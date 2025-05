A moda masculina deve ser sempre básica? Esses looks do Met Gala 2025 provam o contrário

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Como todo ano, o Met Gala de 2025 aconteceu na primeira segunda de maio, dia 5. O tema desse ano foi “Superfine: Tailoring Black Style” (Moldando o Estilo Negro, na tradução livre). Normalmente as mulheres são as que mais se destacam, ousando em seus looks. Este ano, os homens saíram do “comum” terno preto e se arriscaram mais.

A seguir, a Her Campus Cásper Líbero te mostra convidados que ousaram nos looks e não tiveram medo do erro!

Lewis Hamilton

O automobilista vestiu Wales Bonner para a ocasião. Ele usou um terno off-white sob medida, acompanhado por uma boina e joias vintage da década de 1980, incluindo um broche dourado, brincos de diamante e anéis de pedras preciosas.

Dwyane Wade

O ex-jogador de basquete desfilou pelo tapete vermelho com um smoking off-white sob medida da grife italiana Prada, caracterizado por lapelas finas e um corte impecável.

A$AP Rocky

A$AP Rocky, co-anfitrião do evento, apresentou um visual ousado que mesclava referências ao dandismo negro com sua estética urbana. Ele usou AWGE, o casaco, com fechamento duplo e detalhes em velcro, com um corte formal, combinando com uma camisa branca, colete e uma gravata preta. Nos pés, usou oxfords feitos em colaboração com Christian Louboutin. O look foi complementado com um relógio Bvlgari.

Tramell Tillman

O ator usou a marca Thom Browne, escolheu um blazer de veludo preto com lapelas finas, combinado com uma camisa branca e calças listradas, criando uma silhueta moderna.

Pharrell Williams

Co-anfitrião do evento e diretor criativo da Louis Vuitton, Pharell usou um blazer duplo abotoado exclusivo da marca, coberto por 100.000 pérolas. A peça, que exigiu 980 horas de trabalho artesanal, foi completada por calças flare pretas, também da marca, e acessórios da Tiffany & Co.

Shaboozey

O artista country vestiu um traje sob medida assinado pelo estilista Robert Wun. O destaque do conjunto foi o blazer preto, com corte assimétrico e bordado à mão com 3.100 contas de turquesa e 2.900 cristais Swarovski, formando um padrão hipnotizante de brilho e textura. A peça foi combinada com uma calça de alfaiataria preta, gravata preta e um chapéu de abas largas, que acrescentou um toque dramático e sofisticado ao visual.

Colman Domingo

Colman foi um dos co-anfitriões e usou dois looks, ambos da Valentino: no primeiro look, uma capa plissada azul-cobalto, adornada com um bordado prateado dramático. A capa evoca imagens de realeza e corais, alinhando-se ao tema do evento.

Após a entrada triunfal, um terno com padrões mistos, incluindo um blazer xadrez em preto e branco e uma gravata com estampa de bolinhas, complementado por uma flor oversized no peito. O conjunto refletia a estética dândi contemporânea.

LaKeith Stanfield

O ator usou um casaco de cauda longa, complementado por um chapéu de aba larga, um lenço vermelho e uma faixa de cintura (cummerbund) da Ferragamo. Para os acessórios, ele escolheu joias da marca DIDRIS, criada pelo ator Damson Idris.

Damson Idris

Idris chegou ao evento vestido com um macacão de corrida branco personalizado pela Tommy Hilfiger, adornado com logotipos e um capacete nas cores vermelho, branco e preto, incrustado com quase 20.000 cristais Swarovski. Essa escolha faz referência ao seu papel no próximo filme F1, que protagoniza com Brad Pitt, e simbolizava sua conexão com o automobilismo.

Bad Bunny

Bad Bunny quis homenagear suas raízes porto-riquenhas com um look da Prada. O traje consistia em um terno marrom-carambola, complementado por uma gravata e uma faixa de cintura adornada com cristais e luvas que refletiam a estética de seu álbum mais recente. Além disso, usou um chapéu de palha, chamado de pava no país latino, um elemento emblemático da estética da população rural porto-riquenha – em particular, de cortadores de cana e trabalhadores na colheita do café.

Chance the rapper

O artista optou por um terno sob medida da Versace em tom caramelo, destacando-se pelo corte e pela paleta de cores que remete à elegância tradicional com um toque moderno. Chance complementou o visual com joias em ouro e prata, adicionando brilho e sofisticação ao conjunto.

Khaby Lame

Khaby vestiu um colete com mais de 20 relógios de bolso, todos presos à roupa, criando um efeito visual impactante e simbólico. Essa escolha não apenas refletia a estética refinada dos dândis históricos, mas também fazia referência à tradição de acessórios masculinos clássicos, como relógios de bolso, que tiveram um ressurgimento notável no evento daquele ano.

Regé-Jean Page

Ele optou por um terno vermelho vibrante, demonstrando sua habilidade em incorporar cores chamativas com sofisticação. Além disso, ele complementou seu visual com um relógio vintage Heuer Carrera.

Alton Mason

O traje, assinado pela BOSS, apresentava um colete com decote em V profundo e um recorte em forma de coração no peito. A paleta de cores foi reinterpretada em tons de prata e preto, conferindo sofisticação ao look.

Jeremy O. Harris

Por fim, Harris vestiu um fraque azul-marinho da Balmain, com calças off-white e uma gravata borboleta dramática, evocando a elegância dos dândis históricos.

________

