiva. Claudia aborda como o mercado comercial é programado para agradar diferentes gostos. “Pensar em uma festa envolve sonhos, acredito que às vezes algumas expectativas criadas sejam frustradas, mas com certeza as opções são tantas que dá para resolver da melhor maneira possível”.

Ela exemplifica dizendo que, por muitas vezes, casais são guiados até um determinado espaço de festas, gostam do que veem, do que experimentam, mas o preço não os agrada. “Festa é um sonho, muitas vezes preparado com bastante antecedência, esse é um dos fatores que ajudam muito. Acabam realizando sonhos que cabem no bolso”.

hÁ MUDANÇA NO MERCADO DE EVENTOS?

De acordo com pesquisa do Icasei (plataforma de listas para presentes), os casamentos em maio cresceram 25% em 2025. Assim, o mercado de eventos tem que se ajustar às demandas que se intensificam. Leonardo Almeida, confeiteiro e participante do Bake Off Brasil também aborda o fato de a clientela priorizar as estações do ano. “Os preços de bolo não têm um mês específico para subir de valor“.

Hoje, o que causa um aumento de preço gradativo é justamente o aumento constante dos insumos (chocolate, nozes, castanha, o próprio leite condensado). Não apenas elementos como esse, mas também o “fator exclusividade” é abordado pelo confeiteiro, se referindo à criação de um projeto personalizado para clientes, sendo os bolos de casamento os mais pedidos.

Por muitas vezes, casamentos em Maio encontram obstáculos para serem realizados. Um deles, por exemplo, é achar a data ideal em lugares de eventos, isto é, pode dificultar a reserva de locais e fornecedores, especialmente para datas populares como sábado. Porém, não é só em maio que os casamentos apresentam barreiras: “Outro fator de desafio seria a estação do ano. O outono os dias escurecem mais rápido e os ventos ficam mais fortes, dificultando às vezes casamentos em partes externas”, afirmou Claudia.

Já o confeiteiro aponta o excesso de pedidos como um fator que deixa sua cozinha mais corrida. “O maior índice de recusa hoje são pedidos em cima da hora. Com 2 ou 3 dias antes eu costumo não aceitar”.

Contudo, apesar das transformações no mercado e das novas preferências e expectativas, o mês de maio ainda carrega um significado simbólico intenso quando o assunto é casamento, mesmo que não seja mais o mês preferido dos casais. Por trás da escolha da data, dos bolos personalizados e dos espaços disputados, está a idealização de um casamento – um sonho muitas vezes alimentado pela própria sociedade e familiares.

Dessa forma, essa bomba de expectativas para o grande dia traz pressões e frustrações, que vão desde de sonhos emocionais até desafios financeiros. Nesse cenário, o casamento deixa de ser apenas um rito tradicional para se tornar um reflexo da sociedade atual: mais flexível, consciente e menos marcado por cobranças sobre o papel feminino.

