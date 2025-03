Além de Gabriel Bortoleto: Conheça outros pilotos brasileiros que já correram na Fórmula 1

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O Brasil tem um novo representante na Fórmula 1. Desde a saída de Felipe Massa, nenhum piloto brasileiro havia conseguido uma vaga como titular na categoria. No entanto, após uma temporada incrível na Fórmula 2, Gabriel Bortoleto garantiu seu lugar no grid de 2025.

Com o retorno do Brasil à Fórmula 1, é o momento perfeito para relembrar alguns dos grandes pilotos brasileiros que passaram pelo esporte.

Chico Landi

O primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1 fez sua estreia no Grande Prêmio da Itália de 1951. Nascido em São Paulo, Chico Landi ganhou destaque após vencer o Grande Prêmio de Bari em 1948, uma importante prova do automobilismo – que não fazia parte do calendário da Fórmula 1 -, pilotando uma Ferrari.

Sua estreia na Fórmula 1 aconteceu em Monza, onde ele largou da 16ª posição, mas infelizmente não conseguiu terminar a corrida. O brasileiro participou de algumas corridas esporádicas nos anos seguintes, e seu melhor resultado foi um quarto lugar no Grande Prêmio da Argentina em 1956, que também foi sua última corrida na Fórmula 1.

Emerson Fittipaldi

Em 1970, o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi conquistou dois grandes feitos em uma única corrida, ainda em sua primeira temporada na Fórmula 1. Foi no Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado naquele ano no estado de Nova York, que Fittipaldi alcançou – junto com a Lotus – uma vitória como novato na principal categoria do automobilismo – um feito raro para iniciantes – e se consagrou como o primeiro brasileiro a vencer uma corrida na Fórmula 1.

Dois anos depois, em 1972, novamente pilotando uma Lotus, o brasileiro já havia conquistado 4 vitórias ao longo da temporada, mas o título só foi decidido em sua quinta e última vitória do ano. No Grande Prêmio da Itália, Fittipaldi largou da sexta posição e alcançou o ponto mais alto do pódio, trazendo o primeiro campeonato de Fórmula 1 para o Brasil. No ano seguinte, ele proporcionou mais uma grande alegria aos brasileiros ao vencer, pela primeira vez, o Grande Prêmio do Brasil no Autódromo de Interlagos.

Na temporada de 1974, Fittipaldi decidiu deixar a Lotus e se transferir para a McLaren. Embora tenha terminado a primeira corrida do ano na décima posição, ele voltou a vencer em Interlagos e conquistou mais duas vitórias ao longo da temporada. Mesmo com um número reduzido de vitórias, o brasileiro conseguiu pontuar bem no restante do ano e garantiu seu segundo campeonato.

José Carlos Pace

Nascido em São Paulo, José Carlos Pace rapidamente se destacou na Fórmula 3 britânica, no qual se consagrou campeão da categoria em 1970. No ano seguinte, já estava na Fórmula 2 europeia e, em 1972, conseguiu uma vaga na Fórmula 1, correndo pela Williams.

Ao longo de suas temporadas, Pace continuava a mostrar bons resultados em diferentes equipes, mas foi em 1975, na Brabham, que o paulista conquistou sua primeira e única vitória na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Brasil foi palco de uma corrida histórica, com a vitória de José Carlos Pace, que largou da sexta posição. Para aumentar a celebração, Emerson Fittipaldi terminou em segundo lugar, formando uma dobradinha brasileira em Interlagos.

Infelizmente, o brasileiro faleceu aos 32 anos em um acidente de avião na cidade de Mairiporã. Em 1985, a Prefeitura de São Paulo homenageou o piloto ao renomear o Autódromo de Interlagos para Autódromo José Carlos Pace, nome que permanece até os dias de hoje. O piloto também foi homenageado com uma estátua de seu busto na entrada do autódromo.

Nelson Piquet

Embora tenha feito sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Alemanha de 1978 com a Ensign, Nelson Piquet disputou outras três corridas pela McLaren no mesmo ano antes de ser chamado pela Brabham para a prova do Canadá, onde iniciou sua trajetória na equipe. Em 1980, o brasileiro conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado em Long Beach. Naquele ano, ele venceu mais duas corridas e chegou a disputar diretamente o título, que acabou ficando com Alan Jones.

Apesar de não ter conquistado o campeonato de 80, no ano seguinte Piquet se consagrou campeão. Como na temporada anterior, o piloto venceu três provas e levou a disputa pelo título até a última corrida, em Las Vegas. Mesmo sem vencer a prova, o quinto lugar foi suficiente para garantir seu primeiro campeonato na Fórmula 1.

Ainda na Brabham, a temporada de 1982 foi desafiadora para a equipe, que enfrentava dificuldades de adaptação. No ano seguinte, Piquet voltou a vencer três corridas e levou a decisão do título até a última prova, na África do Sul, onde garantiu seu bicampeonato ao terminar em segundo lugar.

Depois de anos competindo pela Brabham, o piloto brasileiro decidiu que era o momento de fazer uma mudança em sua carreira e trocar de equipe. Em 1986, Piquet transferiu-se para a Williams, tornando-se o novo companheiro de equipe do inglês Nigel Mansell. Juntos eles conquistaram o título do campeonato de construtores para a Williams naquele ano, o campeonato de pilotos ficou com Alain Prost, que corria pela McLaren na época.

Cinco anos após seu último título, Nelson Piquet e Nigel Mansell, ambos pilotos da Williams, travaram uma disputa intensa pelo campeonato de 1987. Naquele ano, o brasileiro sofreu um grave acidente em Ímola, quando um pneu de seu carro furou e ele acabou batendo no muro. Piquet revelou que nunca mais foi o mesmo após o acidente e que sua carreira tinha acabado depois da batida. Ainda assim, ele conquistou seu terceiro e último título na corrida de Suzuka daquele ano.

