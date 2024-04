Catarina Mina e Reptilia: conheça as marcas estreantes no SPFW N57

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O São Paulo Fashion Week (SPFW) N57 está chegando, e contará com 27 desfiles programados e duas novas estreias: a marca cearense Catarina Mina, que fará sua estreia no dia 12 de abril às 14h30, no Iguatemi São Paulo, e a curitibana Reptilia, que irá desfilar no dia 10 de abril às 21h, no JK Iguatemi. O evento acontecerá de 9 a 14 de abril nos respectivos locais, além de um encerramento especial no Edifício Martinelli.

Catarina Mina: a moda construída a muitas mãos

Catarina Mina, uma das estreantes deste ano, tem origem cearense e já acumula 15 anos desde sua fundação. A história da Catarina Mina se entrelaça com a trajetória de sua fundadora e diretora, Celina Hissa. Graduada em publicidade e propaganda, oriunda de uma família de arquitetos, a recifense sempre esteve imersa em um ambiente criativo, o que a levou para o mundo dos artesanatos e a paixão pelas criações artesanais.

A equipe conta com ao menos 500 pessoas (em sua maioria, mulheres) para todo o processo de produção, confecção e organização das peças. O foco da marca se volta a um futuro colaborativo, que passa de pessoa a pessoa, como uma herança familiar, além de priorizar a sustentabilidade e o empoderamento feminino dentro desse universo da moda e confecção.

Um grande diferencial da Catarina Mina são, de fato, os artesanatos. Consideradas joias expressivas, com histórias e ensinamentos que passam por toda uma hierarquia e vivem presentes em cada artesã. As bolsas da marca são acompanhadas por um QR Code que leva o consumidor à página de quem as fez.

Catarina Mina é a definição de beleza, funcionalidade, expressividade e tradição. Cada peça é feita com cuidado e por mãos carinhosas que amam aquilo que fazem.

Reptilia: moda para as vidas urbanas

Já a curitibana Repitilia foi fundada por Heloisa Strobel, arquiteta por formação e responsável por toda parte criativa da loja.

A marca está no mercado há 14 anos e é reconhecida pelo seu foco em aliar a sustentabilidade, design e praticidade.

Todo o processo de criação das roupas é baseado na arquitetura, o que faz com que as peças sejam elegantes, modernas e inovadoras. São minimalistas, com cortes e formas diferenciadas, possuem movimento e são agêneras, atendendo a todos os públicos. Além disso, as roupas são todas feitas com matéria prima brasileira, de forma com que seja sustentável e haja menos resíduos possível.

Foi através dessa maneira de trabalhar inovadora que a marca recebeu o Prêmio ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – concedido pelo SESI, com respaldo da ONU. E, no ano de 2019, foi selecionada para fazer parte do line-up oficial da Casa de Criadores, renomado evento de moda que há mais de duas décadas apresenta os talentos mais promissores da moda brasileira.

A designer Heloisa Strobel busca inovação, funcionalidade e variedade de peças para o cotidiano, explorando novas formas de vestir e de se expressar.

marcas impressionantes

Essas duas novas inclusões ao SPFW N57 prometem não apenas enriquecer o evento com diversidade e personalidade, mas também destacar a importância da sustentabilidade e do trabalho artesanal em meio à indústria da moda. Suas estreias certamente serão marcadas por desfiles memoráveis e histórias inspiradoras por trás de cada peça.

