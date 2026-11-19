This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Que McKenna Grace é um dos grandes destaques do novo filme da franquia Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, nós já sabemos. Mas, se tem algo que também merece atenção, é o cuidado e a criatividade da atriz na escolha dos looks para a divulgação do longa.

Dando vida a Maysilee Donner, jovem tributo do Distrito 12, McKenna vem surpreendendo os fãs e os entusiastas da moda com produções repletas de simbolismos e referências ao universo de Jogos Vorazes. Com estreia marcada para 19 de novembro nos cinemas, o filme ganha ainda mais destaque pela curadoria fashion da atriz, construída em parceria com sua stylist, Molly Dickson.

Method dressing: a estratégia adotada

Method dressing, ou vestimenta de método, em tradução literal, é uma estratégia do universo da moda em que a pessoa utiliza roupas, acessórios, penteados e maquiagens que remetem diretamente a um personagem que interpreta ou a uma obra que está promovendo.

Inspirado no method acting, método de interpretação em que o ator mergulha profundamente na psicologia do papel que está desempenhando, o conceito vem transformando as aparições de atrizes e atores nos tapetes vermelhos. McKenna não é a primeira a adotar a estratégia: grandes nomes como Zendaya, na divulgação de Duna, e Margot Robbie, em Barbie, também brilharam ao incorporar referências aos seus filmes durante as respectivas turnês de divulgação.

Para o novo filme de Jogos Vorazes, a atriz vem apostando em looks que fazem referência a diferentes momentos da saga – dos primeiros filmes aos mais recentes. As inspirações vão desde os vestidos usados por Katniss até produções escolhidas por Jennifer Lawrence, atriz que deu vida à personagem, durante a divulgação dos primeiros longas.

As homenagens não pararam por aí, Lucy Gray Baird e Rue são alguns dos nomes que também foram lembrados pela atriz.

A seguir, separamos os looks mais icônicos dessa jornada fashion que antecede um dos filmes mais aguardados do ano.

O vestido de noiva da Katniss (Monique Lhuillier)

Na exposição Elegance Is Authority: The Story, Style, and Power of Panem, dedicada aos figurinos da franquia, McKenna Grace apostou em um vestido branco de baile, tomara que caia e com saia volumosa de Monique Lhuillier. O evento, realizado em Paris, marcou o início da divulgação do novo filme e colocou a produção da atriz entre os destaques da imprensa. Os detalhes em prata e as camadas de tule esvoaçante chamaram a atenção por remeterem ao vestido de noiva usado por Katniss em Jogos Vorazes: Em Chamas (2013).

O vestido-arena (Almée Couture)

Para a première de Londres, a atriz apostou em um vestido repleto de simbolismos. A criação da Almée Couture é enriquecida por delicados bordados de miçangas e uma combinação de cores que traz um ar de magia à produção. No entanto, a proposta do look vai além da representação de uma pessoa ou personagem – a ideia é transformar o próprio vestido em cenário, mais especificamente, em uma arena.

The girl on fire (Cong Tri)

Dessa vez, McKenna recriou um dos visuais mais icônicos de Katniss Everdeen: seu desfile de carruagem durante o segundo filme da franquia. A réplica do look que consagrou a protagonista como “The Girl on Fire” (a garota em chamas, em português) foi um dos grandes destaques da première em Berlim. Para a ocasião, a atriz usou um vestido vermelho e preto, feito sob medida pela marca Cong Tri e adornado com brilhos que recriaram o efeito visual das chamas.

Tordo em cristais (Pamella Roland)

Para a première mundial de Jogos Vorazes, realizada em Nova York, no dia 16 de novembro, a atriz fez uma escolha certeira. Dessa vez, vestiu uma versão do icônico vestido de tordo usado por Katniss e criado por Cinna. A produção, assinada por Pamella Roland, conta com um corpete drapeado e as “asas”, elemento extremamente simbólico dentro do universo da distopia.

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O artigo acima foi editado por Beatriz Tomagnini.

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