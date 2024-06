5 Cafeterias Temáticas Para Conhecer Em São Paulo

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Como uma das principais capitais gastronômicas do mundo, São Paulo reúne inúmeros restaurantes e estabelecimentos em seus bairros, conforme o relatório The World’s Best Cities, realizado pela consultoria internacional Resonance Consultancy. Entre eles, as cafeterias se destacam por unir uma paixão nacional, o café, a experiências completas, que vão desde comidas especiais a ambientes e louças temáticos.

Em seguida, confira algumas cafeterias temáticas para visitar na capital paulista:

Astronauta Café

O Astronauta Café, localizado na Vila Mariana, é inspirado no tema especial. A janela redonda na fechada e as paredes cinza remetem a um foguete, assim como as canecas em que servem os cafés. O local serve tanto pães, tortas, e outros salgados, como doces, incluindo bolo, sorvete e cookie, sendo todos veganos.

Endereço: R. Rio Grande, 139 – Vila Mariana, São Paulo–SP, 04018-000

Horário de funcionamento: quinta-feira a domingo das 9h30 às 18h

Café Cherie

Já o Café Cherie, tem como tema principal a cor rosa. O estabelecimento pertence à empresária e influenciadora digital Cici Navarro. Desde sua inauguração em 2019, o local se destaca por oferecer uma seleção de itens na cor rosa, incluindo a decoração e os pratos.

Endereço: R. Dr. Melo Alves, 436 – Cerqueira César, São Paulo–SP, 01415-001

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 10h às 17h30, sábado das 09h00–17h30 e domingo das 09h00 às 18h30

Gato Griô Café 2D

Inaugurado em 2022, o Gato Griô Café 2D, que ocupa uma casa datada da década de 1920, cuja fachada se assemelha à de outras casas tombadas na região, é a primeira cafeteria da América Latina nesse estilo. A inspiração para o conceito do local veio de um filme assistido pelo casal Cássio Cicero e Eduardo Badaró, que retratava a Coreia do Sul. O objetivo é transportar os clientes para ambientes que parecem saídos de uma história em quadrinhos, todos desenhados em preto e branco.

Endereço: Rua Coronel José Eusébio, 95, Tv. Dona Paula, 115 – Higienópolis, São Paulo–SP, 01239-050

Horário de funcionamento: quarta a sexta-feira das 10h às 18h e aos fins de semana das 9h às 18h

Coffe Story

Para os amantes da saga Toy Story, que estreou em 1995, o Coffe Story é o lugar ideal para tomar um café, ou até mesmo para comer um hambúrguer. O espaço conta com uma decoração totalmente temática, incluindo o quarto do personagem Andy e a nave do Buzz Lightyear.

Endereço: R. Rio Grande, 139 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04018-000

Horário de funcionamento: quinta-feira a domingo das 9h30 às 18h

Eat Asia + Hello Kitty

Apesar de oferecer opções variadas de comidas tipicamente japonesas e hambúrgueres, o Eat Asia + Hello Kitty, localizado na Liberdade, também pode ser uma escolha para um a tarde. O local conta com opções de doces, cafés e bebidas geladas.

Endereço: R. Thomaz Gonzaga, 61 – Liberdade, São Paulo–SP, 01506-020

Horário de funcionamento: domingo a sexta-feira das 11h às 19h e sábado das 11h às 20h

Dica bônus: O Boticário Lab

Por último, a dica bônus é uma série de bebidas inspiradas nas fragrâncias dos perfumes da O Boticário. O cardápio está disponível na cafeteria Amor Espresso e oferece seis variedades, que exploram os sabores, texturas e cores.

Entre as opções estão o Seduction Latte, com ganache de chocolate branco e compotas de framboesa, o Intense Berry, uma opção gelada e vegana com frutas vermelhas, e o Blend Dirty Chai, com cravo, mel e espresso cardamomo. Há também o Floratta Rose, um café gelado com chá de hibisco, o Sense Tea, com sabores frutados de abacaxi e maçã, e o Floratta Red, uma bebida alcoólica vegana com frutas vermelhas e espumante.

Endereço: R. dos Pinheiros, 315 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05422-010

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado das 10h às 20h e domingo das 11h às 17h

