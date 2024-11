A Nova Marca De Malu Borges: Como a Identidade Visual Interfere Nas Vendas De Um Produto?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Com expressões faciais, sons e feições repetitivas, Malu Borges – uma das influenciadoras mais conhecidas do mundo da moda – conquistou o coração de milhões de seguidores vestindo-se de maneira diferenciada e compartilhando os produtos de grandes grifes e da alta costura mundial considerados, por muitos, exóticos. Seus conteúdos são focados no ramo da moda, com tendências internacionais e sua fama se fez a partir do formato de vídeo “arrume-se comigo”.

Embora seja reconhecida pela peculiaridade de estilo, a rotina fitness esteve sempre presente em seu dia a dia e conteúdo. Compartilhando também um pouco de momentos em família, Malu conseguiu expandir seu público e ganhar ainda mais seguidores.

Recentemente, a blogueira lançou sua mais nova marca que, diferentemente do que podemos imaginar, não se trata de produtos voltados para a moda. A marca de Malu Borges, consiste em suplementação alimentar de base 100% vegana e sem açúcares.

Soon, como foi nomeada, teve como únicos e mais recentes lançamentos o ‘Tan Soon’ e ‘Relax Soon‘. O ‘Tan Soon’ – como diz em seu nome – promete um melhor e mais duradouro resultado do bronzeado, já que em sua fórmula possui alimentos ricos em betacaroteno, que ajuda no aspecto da pele após a exposição ao sol.

O ‘Relax Soon’ promete momentos de calma e relaxamento em qualquer hora do dia, possuindo em sua fórmula magnésio e L-triptofano, vitaminas que auxiliam na produção de serotonina no corpo, essencial para melhorar condições como ansiedade e distúrbios do sono.

Este lançamento, além de promover o bem-estar individual, está alinhado com uma das maiores tendências do mundo moderno, o contato com a natureza. Mas dessa vez, de uma forma não óbvia. A não obviedade, disrupção e excentricidade estiveram sempre alinhados com a essência de Malu Borges e para sua própria marca, não seria diferente.

Soon está alinhada tanto à personalidade da Malu, quanto ao estilo de vida que sempre compartilhou dentro de seus conteúdos, mesmo que de uma forma mais sutil.

A importância com a saúde e o bem-estar está presente dentro de sua rotina e, com sua marca, conseguiu unir a inovação, disrupção, diferir-se do mercado e surpreender seus consumidores, sendo estas características vívidas e típicas da Malu Borges. Os aspectos utilizados para a publicidade da Soon une e evidenciam a imagem que a influenciadora transmite.

A identidade visual da marca está muito ligada a uma estética futurista e o estilo Y3k (anos três mil), que vêm sendo uma das maiores promessas de tendência de moda e vida para 2025/26.

Este estilo tem sido muito difundido na Ásia, em revistas de moda, como a Punctum Vision, e mistura o real com o fantástico, utilizando de artifícios como a realidade aumentada, retro futurística e itens metalizados, aspectos que conseguimos ver com bastante intensidade na publicidade de Malu Borges. Este lançamento está, portanto, ligado com a contemporaneidade e alinhado, desde seu início, com tendências futuras.

Na nova marca, Malu se preocupou em investir muito em branding e em comunicação de marca, com vídeos bem editados e uma certa disrupção que tem muito a ver com o estilo de vida e moda que ela segue. Ser diferente e surpreender, é exatamente o que fez ela ser conhecida. O objetivo deste lançamento é posicionar a marca e ocupar o espaço específico de saúde e bem-estar do futuro.

POR QUE SUPLEMENTAÇÃO?

Os seguidores de Malu Borges ficaram muito intrigados com o ramo que a influenciadora escolheu para lançar sua marca. Mas, pode-se dizer que foi uma tomada de iniciativa muito inteligente.

A suplementação alimentar que visa o bem-estar, ou Wellness, é visto como um dos mercados que mais crescerá no mundo durante os próximos anos, e o Brasil está no top 5 países mais consumidores de suplementação alimentar. Ou seja, Malu Borges conquistou um espaço em um grande mercado nacional, no qual possui propriedade para inserir-se, já que é nutricionista de formação e atuava na área antes de seguir a profissão de influência digital.

Os produtos lançados possuem um valor menor que seu principal concorrente de mercado – mas isto não significa que os preços são acessíveis para qualquer cidadão brasileiro. Afinal, a faixa de custo está entre R$ 139,00 e R$ 159,00 cada embalagem de suplementação, que contém, em média, 127 gramas.

Vale ressaltar que a marca lançada pela influenciadora se destaca ainda mais por não competir com seu próprio conteúdo, focado em moda e beleza. Ao adotar esta abordagem, ela consegue evitar a canibalização de receita, permitindo que diferentes aspectos de seu portfólio se complementem e cresçam de forma equilibrada e alinhada, sem prejudicar as demais áreas do negócio.

