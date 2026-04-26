Gracie Abrams está de volta? O que já sabemos sobre seu próximo álbum

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Há dois junhos atrás Gracie Abrams lançava The Secret of Us, um álbum que reúne algumas de suas músicas mais conhecidas como “Close to You” e “I Love You, I’m Sorry”.

Em entrevista à revista People, publicada em 7 de janeiro de 2026, a artista confirmou que um novo projeto está a caminho e disse “Estou mais do que pronta para que isso passe a pertencer a todo mundo.”

Mesmo com poucas informações divulgadas até agora, cada detalhe já vira um sinal, e é a isso que os fãs tem se apegado enquanto esperam pelo próximo lançamento.

Entre símbolos e mistérios

Para aumentar ainda mais o suspense em torno do próximo lançamento, Abrams usou seu Instagram para compartilhar uma mensagem enigmática: uma bruxa, as letras D, F e H, uma faca, três romãs e o número 3 na capa de seu caderno.

O que tudo isso significa ainda é um mistério e, por enquanto, só a cantora tem essa resposta.

Muitos apostam em uma era mística e de bruxaria, se conectando até mesmo com histórias da mitologia grega.

pensando aqui, na foto tem 3 romãs e uma faca, no mito grego, perséfone comeu sementes de romã (frequentemente citadas como 3 ou até mesmo 6… lembrando, que temos outro número 3 na imagem) no submundo, o que a selou como esposa de hades… e se “h” for de hades ou hell? pic.twitter.com/9B2nodmOBj — acervo gracie abrams (@gracieacervo) April 16, 2026

Já temos uma palhinha

Durante seu show no Glastonbury Festival, Gracie Abrams apresentou uma música inédita, apelidada pelos fãs de “Out Of Nowhere”. Desde então, muita gente tem associado a letra ao seu relacionamento com Paul Mescal, já que a canção fala sobre alguém que apareceu do nada, algo que, segundo a linha do tempo do casal, faria sentido.

E não é à toa que ela é considerada pupila de Taylor Swift: suas músicas costumam dialogar diretamente com sua vida pessoal.

Outra faixa não lançada é “Crazy Girl”, performada no BST Hyde Park. A música aborda a insegurança, intensidade emocional e a sensação de ser “demais” em um relacionamento. Ainda assim, não há confirmação de que nenhuma dessas faixas fará parte do álbum.

Quando o álbum será lançado?

Apesar de ainda revelar poucos detalhes sobre o GA3, como os fãs apelidaram o novo projeto, a cantora já deu indícios do seu envolvimento com o trabalho e comentou “Eu nunca me senti assim em relação a nada que já fiz antes, então isso definitivamente está me deixando maluca, no melhor sentido possível.”

Sabe-se também que ela está trabalhando novamente com Aaron Dessner, responsável pela produção de seus álbuns anteriores, Good Riddance e The Secret of Us, sendo este último um grande sucesso ao alcançar o 2º lugar na Billboard 200.

Sem data oficial confirmada, o que podemos antecipar são músicas carregadas de sentimento e profundidade. Abrams mostra estar vivendo esse processo de forma muito pessoal, desenvolvendo tudo no seu tempo.

Enquanto isso, os fãs seguem esperando, ansiosamente, pelo próximo lançamento da artista.

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

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