Breakfast Weekend: Festival de Cafés da Manhã Chega em São Paulo

Se você é fã de um bom café da manhã, a Breakfast Weekend, que chegou em São Paulo nesta semana, é um evento que você não pode perder.

Em sua 6ª edição na capital paulista, que acontece de 21 de setembro a 20 de outubro, a iniciativa convida moradores e turistas a descobrir a variedade e os sabores que a cidade tem a oferecer logo nas primeiras horas do dia. Hotéis renomados, restaurantes charmosos,cafeterias famosas e padarias artesanais estão prontos para surpreender o público com menus especiais e acessíveis.

Com preços separados em quatro faixas diferentes, o evento oferece menus diversos entre combos e buffets que vão de 34 a 84,90 reais. Além disso, muitos participantes estão oferecendo uma promoção especial: na compra de dois menus, o terceiro tem 50% de desconto.

Confira alguns destaques desta edição:

#1 Dengo – Fábrica de Chocolate

A loja conceito da Dengo não é só um paraíso para os amantes de chocolate. A queridinha dos chocólatras oferece um café da manhã único nos finais de semana e feriados por R$ 84,90.

O buffet, preparado pela Chef Sanae Mattos, traz um toque baiano com pratos como cuscuz de tapioca e banana-da-terra passada na manteiga de garrafa. Além disso, inclui pães de queijo, pães artesanais, sucos naturais, e tapiocas e omeletes feitos na hora. Uma experiência rica em sabores brasileiros e em harmonia com a proposta de sustentabilidade da marca.

#2 Paris 6 Classique

O famoso Paris 6 Classique, localizado nos Jardins, serve um buffet farto e cheio de opções francesas por R$ 54,90. Croissants frescos, mini vol-au-vents, tartelletes e a icônica Estação de Crepes e Tapiocas, onde os clientes podem criar suas combinações favoritas, fazem parte do menu. Com pães franceses – diferentes dos que encontramos nas padarias brasileiras – e sobremesas como macarons, é uma ótima pedida para quem quer um café da manhã sofisticado em clima parisiense.

#3 Restaurante Tarsila – InterContinental São Paulo

Com uma atmosfera elegante no bairro dos Jardins, o Restaurante Tarsila, dentro de um hotel de luxo da cidade, oferece um buffet completo por R$ 84,90, que inclui pães e bolos artesanais, sucos naturais, uma seleção de queijos e frios, além de omeletes e tapiocas preparados na hora. Ideal para quem busca um ambiente refinado a uma quadra da Avenida Paulista.

#4 Mi&Mo Gato Café

Para uma experiência diferente e com foco nos amantes de felinos, o Mi&Mo Gato Café, no bairro do Paraíso, oferece combos de café da manhã que variam de R$ 34,90 a R$ 84,90, incluindo interação com os gatos da casa. Um dos combos mais populares é o que inclui café coado, pão de queijo ou vegano com geleia, e bolo ou croissant vegano, além de uma sessão de 30 minutos com os gatinhos. O ambiente acolhedor, em um sobrado dos anos 40, é ideal para quem ama bichos e uma boa xícara de café.

#5 Padoca do Jaca

Localizada em Pinheiros, a Padoca do Jaca oferece um delicioso café da manhã por R$ 54,90. O menu inclui sanduíche portenho com pão brioche, queijo e presunto feito na casa, ovo caipira mexido, bolo de cítricos e iogurte com granola. Para quem busca um pedacinho do interior em São Paulo, a padoca traz sabores tradicionais e um ambiente super aconchegante. Milton Freitas, chefe e fundador do restaurante, diz que a Padoca é “um pedacinho da roça na cidade”

#6 Dona Celina Pão de Queijo Artesanal

Por R$ 34,90, a Dona Celina oferece um combo irresistível que coloca o pão de queijo mineiro em destaque. Feito com ingredientes selecionados e seguindo a receita original da família da proprietária, o café da manhã inclui suco de laranja, café expresso ou coado, ovo orgânico mexido com bacon artesanal, e o principal: um pão de queijo recheado salgado (com queijo canastra, queijo minas ou requeijão de corte) e um doce (com goiabada, doce de leite ou creme de avelã).

A cafeteria também oferece um ambiente pet friendly, com opções para quem deseja aproveitar o espaço ao ar livre.

Durante o Breakfast Weekend, você pode explorar diferentes estabelecimentos da cidade, cada um trazendo sua própria autenticidade e proposta gastronômica. É uma ótima oportunidade para conhecer lugares novos e saborear boas refeições matinais com preços mais acessíveis do que normalmente.

Para conferir a lista completa de estabelecimentos participantes e seus valores e menus completos, acesse: Breakfast Weekend São Paulo 2024.