Ayrton Senna

Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984 pela Toleman e, em sua primeira temporada, conseguiu subir três vezes ao pódio. Um dos momentos mais marcantes ocorreu no Grande Prêmio de Mônaco, onde largou da 13ª posição em uma corrida marcada por uma forte chuva. Na décima quinta volta, Senna já estava no pódio, com apenas Niki Lauda e Alain Prost na frente. A vantagem do brasileiro foi crescendo, com apenas 7s de diferença entre ele e Prost. Por conta de onze abandonos, o diretor de prova Jacky Ickx encerrou a corrida mais cedo resultando na vitória do piloto francês.

Quatro anos após sua estreia, agora correndo pela McLaren, Senna disputou seu primeiro título mundial contra seu companheiro de equipe, Alain Prost. Os dois protagonizaram uma das maiores rivalidades da Fórmula 1 e levaram a decisão do campeonato até a corrida de Suzuka. Após enfrentar problemas na largada, o brasileiro conseguiu se recuperar e vencer a corrida, conquistando seu primeiro título mundial em 1988.

Ainda na McLaren, em 1990, o título foi novamente decidido em Suzuka contra Prost. Desta vez, Senna garantiu o campeonato após uma batida na primeira curva, que eliminou as chances do francês de vencer a corrida. No ano seguinte, o brasileiro protagonizou uma vitória histórica em Interlagos, superando problemas no câmbio e segurando a direção do carro no braço até o final. Mantendo seu bom desempenho ao longo da temporada, Senna conquistou seu terceiro título mundial em 1991.

A tragédia aconteceu em 1994, durante o Grande Prêmio de Ímola. Naquele fim de semana, acidentes graves já haviam ocorrido, incluindo a batida de Rubens Barrichello e a fatalidade de Roland Ratzenberger. No domingo, Senna sofreu um grave acidente na mesma curva, quando seu carro da Williams saiu da pista e colidiu com forçano muro. O impacto causou um grave trauma cerebral, e o brasileiro não resistiu.

Mesmo após 30 anos de sua morte, Ayrton Senna segue sendo homenageado e é lembrado como um dos maiores nomes do automobilismo.

Rubens Barrichello

Mesmo sem conquistar um título mundial, Rubens Barrichello foi vice-campeão em duas temporadas e protagonizou grandes momentos ao longo de sua carreira na Fórmula 1. Uma de suas atuações mais marcantes aconteceu no Grande Prêmio da Europa de 1993, durante sua temporada de estreia. Rubinho, como era popularmente conhecido, largou da 12ª posição e, em uma corrida sob chuva, surpreendeu ao terminar em quarto lugar.

Alguns anos depois, no Grande Prêmio da Alemanha de 2000, o brasileiro conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. A corrida foi marcada por um inusitado acontecimento, quando um homem invadiu a pista para protestar. Diante da situação, Barrichello demonstrou sua genialidade ao adotar uma estratégia diferente de seus adversários, saindo da 18ª posição para cruzar a linha de chegada em primeiro.

No Grande Prêmio da Áustria de 2002, correndo pela Ferrari, Rubinho viveu um dos momentos mais polêmicos de sua carreira. Liderando a prova com um desempenho superior ao de seu companheiro de equipe, Michael Schumacher, recebeu ordens da equipe para ceder a vitória ao alemão. Apenas na última volta, Barrichello acatou as ordens e deixou Schumacher vencer a corrida. Mesmo anos após o ocorrido, a decisão segue sendo alvo de duras críticas.

Felipe Massa

Felipe Massa estreou na Fórmula 1 em 2002 pela Sauber, mas sua primeira temporada foi difícil, com poucos pontos conquistados. No ano seguinte, tornou-se piloto de testes da Ferrari. Em 2004, retornou à Sauber e, dois anos depois, assumiu a vaga de Rubens Barrichello na equipe italiana, tornando-se companheiro de equipe de Michael Schumacher.

Foi em 2008, ainda pela Ferrari, que Massa terminou a temporada como vice-campeão, apenas um ponto atrás de Lewis Hamilton. Recentemente, veio à tona a informação de que uma das corridas daquela temporada foi manipulada. No Grande Prêmio de Singapura, Nelson Piquet Jr. recebeu ordens de equipe para bater propositalmente no muro, favorecendo seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. O incidente prejudicou Massa, que acredita que esse momento lhe custou o título do campeonato de pilotos.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto é o mais novo piloto brasileiro a alcançar a Fórmula 1. Com excelentes desempenhos na Fórmula 3 e na Fórmula 2, ele se tornou o primeiro brasileiro a garantir uma vaga como titular em uma equipe da categoria desde Felipe Massa, que deixou a categoria em 2017.

Além de carismático, Bortoleto promete trazer grandes resultados, seguindo os passos de seus antecessores. Em 2025, ele fará sua estreia na Fórmula 1 pela Sauber. Apesar de a equipe não estar entre as mais competitivas do grid atualmente, sua chegada já conquistou inúmeros fãs que torcem pelo sucesso do brasileiro.

o que esperar da temporada 2025

Este ano, a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 será realizada na Austrália, no dia 16 de março. Assim como nos anos anteriores, a Rede Bandeirantes transmitirá todo o fim de semana de corrida pelo canal Bandsports e pela plataforma de streaming Bandplay.

Com um grande número de novatos no grid, a corrida promete ser emocionante e um dos poucos momentos da temporada em que resultados inesperados podem acontecer. Nesse cenário, podemos esperar uma corrida, no mínimo, interessante para Gabriel Bortoletto, que está trabalhando para melhorar alguns problemas técnicos que apareceram durante os testes de pré-temporada no Bahrein.

__________

