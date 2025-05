Confira 6 programas sobre casamento para assistir

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Você já deve ter escutado por aí que maio é o mês das noivas. Mas por quê? Não há uma resposta exata, mas algumas teorias remontam a escolha ao clima do Hemisfério Norte: primavera, temperaturas mais quentes e menos chuvas tornam o período ideal para as cerimônias. No entanto, se maio continua sendo de fato o mês predileto para casamentos, é outra discussão.

De qualquer modo, a Her Campus Cásper Líbero separou seis realities shows que, envolvendo preparativos para a cerimônia e/ou abordando o amor de diversas formas, são ótimas opções para você descansar a mente, mas também refletir e, quem sabe, avaliar os relacionamentos em que está.

Casamento às Cegas – Brasil

Baseado no formato internacional Love is Blind, que tem versões em diversos países, este reality show acompanha casais que se conhecem apenas pela voz e engatam em um relacionamento sem ao menos se verem. Os participantes vão para uma lua de mel, depois moram juntos por um curto período e então vão ao altar para decidirem se seguirão com o esperado “sim” ou o “não”.

Apresentado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, o programa consegue explorar diversas vertentes e questões em torno do casamento – desde, literalmente, a paixão da lua de mel até a convivência e os desafios do dia a dia.

Você vai se emocionar, sentir raiva e ficar de boca aberta em alguns momentos: reality show completo!

A versão brasileira já conta com quatro temporadas, e a quinta, prevista para esse ano, contará com uma novidade: participantes com mais de 50 anos – porque nunca é tarde para achar o amor verdadeiro amor, certo?

Onde assistir: Netflix

Ilhados com a sogra

O reality show brasileiro apresentado por Fernanda Souza coloca genros e noras com suas respectivas sogras para competir em busca de um prêmio de R$ 500 mil. Mas há um porém: a premissa passada para os participantes é que trata-se de uma competição de casais, mas, assim que eles chegam, descobrem que formarão duplas com suas sogras enquanto os parceiros assistirão a tudo de um bunker.

Os episódios evidenciam a necessidade de alianças entre as duplas – o que nem sempre acontece – e aborda essa dinâmica familiar, que é comumente associada ao “estranhamento”. Os desafios de convivência são os mais variados e trazem reflexões sobre o impacto desse convívio nos relacionamentos amorosos.

Spoiler: fortes chances de você se apegar a uma família que nem conhece!

Onde assistir: Netflix

O Vestido Ideal

Noivas em busca do vestido perfeito em um dos ateliês mais renomados de Nova York. O que pode ter demais nisso? A escolha vai muito além do que você imagina: desde conflitos familiares a orçamentos e inseguranças, tem toda uma trama por trás até a famosa frase “Eu digo sim ao vestido!”.

É interessante assistir as formas com que cada noiva tem suas particularidades.

Onde assistir: HBO Max

Até que os boletos não nos separem

Nova série lançada pelo Serasa com apresentação da Chris Flores, Até que os boletos não nos separem aborda educação financeira para casais.

Como organizar as contas com os preparativos deste evento tão especial? Em quatro episódios, cada um com histórias diferentes, os casais, em depoimentos, compartilham o planejamento do casamento. O primeiro já está disponível!

Onde assistir: YouTube Serasa Ensina

90 dias para casar

90 Dias para Casar é um clássico reality show que acompanha casais que estão tentando se casar dentro do prazo de 90 dias com seus respectivos pares estrangeiros. Caso o casamento não aconteça no prazo, a pessoa deve retornar ao seu país de origem.

Desde a chegada do parceiro estrangeiro até a decisão oficial se irão casar ou não, diversos tópicos sociais são abordados: diferenças culturais, conflitos emocionais, a pressão do tempo para oficial o “sim” ou o “não”…

Com muito romance e drama, a série evidencia a complexidade de relacionamentos reais.

Onde assistir: HBO Max

Negócio dos Sonhos

Esse programa acompanha a rotina de uma agência de casamentos tentando alcançar os sonhos de quem está se casando e de suas famílias nos preparativos para o grande dia.

E isso vai muito além da festa. Mostrando os bastidores da organização de casamentos, o reality show mostra também os perrengues por trás.

Onde assistir: Prime Video