Malu consegue expandir suas operações, segmentos e público-alvo, maximizando seus resultados sem ofuscar o desempenho de algum campo específico dentro de sua ampla área de trabalho e comércio. Além disso, os produtos possuem a estética e funcionalidade bastante alinhadas com o público que a influenciadora conquistou durante os anos.

Soon veio com uma proposta de suplementação bastante diferenciada em comparação às marcas que já existem no mercado. Malu Borges conseguiu expandir os nichos tradicionalmente associados a wellness que, até então, eram extremamente fechados, restrito apenas aos praticantes de esportes pesados, como academia e bodybuilding e às suplementações “femininas”, que ajudam, na teoria, no crescimento e fortalecimento de unhas e cabelos.

A marca soube diversificar e incluir novos públicos. Ao fazer isso, a Soon conseguiu se destacar no mercado ao atingir consumidores com diferentes interesses e objetivos de saúde, indo além dos estereótipos tradicionais e conquistando uma base de clientes mais diversificada e engajada.

Por fim, a inteligência deste lançamento acompanha, além das tendências da moda e saúde futuras, a tendência do mercado das marcas.

A preocupação crescente com o conceito, narrativa e o universo criado ao redor das marcas, dita o crescimento no cenário internacional e, Malu Borges se demonstra extremamente preocupada em seguir esta linha de publicidade para fazer com que Soon alcance patamares cada vez mais altos.

E A CRÍTICA, O QUE ACHOU DESTE LANÇAMENTO?

A inovação e a utilização de tendências para promover um produto, instiga os consumidores a quererem saber mais sobre o que está sendo vendido e entender as promessas feitas pelo produtor. Mas isso não significa que a crítica aceitou bem a identidade visual proposta por Malu Borges.

Internautas têm reclamado da estética extremamente futurística utilizada pela influenciadora. Muitos dizem que essa ideia de universo, futuro e bem-estar do amanhã, não transmite a energia que o produto precisa passar, relembrando até um pouco da estética da série Black Mirror.

Com o marketing de Malu, as suplementações não exibem a ideia de bem-estar ou algo natural, transmitindo a sensação de artificialidade, isto é, a ideia de conter alimentos naturais em sua composição, acaba sendo mascarada e esquecida.

As cores das suplementações também intrigam os seguidores, principalmente do ‘Relax soon’, que possui um tom azulado e muitos dizem conter “cor de amaciante”, afastando a vontade de adquirir o produto. Já, o ‘Tan soon’, com sua cor que mistura tons de laranja e marrom, não se torna uma bebida apetitosa visualmente, independente de seu gosto.

Uma das maiores críticas feitas, foi na publicidade do produto que promove um melhor bronzeamento. Nos vídeos sobre o ‘Tan soon’, a ideia de praia, sol e bronzeado passam longe e o minimalismo e a estética retro-futurística reinam.

A falta de elementos que indicam bronzeado, como biquínis e cores quentes, intrigam os possíveis consumidores. No vídeo publicitário, Malu se encontra em um fundo branco, vestida de prata e sua pele não aparenta estar bronzeada. Estes aspectos quebram a ideia de queimar, de forma saudável, no sol.

Segundo internautas, a publicidade de Soon tem transmitido algo triste, como se o futuro fosse visualmente apagado. Até o termo “anêmico” surgiu para explicar esta construção visual do amanhã. E essas características estão refletindo, de maneira negativa, na marca da influenciadora.

Malu Borges sempre foi muito criativa e defensora do estilo extravagante e colorido, portanto utilizar em sua própria marca uma imagem minimalista e “sem vida”, não associa nem à construção de estilo da criadora de conteúdo, nem ao que os produtos desejam passar.

Depois de toda a repercussão a respeito do marketing de sua marca, Malu veio a público se justificar dizendo que sempre foi o propósito da marca ser diferente.

Outra questão que surgiu após este lançamento, é que Malu está promovendo suas mercadorias como algo que todos podem usar, sem acompanhamento.

Na realidade, o acompanhamento e indicação nutricional são indispensáveis para começar a utilizar suplementações em geral, afinal, o uso inadequado, pode gerar um possível excesso de algumas vitaminas no corpo, o que pode resultar em graves problemas de saúde.

Pode-se dizer que a identidade visual de Soon foi feita pensando nos consumidores da imagem de Malu, porém até mesmo seus fãs e seguidores tem reclamado da imagem “sem graça” da marca.

Portanto, embora a ideia de publicidade de Malu Borges seja extremamente inteligente, seguindo tendências internacionais e futuras, não foi bem aplicada, considerando os produtos que estão sendo vendidos.

A crítica negativa está em maioria na falta de conexão entre o conceito da campanha e o público-alvo. Essa desconexão pode gerar desinteresse e confusão, impactando negativamente as vendas dos produtos. Além disso, a identidade visual escolhida pode não ter sido a melhor opção para alcançar os consumidores de maneira eficaz.

