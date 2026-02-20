Bad Bunny: o fenômeno mundial ganha cada vez mais palco no Brasil

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

“Ahora todos quieren ser latinos; pero les falta sazón” este trecho de “El apagón”, faixa do álbum Un Verano Sin Ti, tem viralizado na internet após o estrondoso sucesso de Bad Bunny.

Benito Antonio Martinez Ocasio, cantor porto-riquenho de 31 anos e conhecido profissionalmente como Bad Bunny, está fazendo com que o mundo todo queira ser latino desde o lançamento de seu sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, que conta com hits como “DTMF” e “ BAILE INoLVIDABLE”.

Ele já dominava as paradas mundo afora há um tempo, mas o que fez com que o cantor virasse agora o queridinho do momento no Brasil?

Colecionador de Recordes

Após mais de um ano de seu lançamento, Debí Tirar Más Fotos segue conquistando títulos e levando a música latina para outro patamar.

O principal motivo para o sucesso repentino foi a sequência de recordes que Bad Bunny vem quebrando. Em dezembro de 2025, foi considerado o artista mais ouvido do mundo pelo Spotify, sendo o primeiro latino-americano a ter esse alcance.

Já no início de fevereiro, Bad Bunny subiu ao palco da 68ª edição do Grammy para receber o prêmio de Álbum do Ano. Debí Tirar Más Fotos foi o primeiro disco em língua espanhola a ganhar na categoria.

Além da premiação mais aguardada, Benito também levou para casa o título de Melhor álbum de música Urbana e Melhor performance de Música Global pela faixa “EoO”, vencendo três das seis indicações que havia recebido.

O mais recente feito do artista foi sua apresentação histórica no intervalo do Super Bowl, evento esportivo com maior audiência da televisão americana. Ao trazer uma performance de tirar o fôlego, Bad Bunny colocou em prática a estética que foi trabalhada em seu álbum de forma grandiosa, levando o cenário rural de Porto Rico ao estádio de futebol americano e exaltando o cotidiano do povo latino. A apresentação foi a mais vista da história, com 135 milhões de espectadores.

Referências no álbum

Retratar a vida pessoal em projetos não é novidade no mundo da música. O que para muitos pode ser visto apenas como mais um álbum que aborda temas sobre as origens e o passado, para nós, latinos, vai muito além.

O título já reflete o que será trabalhado no disco: DeBÍ TiRAR MáS FOToS fala sobre valorizar o tempo, as pessoas e as próprias raízes, e é isso que Benito traz em seu trabalho. Ele também aborda um lado político e histórico de Porto Rico, como pode ser interpretado na faixa “Lo Que Le Pasó a Hawaii”, em que o cantor teme o apagamento cultural e a invisibilidade social da ilha, diante da situação política que o território vive, trazendo uma sensação de acolhimento e representatividade para os porto-riquenhos. Exaltando ainda mais a cultura de seu país, os ritmos “Bomba” e “Plena” – típicos de Porto Rico – aparecem nas faixas do disco, além do Reggaetón, que está presente em outros trabalhos do artista.

Estreia surpreendente no Brasil

Apesar de ser um dos artistas mais escutados do mundo desde 2020, o fenômeno mundial ainda não havia emplacado nenhuma relevância para o público brasileiro.

Isso porque o Brasil é o país que mais consome a própria música, fazendo com que os artistas internacionais tenham dificuldade em entrar no cenário musical daqui, tendo um público mais limitado, principalmente aqueles de língua não-inglesa.

Superando todas as dificuldades, Bad Bunny se consagra como o único artista internacional a fazer parte do Top 50 – Brasil, ranking de músicas mais tocadas no país pelo Spotify.

Mesmo em pleno carnaval, época do ano em que as músicas brasileiras estão por toda parte, “DTMF” aparece na lista – superando, sobretudo, músicas carnavalescas.

O que esperar dos shows?

Logo após o Carnaval, o Brasil continua em clima de festa com a chegada do porto-riquenho na capital paulista, para a realização de dois shows nos dias 20 e 21 de fevereiro. Com ingressos esgotados em um dos maiores estádios do país, o Allianz Parque, ele promete trazer toda a atmosfera construída em seu último álbum.

Como destaque em sua turnê, a “Casita” é, sem dúvidas , o momento mais aguardado pelos fãs: com a estrutura das clássicas casas populares de Porto Rico,uma espécie de segundo palco é criado no meio da pista, para onde o artista leva convidados especiais – e até mesmo alguns fãs – a participar de uma verdadeira festa ao som de “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola”, “VOY A LLeVARTE PA PR” e outras músicas vibrantes.

No auge de sua carreira, Bad Bunny não teria momento melhor para desembarcar no Brasil e conquistar ainda mais o coração dos brasileiros.

