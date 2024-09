Agatha Desde Sempre: O Que Esperar Do Spin-off De WandaVision?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

‘Agatha Desde Sempre’ ou ‘Agatha All Along’ é a nova série da Disney+ que contará a história da vilã de WandaVision, desta vez enfraquecida após a luta final da trama focalizada em Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). No fim do seriado, a Feiticeira Escarlate absorve todos os poderes da Bruxa em uma luta épica, resultando na derrota de Agatha (Kathryn Hahn). A narrativa deste spin-off retratará a época logo após o último episódio da produção original.

‘Agatha Desde Sempre’ estreia no dia 18 de setembro com o lançamento duplo de episódios, e os demais serão disponibilizados semanalmente – toda quarta-feira – pela Disney+ até o dia 6 de novembro. Além de estrelar com Kathryn Hahn, o elenco conta com Aubrey Plaza, Joe Locke e Patti LuPone. Já o responsável pelo roteiro e direção é Jac Schaeffer, que dirigiu produções como WandaVision, Capitã Marvel e Viúva Negra, todos do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).

Anteriormente em WandaVision…

Para entender a história de Agatha Harkness após WandaVision, é necessário relembrar alguns dos acontecimentos da série. Agatha leva uma vida aparentemente normal sendo vizinha da família de Wanda, mas utiliza o nome Agnes para passar despercebida na vizinhança. Após conquistar a confiança da família Maximoff, Agatha começa a revelar sua verdadeira identidade e sequestra os filhos irreais da protagonista. Desta forma, ambas acabam em uma luta de feitiços, onde Wanda sai vencedora.

O teaser mostra a personagem de Kathryn Hahn não como a bruxa vilã retratada no final de WandaVision, mas como uma detetive. O curta é seguido por uma sequência de feitiços e bruxarias, e enfatiza “o caminho das bruxas”, caminho este que auxiliará a protagonista a reconquistar o poder perdido em Westview.

Na pretensão de voltar aos seus atos malignos, a bruxa percebe que não possui mais seus poderes, mesmo sendo liberta da realidade invertida da Feiticeira Escarlate. Sua principal ideia, portanto, é a vingança. Para reconquistar sua força e feitiçaria, Agatha não trabalhará sozinha. Receberá a ajuda de um adolescente, que até então não possui um nome, para se libertar de um feitiço a qual esteve presa por muito tempo.

O que veremos em Agatha Desde Sempre:

Pelo trailer é possível perceber a presença de algumas narrativas sobrenaturais, as quais Agatha precisará conhecer e se aprofundar para recuperar seus poderes perdidos, retornar aos atos maléficos e garantir a sobrevivência das bruxas. Podemos esperar uma trama voltada ao terror e suspense, mas sem deixar para trás a comédia e ironia que marcou a personagem secundária de WandaVision na produção original.

Dentro dessa nova narrativa, é possível esperar uma exploração mais aprofundada do passado de Agatha Harkness, revelando detalhes da sua origem e poderes, sobre principalmente a conquista e manipulação do Darkhold, que fica bastante intrínseco em WandaVision como a personagem possui e utiliza tal magia tão poderosa.

É esperado também, o desenvolvimento da protagonista, se aprofundando em sua complexidade e mostrando como se tornou a grande bruxa de atualmente nas histórias do Universo Cinematográfico da Marvel.

A conexão com outros eventos, personagens e produções da UCM, tem se tornado cada vez mais visível e recorrente nas últimas obras da Marvel. Portanto, acredito que aconteça o mesmo com ‘Agatha Desde Sempre’. Há a possibilidade de fazerem ligações com o passado e um possível futuro dos filmes e séries deste universo.

Quais são as expectativas para o spin-off?

A crítica e os fãs da Marvel têm estado, de certa forma, bastante descontentes com as últimas produções cinematográficas lançadas. Por isso, as expectativas são bastante altas para ‘Agatha Desde Sempre’. Posso dizer que as minhas ideias para este lançamento também estão elevadas em relação ao roteiro, direção gráfica e efeitos visuais, principalmente por ser spin-off de uma série de extremo sucesso no UCM.

O teaser insinua uma ótima utilização de efeitos especiais, mantendo a excelência que a Marvel sempre possuiu, mas a responsabilidade de uma boa crítica fica com o roteiro. Precisamos de uma história que complemente WandaVision e que responda, de certa forma, algumas das perguntas que ficaram em aberto durante a produção original, sobre principalmente o Darkhold.

Os fãs da Marvel querem – e precisam – de uma narrativa coerente que faça jus ao nome que a empresa carrega. E uma boa produção pode mudar completamente o rumo instável que os últimos filmes do UCM vem apresentando.

O trailer é composto por algumas músicas autorais que retratam a vida da protagonista sendo cantadas pela mesma. Sendo assim, podemos esperar um incentivo maior à trilha sonora, com lançamentos em plataformas de áudio.

A história promete uma reviravolta de Agatha derrotada, para uma nova era da personagem. Mas ainda fica a dúvida se Harkness continuará sendo uma vilã, ou deixará sua maleficência para trás e atuará apenas para manter as bruxas vivas e longe da perseguição comentada no trailer.

