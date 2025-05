Conheça 5 tradições de casamento ao redor do mundo

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O mês de maio, conhecido como o mês das noivas, celebra um dos eventos mais importantes da vida de uma pessoa: o casamento. Por isso, a Her Campus Cásper Líbero separou cinco tradições de casamento espalhadas pelo mundo para você conhecer.

1- Cerimônia de Mehndi (Índia)

Mehndi é uma cerimônia tradicional indiana que ocorre um dia antes do casamento dos noivos. A celebração tem raízes em diversas culturas do Sul da Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Geralmente, quem organiza-a é a família da noiva.

A celebração inclui comida, música, dança e cores bem vibrantes. Além disso, a noiva apresenta desenhos complexos de henna aplicados em suas mãos e pés durante o evento, acredita-se que, quando aplicada nessas partes do corpo, a henna mantém a noiva calma para o dia do casamento.

Em geral, a celebração consiste em desejar felicidades à noiva e abençoar o futuro casal.

2- Zaffe (Países Árabes)

Nos países árabes, o zaffe é a entrada dos noivos na recepção. A palavra, de origem egípcia, significa “procissão”, é representa a a entrada do casal, acompanhada por percussionistas que tocam músicas árabes tradicionais.

Nesse momento, as mulheres presentes podem ser ouvidas fazendo um ululado agudo com a língua, chamado “zagharit”, um grito de celebração. O momento é uma declaração pública de amor e união, celebrada com música, dança e apresentações vibrante.

3- Quebra copos (casamento judaico)

Ao final dos casamentos judeus, o noivo, geralmente utilizando seu pé direito, quebra um copo. O momento simboliza que, mesmo nos dias de mais alegria, como em um casamento, é necessário lembrar da destruição do templo de Jerusalém.

O local em questão representava o centro da vida religiosa, política e cultural do povo judeu e foi destruído pelo imperador romano Tito, em 70 d.C. Todos os convidados também celebram esse momento dizendo “Mazel Tov”, que significa “boa sorte”.

4- Velho, Novo, Emprestado, Azul (Inglaterra)

Na Inglaterra, o ditado “something old, something new, something borrowed, something blue” deu origem a uma tradição. As inglesas acreditam que devem usar “algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul”, durante a cerimônia de casamento.

A frase tem origem em uma rima de Lancashire, na Inglaterra, dita durante a era vitoriana. Tradicionalmente, ela é apresentada como: “Something old, something new, something borrowed, something blue, a sixpence in your shoe.” Na tradução para o português seria: “Algo antigo, algo novo, algo emprestado, algo azul, um centavo no seu sapato”. Como o centavo entrou em desuso na Inglaterra, a última parte do ditado deixou de ser praticada na maioria dos casamentos.

Os objetos escolhidos buscam honrar o passado dos noivos, a busca por um recomeço, o acolhimento da família e amigos e a luta contra o mal-olhado. Desse modo, procuram desejar prosperidade ao novo casal.

5- Arras matrimoniales (Espanha)

Durante os casamentos católicos espanhóis, os noivos compartilham 13 moedas conhecidas como arras.

Originalmente, as moedas serviam como um dote, na época em que os casamentos eram arranjados entre as famílias dos noivos, e representavam a promessa do esposo de sustentar a família. Hoje, ganharam novos significados e, em geral, simbolizam prosperidade ao novo casal.

O artigo acima foi editado por Malu Alcântara.

