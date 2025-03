Além do Jogo: Como o Ciclo Menstrual Afeta o Desempenho das Atletas

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Algo normal e rotineiro para milhares de mulheres ao redor do mundo ainda é tabu no mundo do esporte: o ciclo menstrual. Seu impacto no desempenho das atletas é inegável, mas como será que as atletas lidam com isso? A Her Campus Cásper Líbero conversou com uma médica do esporte e com atletas de diferentes modalidades para entender quais estratégias são utilizadas para driblar questões que podem se tornar problemas.

É importante destacar que o ciclo menstrual é dividido em fases, durante as quais as mulheres passam por variações hormonais, que influenciam nos níveis de força, humor e disposição. É o que explica a Dra Ana Maria Pereira, formada pela universidade de Alfenas (Unifenas) e especialista em medicina do esporte: “Geralmente, a fase folicular, logo após a menstruação, costuma ser a de melhor rendimento. Durante a fase lútea, ovulação e pós ovulação, o rendimento vai caindo progressivamente, com pior desempenho no período pré e menstrual.”

Além disso, a médica fala sobre como a tensão pré menstrual (TPM) pode impactar a concentração e motivação das atletas. “Pode afetar humor, sono, desempenho físico, mas cada uma responde de uma forma, então podem ter atletas que passem tranquilamente pela TPM”. A especialista finaliza compartilhando que a melhor estratégia para se ter um bom rendimento é fazer acompanhamento ginecológico periódico: “de preferência com ginecologista especialista em esporte. O/A médico(a) irá avaliar a necessidade de uso de anticoncepcional ou a melhor opção para controle da TPM, do ciclo menstrual e ajustes para que durante os períodos de competição a paciente esteja na fase de melhor performance.”

A realidade da vida de atleta

A atleta de nado artístico do Tijuca Tenis Clube, Luiza Rodrigues, compartilha que o período de TPM e de menstruação são os mais “sensíveis”, porém sua performance não é mais tão comprometida: “Antes, as cólicas reduziam muito o meu rendimento nos treinos. E aí, coloquei o DIU pra ajudar nesse processo e melhorou muito. Não temos como deixar de treinar ou competir, mas antes do DIU vivia usando remédios para cólica.”

A nadadora ainda compartilha que, por causa do dispositivo, não menstrua mais, mas no caso de companheiras que ainda passam por isso, nos treinos, elas não utilizam nenhum tipo de absorvente, pois a água segura possíveis vazamentos. Ainda assim, em competições, algumas atletas utilizam absorvente interno.

Por outro lado, a jogadora da seleção brasileira de vôlei de praia, Andressa Wanderley diz que “hoje em dia uso anticoncepcional então controlo meu ciclo para não cair nos campeonatos”. A atleta percebe mudanças em seu humor e relata que sente uma demora maior para se recuperar. “Eu fico sim mais emotiva, meio chorando por tudo”. Para lidar com as mudanças de humor, a comunicação e a boa alimentação são essenciais: “Quando estou menstruada, fico mais estressada, meio sem paciência, então primeiramente eu aviso a minha parceira e tento lidar melhor com isso. Já sei que é uma semana que fico mais cansada, então procuro beber mais líquido e me alimentar melhor ainda.”

O ciclo menstrual influencia não somente a vida pessoal das mulheres mas também o desempenho esportivo das atletas, e é um tema que merece mais atenção e debate no meio esportivo. Cada mulher reage de maneira diferente às oscilações hormonais e é importante que busquemos entender cada vez mais como lidar com elas, para conquistar sempre qualidade de vida, dentro e fora das competições.

