O Que Rolou Na D23 Brasil: Saiba Os Principais Lançamentos Da Disney

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A primeira edição do evento no país trouxe novidades aos fãs brasileiros

Pela primeira vez o evento D23, que acontece anualmente na Califórnia (EUA), veio para o Brasil. A famosa convenção de divulgação das produções da Disney trouxe novos trailers, imagens, e informações sobre os futuros lançamentos da empresa.

Entre os dias 8 e 10 de Novembro, o público pôde assistir aos painéis de diferentes produtoras, como Marvel, Pixar e LucasFilm, onde tiveram acesso a entrevistas e informações em primeira mão.

Disney

O painel da Disney voltou a anunciar o live-action de Lilo & Stitch, que teve sua estreia marcada para 22 de maio de 2025. A atriz Maia Kealoha interpreta Lilo, enquanto Chris Sanders, que deu voz ao Stitch na animação original, reprisa o papel. Os presentes na divulgação tiveram acesso a uma nova imagem do alienígena no filme, que posteriormente foi compartilhada nas redes sociais.



Ainda sobre os futuros live-actions, o novo filme do universo de O Rei Leão, Mufasa, ganhou um novo trailer que foi disponibilizado primeiramente aos fãs no evento, além de algumas imagens. A história acompanha a infância do pai de Simba e chega aos cinemas em 19 de dezembro.

Tron: Ares, novo filme do universo de Tron, também não passou em branco pelo evento e ganhou uma prévia. A produção, que tem estreia marcada para 9 de outubro de 2025, contará a história do programa Ares, que será enviado para o mundo real com o dever de cumprir uma missão que promete ser perigosa.

Entrando no mundo das animações, a sequência da franquia A Era do Gelo foi confirmada. Depois de 8 anos do lançamento do quinto filme, o elenco irá se reunir novamente para dar vida a Manny, Diego, Sid e outros personagens já conhecidos pelo público. O longa ainda está em produção e mais informações serão liberadas em breve.

Pixar

O painel do estúdio de animação trouxe como grande novidade o trailer do filme Elio, seu próximo lançamento. A história gira em torno de Elio, um menino de imaginação fertil apaixonado pelo espaço e extraterrestres, que acaba sendo teletransportado para uma organização interplanetária.

Disney +

Indo para o streaming, Produção dos sonhos, série do Disney + que irá explorar um pouco mais do universo de Divertida Mente, ganhou seu primeiro trailer durante a D23 Brasil e também teve seu primeiro episódio disponível para os fãs que estavam no evento.

A série deve estrear dia 11 de dezembro, e ao que tudo indica terá apenas quatro episódios de 20 minutos cada. Diferente de outras séries da plataforma, como Percy Jackson & Os Olimpianos, todos os episódios serão disponibilizados de uma vez.

Falando na adaptação dos livros de Rick Riordan, a série do semideus também ganhou uma novidade. A atriz responsável por interpretar Atena finalmente foi revelada. Andra Day se juntará ao elenco da série como a deusa da sabedoria e mãe de Annabeth Chase, interpretada por Leah Jeffries.

As produções brasileiras também tiveram novidades. A série Tarã teve uma prévia apresentada durante o evento. A história gira em torno de uma mãe e sua filha que tentam salvar a Terra dos problemas ambientais, e conta com Xuxa e Ywyzar Guajajara nos papéis principais.

Além disso, a continuação do filme Perdida também foi confirmada. Nomeado Encontrada, a produção irá adaptar o segundo dos seis livros da série escrita por Carina Rissi. A série Impuros também foi renovada para sua sexta temporada.

Marvel

No painel da Marvel a terceira e última temporada de What If…?, que tem data de estreia para 22 de dezembro, teve um novo trailer divulgado. Nele foi possível ver a participação da super heroína Tempestade, indicando uma possível aparição dos personagens de X-Men ’97 nesta temporada final.

Falando em X-Men ’97, uma segunda temporada foi confirmada e teve suas primeiras cenas divulgadas durante o painel.

Demolidor: Renascido também recebeu destaque e um primeiro trailer. A nova série retoma os acontecimentos finais da produção original da Netflix e contará com o elenco já querido pelos fãs.

LucasFilm

No universo de Star Wars, foi exibido um novo trailer da segunda e provável última temporada de Andor. A produção terá 12 episódios e contará a jornada do personagem até os eventos do filme Rogue One. Já a nova série infantil Star Wars: Skeleton Crew teve novas cenas divulgadas. A história apresenta um grupo mirim de protagonistas e vai explorar melhor a vida dos foras da lei e o submundo da galáxia de Star Wars.

————————————————

O artigo acima foi editado por Julia Pujar.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!