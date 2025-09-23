Dia do combate ao estresse: por que evitar o estresse é fundamental para uma vida saudável

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Todos nós temos momentos em que ficamos mais estressados, seja no trabalho, na escola, na faculdade ou até mesmo em casa. A psicóloga Sônia Leite define o estresse como “uma resposta de um enfrentamento de uma situação desagradável, gerando percepções subjetivas, trazendo ameaças ou a exigência de um evento dentro do ambiente.”

De acordo com ela, o estresse faz parte da nossa vida. No entanto, o não tratamento da situação pode ser prejudicial à saúde. Neste dia 23 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Combate do ao Estresse, enfatizando a importância de saber como enfrentá-lo.

O LADO POSITIVO

Muitas vezes, o estresse pode trazer benefícios importantes para o nosso corpo e mente. Ele atua como um estímulo que nos prepara para enfrentar desafios e situações inesperadas. Esse tipo de estresse ajuda a aumentar a atenção e a concentração, podendo nos deixar mais preparados para algumas situações do dia a dia.

Uma viagem importante ou uma apresentação no trabalho podem gerar ansiedade e estresse. Porém, essa reação não é prejudicial; pelo contrário, ela nos mantém alertas, motivados e focados, permitindo que organizemos melhor nossas ações e nos saiamos bem em nossas tarefas.

Da mesma forma, um susto repentino ativa o cortisol e a adrenalina, preparando o corpo para reagir rapidamente e nos mantendo seguros diante de situações de risco. “Ele pode ser um alarme para que você possa recorrer a alguma coisa, para poder se proteger ou enfrentar uma situação”, conta a psicóloga.

O LADO NEGATIVO

O estresse, quando ultrapassa os limites saudáveis e se torna crônico, passa a ser prejudicial para a saúde física e mental. Está associado a uma série de problemas que afetam o bem-estar geral do indivíduo, desgastando o organismo e podendo comprometer a qualidade de vida de forma significativa.

Fisicamente, o excesso de estresse pode provocar dores de cabeça constantes, insônia, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, tensão muscular e exaustão persistente. Além disso, o corpo passa a liberar hormônios, como o cortisol, em níveis elevados e contínuos, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O sistema imunológico também é afetado, tornando a pessoa mais vulnerável a doenças.

ALIMENTAÇÃO

Um dos sintomas do estresse pode se revelar na alimentação. A nutricionista Elaine Cristina Rosa diz que “o nosso corpo reage a diversas formas de estímulo e ele impacta na rotina alimentar, levando algumas pessoas a comerem mais que o necessário e outras pessoas a comerem menos. Muitas vezes são escolhas rápidas que você não pensa, você só quer comer para ter um momento de prazer.”

Procurar alimentos doces quando estamos com picos de estresse é muito comum, mas o açúcar pode causar um efeito contrário após a ingestão, conforme explica a profissional: “O açúcar vai ativar o prazer imediato, mas depois ele vai provocar o contrário, causando uma queda da energia. Então, você tem um pico glicêmico, onde vai te dar um prazer. Só que esse pico vai baixar e ter uma queda muito brusca. Isso pode afetar o seu humor e te dar irritabilidade, te deixando muito mais ansiosa. No fim, acaba criando um ciclo.”

No entanto, alguns alimentos têm a capacidade de modular o humor e atuar positivamente no equilíbrio emocional, graças aos nutrientes que oferecem. Entre eles estão aqueles ricos em triptofano, um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina, neurotransmissor associado à sensação de bem-estar. Ovos, aveia e leite são exemplos de alimentos que ajudam nesse processo.

Outro nutriente importante é o magnésio, mineral que auxilia no relaxamento muscular, no equilíbrio do sistema nervoso e no controle da ansiedade. Ele está presente em castanhas, sementes e vegetais verdes escuros. O ômega 3, encontrado principalmente em peixes como salmão, sardinha e atum, também é um aliado, já que tem efeito anti-inflamatório e está relacionado à melhora da função cerebral e à regulação do humor. Mas a nutricionista alerta que o manejo do estresse não é substituído apenas por esses alimentos.

DICAS PARA LIDAR COM O ESTRESSE

Uma das formas mais eficazes para lidar com essa situação é reconhecer primeiro o que mais te causa estresse e se afastar do lugar no momento que acontecer. Mudar de ambiente, respirar e beber água é essencial para reorganizar a sua mente.

Em situações de estresse e ansiedade, a respiração tende a ficar rápida e superficial, o que diminui a oxigenação adequada do corpo e intensifica a sensação de mal-estar. Por isso, praticar respirações profundas, inspirando lentamente pela boca e expirando pelo nariz, ajuda a relaxar.

Outra prática essencial é buscar formas de relaxar o corpo e a mente de maneira contínua, não apenas nos momentos de crise. Atividades físicas regulares, como caminhadas, alongamentos ou yoga, estimulam a liberação de endorfinas, que promovem bem-estar. O contato com a natureza, ouvir música, ler um livro ou praticar hobbies também funcionam como válvulas de escape importantes.

Cuidar da qualidade do sono e da alimentação também é fundamental. Dormir bem permite que o corpo se recupere das tensões diárias, enquanto que uma alimentação equilibrada fornece os nutrientes necessários para manter o equilíbrio emocional. Evitar o excesso de cafeína, açúcar e ultraprocessados pode reduzir ainda mais a vulnerabilidade ao estresse.

_________

O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!