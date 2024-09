Dia do sexo: conheça 6 filmes e séries que abordam a temática sem tabus

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

“Eu sou uma ‘tenta-sexual’. Eu tentarei de tudo pelo menos uma vez na vida”, é um dos mandamentos da personagem Samantha Jones, de Sex and the City, que retornou para o revival da série em And just like that, de 2021.

Sem papas na língua, a personagem, interpretada pela atriz Kim Cattrall, tem uma personalidade forte marcada por uma vida sem tabus e medos de se entregar à vida sexual. Livre e decidida, ela sabe muito bem o que quer.

Samantha é uma das figuras memoráveis que, com certeza, assim como tantas outras do mundo fictício, representa o Dia do Sexo, celebrado no dia seis de setembro. Em alusão ao número 69 (meia-nove), posição sexual, a data é marcada pela simbologia divertida e necessária de como o sexo deve ser abordado sem tabus e receios.

E, para celebrar esta data, seja de forma estimulante ou didática, veja seis séries e filmes que discutem o tema de forma livre e descontraída:

1. Sex and the City

De volta ao streaming, a série de 1998 é uma das mais comentadas nas redes sociais. Levando ao pé da letra, a série compartilha as experiências sexuais de um grupo de mulheres na cidade de Nova Iorque, assim como sugere o título. Entretanto, as vivências do quarteto vão muito além disso.

A jornalista Carrie (Sarah Jessica Parker) e suas amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), exploram os romances que encontram na cidade grande sem deixar a amizade, a vida e, principalmente, as vontades pessoais de lado.

Em 2021, Sex and the City ganhou um revival, quando os personagens principais de um filme ou série retornam para as telas anos depois de a produção original ter acabado. Em And just like that, de 2021, Carrie, Miranda e Charlotte, ainda juntas, passam pela fase madura de suas vidas acompanhadas da pressão estética de envelhecer, divórcios, filhos e novas aspirações profissionais.

Onde assistir: Netflix, Max e Amazon Prime Video

2. Sex Education

De adolescente para adolescente, Sex Education apareceu na hora certa para a juventude. Lançada há cinco anos, a série foi um baque entre os jovens que estavam dando início aos relacionamentos, vida sexual, novas amizades e descobertas individuais.

Dividida em quatro temporadas, a produção narra a história dos estudantes, pais e professores da escola Moordale no momento em que os personagens lidam com dilemas que na maioria das vezes envolvem a vida sexual.

Otis Milburn (Asa Butterfield) é um adolescente tranquilo e quieto que vive com sua mãe, Jean (Gillian Anderson), uma terapeuta sexual com uma rotina sexual ativa. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, Otis tem muito conhecimento sobre sexo.

Junto com Maeve (Emma Mackey), uma colega de classe com uma vida conturbada, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola. Em um lugar com tantos adolescentes e suas emoções à flor da pele, o empreendimento de Otis e Maeve acaba gerando inúmeras situações inesperadas.

Onde assistir: Netflix

3. Chewin-Gum

Apesar de curta, Chewin-Gum também se passa em uma era de descobertas. A comédia britânica compartilha a história de Tracey Gordon (Michaela Coel). Crescida em um ambiente conservador e religioso, a jovem, obcecada pela Beyoncé e louca para viver sua própria vida, vê uma chance de liberdade quando passa a morar sozinha. E, para ela, o primeiro passo essencial nessa mudança é perder a virgindade.

Onde assistir: Prime Video (primeira temporada)

4. Please, like me

Aos 21 anos, Josh (Josh Thomas) termina um longo relacionamento com a jovem Claire (Caitlin Stasey) e chega a conclusão que ele é, na verdade, gay. Neste cenário, Josh lida com esse momento ao lado dos seus melhores amigos (incluindo a ex), mas também precisa lidar com a depressão de sua mãe e o relacionamento de altos e baixos com seu pai, que já está em outro casamento.

Ainda que puxe para o lado sentimental com o pensamento constante de que “shit happens”, a série transita entre momentos divertidos, tensos, e claro, de descobertas. Em quatro temporadas, o telespectador acompanha Josh se redescobrindo durante a transição da adolescência para a vida adulta.

Com um espaço para a comunidade LGBTQIA+, a história aborda uma situação que se assemelha muito à vida real e cotidiana de uma pessoa comum sem os exageros e o excesso da ficção, que leva o público a se aproximar da vida de Josh.

5. Sexo sem Compromisso

Na série de filmes “sessão da tarde”, o clássico Sexo sem Compromisso nos apresenta uma situação um pouco diferente do comum. Adam (Ashton Kutcher) acabou de terminar um relacionamento e no desespero de superar, ligou para todos seus contatos em busca de consolo. Emma (Natalie Portman), uma amiga de infância, foi quem atendeu e ali os encontros começaram.

Emma não tinha interesse em se relacionar amorosamente, então propôs encontros casuais com Adam, que os aceitou tranquilamente. Porém, como uma boa comédia romântica, os sentimentos começaram a surgir.

Onde assistir: Amazon Prime Video e Apple TV

6. Amizade Colorida

Ainda na mesma pegada das histórias que iniciam com encontros sem compromisso, Amizade Colorida, de 2011.

Solteiros e ocupados com suas carreiras profissionais, Jamie (Mila Kunis) e Dylan Harper (Justin Timberlake) decidem deixar a amizade mais colorida com sexo casual e é claro, sem que haja qualquer tipo de sentimento, o que por um longo período dá certo. Porém, com a intimidade surgindo, os “amigos com benefícios” começam a se aproximar e a sair um pouco do acordo inicial.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video, Max e Apple TV

———————–———————–————–————–

O artigo acima foi editado por Giuliana Miranda.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!