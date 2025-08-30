Katseye: O grupo que revolucionou o pop global

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Com a crescente influência da cultura sul-coreana, diversas produções midiáticas vêm ganhando popularidade, com destaque para K-dramas e K-Pop. Grupos como BTS, Twice, Blackpink, Stray Kids e NewJeans dominam o cenário musical e estendem seu alcance para além do oriente, obtendo uma grande quantidade de fãs por todo o globo. No entanto, um grupo em particular se destaca por sua proposta inédita de ir além do gênero K-Pop: Katseye.

Antes do Debut

Tudo começa em 2023, quando a HYBE, mesma empresa responsável pelo BTS, e a Geffen Records, uma das maiores gravadoras americanas, decidem se juntar e criar uma série chamada Dream Academy. Tratava-se de um programa que seguia o modelo de “Survivor Show”, populares na Coreia do Sul pela formação de diversos grupos, como Twice, onde 20 garotas competiriam para ter a oportunidade de participar do primeiro girl group global da empresa.

Foram mais de 120 mil inscrições recebidas pelo mundo inteiro e apenas as 20 melhores foram selecionadas para participar de um treinamento intenso, no estilo de Idols, em canto, dança e atuação. Ao final do programa, foram escolhidas as 6 garotas que participariam do grupo Katseye – que, por um momento, quase se chamou New Crazy. São elas: Megan, Yoonchae, Manon, Daniela, Lara e Sophia. Após isso, também foi lançado um documentário na Netflix sobre todo o processo de treinamento para as garotas se tornarem Idols.

Elas se provaram grandes sensações do pop internacional, ao lançarem seu primeiro single “Debut”, seguido por outro que rapidamente se tornou uma trend no TikTok, “Touch”. No grande estilo do K-Pop, as integrantes até gravaram e publicaram um videoclipe especial de Halloween, onde cada uma estava fantasiada de uma personagem da série “Winx”. Todo o investimento da HYBE x Geffen em criar um girl group global se provou benéfico: essa era a nova fórmula para o sucesso, um grupo de garotas que representa a diversidade cultural, unidas pela vontade de inspirar outras garotas de suas culturas a serem quem desejam ser.

O sucesso após Gnarly

Se Katseye já era famoso como um girl group antes, com apenas “Debut” e “Touch”, após o lançamento de “Gnarly”, no início de 2025, elas se tornaram ícones globais. Com mais de 200 milhões de reproduções no Spotify, “Gnarly” rapidamente ganhou popularidade e se consolidou como um grande hit, graças a um denominador comum que tem a capacidade de impulsionar qualquer música ao sucesso: o TikTok. Com uma batida viciante, coreografia relativamente simples e divertida, e uma letra um tanto confusa, porém ainda sim interessante, “Gnarly” se tornou trend no TikTok em questão de dias após seu lançamento, com milhares de vídeos recriando a coreografia, especialmente o refrão.

Outro fator que contribuiu com a popularidade do grupo foi sua presença na mídia e nas redes sociais. Clipes de entrevistas, lives e vídeos realizados por suas integrantes ganharam espaço na internet, em forma de compilados engraçados e memes que seriam utilizados por fãs como grandes piadas internas dos EYEKONS, nome dado ao fandom do grupo.

Gabriela e a diversidade cultural

Ainda em junho de 2025, Katseye lançou mais um single, intitulado “Gabriela”, com direito a um MV, performance video, behind the scenes e até um vídeo com as reações das integrantes ao MV. O que surpreendeu o público foi a estética inédita da música e do MV, que possui como inspiração aspectos da cultura latino americana, como telenovelas, por exemplo. Além disso, a melodia também é fortemente influenciada pela cultura latina, com a presença do violão acústico em algumas sessões. Tudo isso apenas reforça a essência que o grupo busca transmitir desde o início, a forte diversidade cultural entre seus membros.

Outro grande acerto de Katseye foi sua recente colaboração com a varejista de moda estadunidense GAP, em um novo comercial que celebra justamente esse aspecto intrínseco do girl group. A peça promocional ganhou ainda mais popularidade e aceitação do público por ter sido publicada logo após a problemática com outra campanha, estrelada por Sydney Sweeney para a marca de jeans American Eagle.

O conceito do comercial estrelado pela atriz envolve uma brincadeira entre as palavras “jeans” e “genes” que, em inglês, possuem sonoridade quase idêntica. Entretanto, a propaganda não foi bem aceita pelo público por conta de ser associada a um subtexto eugenista, com o slogan “Sydney Sweeney has great jeans”, além das falas da atriz no comercial, comentando que seus “jeans” eram azuis, insinuando que apenas “jeans” azuis são considerados convencionalmente belos e “corretos”.

Em meio a esse cenário, GAP e Katseye aproveitaram a oportunidade para reforçar seu posicionamento em relação à diversidade e inclusão, com uma peça comercial digna de ícones mundiais.

KATSEYE serves in denim for their GAP campaign collab with fully released choreo#KATSEYE @katseyeworld pic.twitter.com/8JMZTY6VZb — KATSEYE News (@NewsKatseye) August 19, 2025

A combinação de todos esses fatores consolida o sucesso e o reconhecimento do grupo, que segue com potencial para revolucionar ainda mais o cenário musical.

_____________________

O artigo acima foi editado por Lívia Nomoto.

